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В РФ выгнали командующего ВМФ после нового потопления корабля оккупантов – росСМИ

Алексей Тесля
10 марта 2024, 22:11
Назначение нового командующего ВМФ РФ "уже доведено до личного состава", сообщают росСМИ.
Евменов
Николай Евменов снят с должности после потопления корабля РФ "Сергей Котов" / Коллаж: Главред, Фото: скриншот, mil.ru

Главнокомандующий Военно-морским флотом (ВМФ) России адмирал Николай Евменов отправлен в отставку.

Об увольнении российского адмирала после серии результативных ударов по кораблям оккупантов РФ идет речь в сообщениях росСМИ.

Уточняется, что временно исполняющим обязанности главнокомандующего назначен командующий Северным флотом Александр Моисеев.

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При этом, по данным отдельных источников, назначение Моисеева "уже доведено до личного состава".

"Адмирал Николай Евменов пока значится на сайте минобороны главнокомандующим, но в Адмиралтействе мнение однозначное — в свой кабинет он уже не вернется", — говорится в публикации.

Вместе с тем в пресс-службе ВМФ, в ответ на вопросы СМИ, не стали комментировать информацию об отставке Евменова. Также пока нет официального сообщения о смене главнокомандующего ВМФ России.

Добавим, что Евменов занимал пост главнокомандующего ВМФ России с мая 2019 года. После начала полномасштабного российского вторжения в Украину Евменов попал под санкции США, Евросоюза, Великобритании и других стран.

Что известно о патрульном корабле "Сергей Котов"

Патрульные корабли проекта 22160 класса "Василий Быков" - серия российских патрульных кораблей (корветов) 3-го ранга с управляемым ракетным вооружением ближней и дальней морской зоны разработаны в "Северном ПКБ" и построены на АО "Зеленодольский завод имени А. А. М. Горького" для пополнения корабельного состава Военно-морского флота России.

Первый корабль серии "Василий Быков" был заложен 26 февраля 2014 года. 20 декабря 2018 года главный патрульный корабль проекта 22160 "Василий Быков" вошел в состав Черноморского флота.

Второй корабль серии "Дмитрий Рогачев" вошел в состав флота 11 июня 2019 года, после завершения государственных испытаний.

Третий корабль серии "Павел Державин" вошел в состав флота 27 ноября 2020 года, после завершения государственных испытаний.

Четвертый корвет серии "Сергей Котов" 29.10.2021 вышел в Черное море для проведения заводских ходовых испытаний. Корабль планировали передать ВМФ РФ в конце 2021, но позже сроки его сдачи были перенесены, сообщает Википедия.

Тактико-технические характеристики кораблей типа "Василий Быков"
Скорость: 30 узлов
Дальность плавания: 6 тысяч миль на 16 узлах
Автономность: 60 суток.
Экипаж: до 80 человек

Уничтожение корабля "Сергей Котов"

Ранее сообщалось, что корабль "Сергей Котов" с вертолетом на борту уничтожили 5 морских дронов. Украинская разведка обнародовала перехват разговора оккупантов с подробностями уничтожения российского патрульного корабля "Сергей Котов".

Напомним, 5 марта в Крыму были слышны взрывы. Российские пропагандисты сообщили об атаках на объекты РФ в Керчи и Феодосии, а также об ударе по кораблю Черноморского флота РФ "Сергей Котов".

В пресс-службе Главного управления разведки Минобороны Украины официально подтвердили уничтожение корабля Черноморского флота РФ "Сергей Котов".

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ВМС Черноморский флот война России и Украины
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