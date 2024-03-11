"О чем он думал": в ФРГ разнесли скандальные слова Франциска насчет "белого флага"

Федеральный канцлер и глава МИД Германии заявили о своем несогласии с мнением Папы.

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Олаф Шольц и Анналена Бербок прокомментировали заявления Папы Римского / Коллаж: Главред, Фото: Pixabay/TobiasRehbein, Pixabay/Annett_Klingner, Facebook/abaerbock

Представитель канцлера Германии Штефан Гебестрайт заявил, что Олаф Шольц не разделяет мнения Папы Римского Франциска, который посоветовал Украине "иметь смелость белого флага".

Представитель Шольца напомнил о том, что Украина защищается от агрессора. Об этом идет речь в сообщении dpa.

"Как вы можете догадаться, федеральный канцлер не согласен с Папой в этом вопросе... Правда заключается в том, что Украина защищается от агрессора", - подчеркнул Гебестрайт.

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В свою очередь министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, комментируя заявление Папы Римского, отметила, что "не понимает" слова Понтифика, сообщает Tagesschau.

"Мне действительно интересно, о чем он думал. Я не понимаю", - сказала она.

При этом она убеждена, что некоторые вещи можно понять, только увидев их собственными глазами.

"Я спрашиваю себя: где Папа? Папа должен знать об этом", - добавила она.

Глава МИД Германии говорит, что весь мир должен набраться смелости встать на сторону народа Украины и сделать все возможное, чтобы Украина смогла защитить себя.

"Если бы существовал хоть минимальный шанс, что российский режим проявит готовность к переговорам, тогда весь мир был бы готов к ним. К сожалению, мы ежедневно видим обратное", - добавила Бербок.

Кто такой Папа Франциск? Франциск – 266-й Папа Римский с 13 марта 2013 года. Ординарий украинских греко-католиков в Аргентине с 1998 года. Первый понтифик-иезуит.

6 апреля 2022 года Папа Франциск осудил резню в Буче и поднял украинский флаг.

15 апреля 2022 года во время традиционного Крестного шествия в Риме в Страстную пятницу Франциск призвал украинцев и россиян к примирению.

18 ноября 2022 года Папа Франциск снова назвал российское вторжение в Украину "конфликт в Украине", заявив, что Ватикан готов выступить посредником, чтобы остановить конфликт в Украине.

25 августа 2023 года Папа Римский заявил перед участниками Х Всероссийского дня католической молодежи в Санкт-Петербурге: "Никогда не забывайте о наследии. Вы - потомки великой России".

9 марта 2024 стало известно, что в феврале в интервью швейцарской компании RSI Франциск заявил, что Украина должна иметь отвагу поднять белый флаг и начать переговоры с Россией, пишет Википедия.

Скандальные заявления Папы Римского

Напомним, ранее Папа Римский опозорился скандальным заявлением и предложил Украине сдаться. По его словам, Украине якобы нужно найти мужество поднять "белый флаг".

Позднее у Папы Римского опровергли слова о "белом флаге". Якобы Франциск использовал термин "белый флаг", предложенный его интервьюером из швейцарской телерадиокомпании RSI, чтобы указать на прекращение военных действий и перемирие, достигнутое с помощью "смелости переговоров".

Посланник Папы Римского заявил, что нет мирного плана в отношении Украины. По словам Дзуппи, все встречи в Москве "были важными, особенно в гуманитарных аспектах". Но никакие мирные инициативы якобы не обсуждались.

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