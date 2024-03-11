УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

"О чем он думал": в ФРГ разнесли скандальные слова Франциска насчет "белого флага"

Алексей Тесля
11 марта 2024, 15:57
Федеральный канцлер и глава МИД Германии заявили о своем несогласии с мнением Папы.
Шольц, Бербок
Олаф Шольц и Анналена Бербок прокомментировали заявления Папы Римского / Коллаж: Главред, Фото: Pixabay/TobiasRehbein, Pixabay/Annett_Klingner, Facebook/abaerbock

Представитель канцлера Германии Штефан Гебестрайт заявил, что Олаф Шольц не разделяет мнения Папы Римского Франциска, который посоветовал Украине "иметь смелость белого флага".

Представитель Шольца напомнил о том, что Украина защищается от агрессора. Об этом идет речь в сообщении dpa.

"Как вы можете догадаться, федеральный канцлер не согласен с Папой в этом вопросе... Правда заключается в том, что Украина защищается от агрессора", - подчеркнул Гебестрайт.

видео дня

В свою очередь министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, комментируя заявление Папы Римского, отметила, что "не понимает" слова Понтифика, сообщает Tagesschau.

"Мне действительно интересно, о чем он думал. Я не понимаю", - сказала она.

При этом она убеждена, что некоторые вещи можно понять, только увидев их собственными глазами.

"Я спрашиваю себя: где Папа? Папа должен знать об этом", - добавила она.

Глава МИД Германии говорит, что весь мир должен набраться смелости встать на сторону народа Украины и сделать все возможное, чтобы Украина смогла защитить себя.

"Если бы существовал хоть минимальный шанс, что российский режим проявит готовность к переговорам, тогда весь мир был бы готов к ним. К сожалению, мы ежедневно видим обратное", - добавила Бербок.

Кто такой Папа Франциск?

Франциск – 266-й Папа Римский с 13 марта 2013 года. Ординарий украинских греко-католиков в Аргентине с 1998 года. Первый понтифик-иезуит.
6 апреля 2022 года Папа Франциск осудил резню в Буче и поднял украинский флаг.
15 апреля 2022 года во время традиционного Крестного шествия в Риме в Страстную пятницу Франциск призвал украинцев и россиян к примирению.
18 ноября 2022 года Папа Франциск снова назвал российское вторжение в Украину "конфликт в Украине", заявив, что Ватикан готов выступить посредником, чтобы остановить конфликт в Украине.
25 августа 2023 года Папа Римский заявил перед участниками Х Всероссийского дня католической молодежи в Санкт-Петербурге: "Никогда не забывайте о наследии. Вы - потомки великой России".
9 марта 2024 стало известно, что в феврале в интервью швейцарской компании RSI Франциск заявил, что Украина должна иметь отвагу поднять белый флаг и начать переговоры с Россией, пишет Википедия.

Скандальные заявления Папы Римского

Напомним, ранее Папа Римский опозорился скандальным заявлением и предложил Украине сдаться. По его словам, Украине якобы нужно найти мужество поднять "белый флаг".

Позднее у Папы Римского опровергли слова о "белом флаге". Якобы Франциск использовал термин "белый флаг", предложенный его интервьюером из швейцарской телерадиокомпании RSI, чтобы указать на прекращение военных действий и перемирие, достигнутое с помощью "смелости переговоров".

Посланник Папы Римского заявил, что нет мирного плана в отношении Украины. По словам Дзуппи, все встречи в Москве "были важными, особенно в гуманитарных аспектах". Но никакие мирные инициативы якобы не обсуждались.

Больше новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Папа Римский Франциск Олаф Шольц Анналена Бербок война России и Украины
Реклама

Главное за день

"Темпы хорошие": Зеленский - о создании мощных укреплений на фронте

"Темпы хорошие": Зеленский - о создании мощных укреплений на фронте

16:44 Украина
Никакой капитуляции Украины: Столтенберг указал Путину жесткое условие переговоров

Никакой капитуляции Украины: Столтенберг указал Путину жесткое условие переговоров

16:18 Мир
Сколько надо зарабатывать, чтобы получить бронь от мобилизации: ответ нардепа

Сколько надо зарабатывать, чтобы получить бронь от мобилизации: ответ нардепа

16:18 Украина
Все главные новости

Популярное

Фанатка показала, как Алла Пугачева выглядит без ретуши в реальной жизни 12036

Фанатка показала, как Алла Пугачева выглядит без ретуши в реальной жизни

Наступление РФ выдыхается, враг перебрасывает резервы под большой город - генерал 11788

Наступление РФ выдыхается, враг перебрасывает резервы под большой город - генерал

Атаковал почти 7-балльный шторм: в стране всю неделю будет бушевать магнитная буря 5494

Атаковал почти 7-балльный шторм: в стране всю неделю будет бушевать магнитная буря

Хотел бы отдать эту честь России : впервые в истории украинский фильм получил Оскар 4954

"Хотел бы отдать эту честь России": впервые в истории украинский фильм получил Оскар

Последние новости

16:44

"Темпы хорошие": Зеленский - о создании мощных укреплений на фронте

16:28

WSJ: Россия может вести войну в нынешних масштабах еще 2-5 лет

16:27

Об этом знают единицы: как найти секретную игру в Инстаграм

16:18

Никакой капитуляции Украины: Столтенберг указал Путину жесткое условие переговоров

16:18

Сколько надо зарабатывать, чтобы получить бронь от мобилизации: ответ нардепа

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

16:15

Генсек НАТО назвал большую ошибку Путина: "Украина еще ближе к членству, чем раньше"

16:15

"Пол будет чистый и блестящий": женщина поделилась гениальным лайхаком

16:09

Люди с инвалидностью могут получать повестки от ТЦК: в ВСУ объяснили, для чего

15:57

"О чем он думал": в ФРГ разнесли скандальные слова Франциска насчет "белого флага"

Реклама
15:55

Кейт Миддлтон сделала публичное заявление на фоне скандала с ее портретом

15:36

Алла Мазур рассказала, что ее телеграмм-аккаунт взломали мошенники

15:33

Почему в супермаркетах всегда ставят фрукты и овощи прямо у входаВидео

15:20

Мокрый снег и дождь накроют часть областей: в Украину придет серьезная непогода

15:15

Денис Казанский. Мариупольцы показали качество российского строительстваВидеоблоги

15:01

Почему потеют ладони: распространенные причины и способы решения проблемы

15:00

РФ забрасывает позиции "оружием последней надежды": в ВСУ признались, что это значит

14:50

Россиян выбили в Черном море: в ГУР показали, как отжали "Вышки Бойко"Видео

14:45

Орхидеи пышно зацветут: специалисты раскрыли, что необходимо добавлять в водуВидео

14:42

В Украине повысят стоимость бензина и дизеля: на сколько вырастет цена

14:41

Войска РФ провалили "план" к "выборам" Путина: в ВСУ раскрыли детали

Реклама
14:29

"Потеряем страну": актриса Римма Зюбина осудила некоторых украинцев

14:22

Оптическая иллюзия на проверку внимательности: за 13 секунд нужно найти потерянный телефон

14:02

Россияне с трех направлений сунут на Часов Яр: в ВСУ раскрыли ситуацию на фронте

13:52

"Заплатили ужасную цену": Зеленская высказалась о победе Украины на Оскаре-2024Видео

13:50

У Лукашенко резко объявили о проверке боеспособности войск и сделали заявление

13:45

"Боятся запаха": чем обработать место, чтобы кот не гадил в домеВидео

13:39

ВСУ отбросили оккупантов на востоке: пошли вперед и захватили вражеские позиции

12:54

Как сделать чёрствый хлеб мягким: Клопотенко показал трюк, который поможет всем

12:45

"Откровенная капитуляция": в ВМС раскрыли, как Украина сковала Черноморский флот

12:36

Мощный удар десантников ВСУ: колонну РФ сожгли и добили дронами с артиллериейВидео

12:34

"Лицо приклеили": Кейт Миддлтон заподозрили во лжи

12:28

Беспилотники атаковали важный арсенал с боеприпасами в РФ - СМИ

12:23

Експерт показал трюк с тюльпанами, который продлит их жизнь до двух недель

12:08

Оскар-2024: Джон Сина вышел на сцену голым для объявления победителяВидео

12:07

Оцепили средневековым кольцом обороны: СМИ назвали город, где ВСУ будет очень сложно

11:36

Крупные потери на трех направлениях: сотни россиян "перемололи" вместе с техникой

11:35

В Украине выросли выплаты военным пенсионерам: на сколько и какие надбавки

11:33

Запад заморозил 300$ млрд режима Путина: когда Украина получит деньги

11:22

Курьез на курьезе: как прошла церемония "Оскар-2024"

11:09

Церковный праздник 12 марта: почему вечером нельзя выходить из дома

Реклама
10:59

Когда в Украине заработают аэропорты: в Кабмине раскрыли подробности

10:43

Китайский гороскоп на 12 марта: Кролику - напряженные отношения, Лошади - много энергии

10:38

Президент Чехии намекнул, сколько солдат Запад может перебросить в Украину

10:25

"Ситуация там тяжелая": генерал признался, какие населенные пункты ВСУ могут "сдать"

10:08

"Это вариант": Бербок поддержала обмен Storm Shadow на Taurus

10:08

Арест Коломойского необоснован, его следует немедленно освободить из-под стражи - адвокат

09:50

"Архивная Алеся": Дмитрий Гордон показал свою жену в молодости

09:43

Меньше обещанного: Украине передадут F-16 не раньше июля – NYT

09:36

Заявление папы римского: только бизнес, ничего личногомнение

09:33

РФ запустит производство новых бомб, против которых у ВСУ нет "противоядия" - ISW

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Война с Россией
Россия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревог
Интересное
Спорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Персоны
Владимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новости
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Праздники
Какой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 год
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять