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Уильям в бешенстве: почему поездка принца Гарри в Украину выбесила принца

Алена Кюпели
16 апреля 2025, 18:59
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Принц Уильям устроил разнос чиновникам Кенсингтонского дворца из-за Гарри.
Принц Гарри, принц Уильям
Принц Гарри и принц Уильям находятся в непростых отношениях/ коллаж: Главред, фото: royal.uk/

Кратко:

  • Почему разозлился Уильям
  • В чем обвинили принца Гарри

Неожиданный визит принца Гарри в Украину расстроило его старшего брата Уильяма и вызвало у него гнев на чиновников дворца, которые отказали ему в подобной поездке.

Как пишет The Daily Mail, в прошлый четверг герцог Сассекский встретился с десятками раненых солдат в украинском городе Львове.

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Поездка Гарри привела к новым обвинениям в его адрес. Принца снова обвинили в лицемерии, ведь ранее он заявлял о том, что он и его семья не могут быть в безопасности в Великобритании без финансируемых налогоплательщиками полицейских телохранителей.

Кроме того, вопросы с безопасностью, как сообщается, помешали Уильяму нанести свой собственный визит в Украину, в то время, как страна героически третий год противостоит российскому вторжению.

Говорят, что принц Уэльский выразил свое разочарование сотрудникам Кенсингтонского дворца, которые уговаривали его не ехать в охваченную войной страну.

Уильям действительно посетил в прошлом месяце Эстонию, одного из соседей Украины, где он надел боевую форму и берет, приветствуя войска на базе НАТО.

Между тем, источники во дворце указали на "давно ожидаемое" желание Уильяма посетить Украину — и что он был "раздражен" появлением там Гарри.

Уильям, тем временем, на прошлой неделе отправился в столицу Франции, чтобы посмотреть, как его футбольный клуб "Астон Вилла" играет с "Пари Сен-Жермен" в Лиге чемпионов.

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Ранее Главред рассказывал, что принц Гарри сделал татуировку на видном месте. Герцог Сассекский пошел на рискованный шаг ради Invictus Games, патроном которых он является.

Также источник, близкий к королю Великобритании, раскрыл общее хобби Чарльза ІІІ и его супруги, которое очень сблизило их. Необычным увлечением они занимаются с большим азартом.

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