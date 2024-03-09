Каннибализм и убийства пленных: майор ВСУ показал дикую инструкцию оккупантов РФ

Российским оккупантам в Украине рекомендуют заниматься каннибализмом и убивать украинских пленных мучительной смертью.
Об этом сообщил в Telegram заместитель командира 3-й штурмовой бригады, экс-командир полка "Азов" Максим Жорин.
"Российский пленный и его "инструкция" в телефоне. Уровень развития человеческих качеств очевиден. Без телефона даже. Они в своей массе такие – абсолютно без принципов и признаков цивилизованности", – написал Жорин и опубликовал соответствующие фото.
Отметим, что россиянам составили список жутких преступлений, в том числе против мирных жителей, который им обязательно надо совершить во время вторжения в Украину.
От россиян-оккупантов в Украине требуют:
- отведать человеческое мясо;
- поиздеваться над военнопленным, в частности, чтобы тот плакал и просил пощады. Но не пощадить его, а "медленно и страшно убить: закопать заживо, распилить бензопилой";
- изнасиловать и убить местную девушку, лучше всего "всей ротой";
- набрать трофеев из домов убитых;
- лично принять участие в расстреле всех военнопленных — "топить в проруби, колоть штыком или сжигать целыми семьями".
"О чем нужно помнить каждому, кто для этой войны "нерожденный", – добавил Жорин.
Кто такой Максим Жорин
Заместитель командира 3-й ОШБр, командир полка "Азов" (2016-2017), майор ВСУ, начальник Центрального штаба Национального Корпуса. С первого дня полномасштабной агрессии РФ против Украины, 24 февраля 2022 г., принял участие в формировании киевского добровольческого отряда ТрО "Азов — Киев", который в марте расширился до батальона ТрО "Азов — Киев", а впоследствии - Отдельного полка специального назначения ВСУ, который позднее перешел в ряды ССО.
Ранее сообщалось о том, что оккупанты расстреляли пленных бойцов ВСУ. Российские захватчики расстреляли безоружных украинских воинов после того, как они попали в плен.
Как сообщалось ранее, оккупанты расстреляли двоих украинских военнопленных. Российские захватчики расстреляли двоих украинских воинов после того, как они попали в плен.
Напомним, ранее сообщалось о том, что оккупанты расстреляли пленных украинских десантников. Оккупанты РФ поставили троих бойцов ВСУ на колени и расстреляли практически в упор.
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