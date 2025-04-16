Трамп отказал Украине и угроза удара РФ: главные новости Украины (дайджест)

Новости Украины 16 апреля по состоянию на 22:00: ключевые события дня, включая военную ситуацию, дипломатические заявления и важные внутренние решения.

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Главные новости Украины по состоянию на 22:00 16 апреля / Коллаж Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео, Офис генерального прокурора, alerts in ua

Главные новости Украины по состоянию на 22:00. Подборка Главреда:

Дроны РФ атаковали Одессу: есть пострадавшие и разрушения

В ночь на 16 апреля российские оккупационные войска совершили очередную атаку на Одессу, применив ударные беспилотники. В результате атаки три человека пострадали.

Как сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер, повреждены гражданская инфраструктура, жилые дома и складские помещения.

видео дня

ВСУ восстановили позиции под Покровском, но ситуация напряженная - DeepState

Силы обороны Украины восстановили контроль над позициями вблизи Покровска, а также на Новопавловском направлении. В то же время российские войска продвинулись возле двух населенных пунктов - Надеждинки и Сухой Балки. Свежие новости с фронта сообщили аналитики мониторингового канала DeepState в ночь на 16 апреля.

"Силы обороны восстановили позиции возле Возрождения и Днепроэнергии", - говорится в сообщении.

Армия РФ сбросила на Херсон 4 КАБа и накрыла артиллерией: что известно

Утром в среду, 16 апреля, Херсон находится под артиллерийским обстрелом. Перед этим оккупанты сбросили на город четыре КАБа. Начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, рассказывая о ситуации в городе, сам едва не попал под вражеский обстрел.

По его словам, в Таврическом районе после "прилетов" два человека пострадали.

КНДР поставила армии Путина от 4 до 6 млн артиллерийских снарядов - Reuters

За последние 20 месяцев Северная Корея передала России не менее 4 миллионов артиллерийских снарядов, которые активно используются в войне против Украины. Поставки происходят массово и системно - морскими и железнодорожными маршрутами. Об этом свидетельствует расследование агентства Reuters в сотрудничестве с Британским аналитическим центром Open Source Centre.

Запускали ракеты по Сумах: дроны атаковали расположение 112-й бригады в РФ - СМИ

В среду, 16 апреля, в населенном пункте Шуя Ивановской области РФ прогремели взрывы. Местные жители жалуются на атаку дронов.

Как пишет Telegram-канал Astra, под обстрелом находится территория 112-й гвардейской ракетной бригады (в/ч 03333), которая в воскресенье атаковала ракетами Сумы.

Лавров заявил, что РФ хочет захватить новые территории, включая страны НАТО - ISW

Правительство страны-агрессора России, во главе которого кремлевский диктатор Владимир Путин и его приспешник Сергей Лавров, продолжает эскалацию информационной войны с требованиями от Украины уступить временно оккупированные и подконтрольные Киеву территории.

Как сообщают аналитики американского Института изучения войны(ISW), в недавнем интервью Лавров в очередной раз отметил требование РФ передать под контроль Кремля все территории Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

Трамп уменьшил "аппетиты": СМИ узнали, когда подпишут соглашение о полезных ископаемых

США снизили свои требования в переговорах о соглашении о доступе к украинским полезным ископаемым. Документ могут подписать уже на этой неделе. Об этом пишет Bloomberg.

Администрация Дональда Трампа пересмотрела оценку объема помощи, которую США предоставили Украине с начала полномасштабной войны, с 300 миллиардов до примерно 100 миллиардов долларов. Украина же оценивает помощь Вашингтона в 90 миллиардов.

Военное положение и мобилизацию в Украине официально продлили: названы даты

Верховная Рада Украины поддержала продление действия военного положения и всеобщей мобилизации в Украине еще на 90 суток. Об этом в Telegram-канале сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Накануне соответствующие законопроекты в ВРУ о продлении срока действия военного положения и срока проведения всеобщей мобилизации внес президент Украины Владимир Зеленский.

Хуже, чем в Сумах: в Литве предупредили о возможном обстреле Украины на Пасху

Страна-агрессор Россия может прибегнуть к еще более жестким обстрелам Украины на Пасху. Об этом, как сообщает LRT, предупредил глава МИД Литвы Кястутис Будрис.

По его словам, террористическая атака РФ на Сумы в Вербное воскресенье продемонстрировала, что Россия может начать более страшные атаки, особенно в период пасхальных праздников.

План "9 мая": Гетман рассказал о новом наступлении РФ и угрозе для Сумщины

Российские войска получили приказ до 9 мая полностью освободить Курскую область от ВСУ, что включает операцию через Сумскую область. Однако у РФ нет достаточных резервов для масштабных наступательных операций. Об этом заявил военный аналитик Алексей Гетьман в эфире телеканала FREEДОМ.

Бойцы КНДР начнут воевать на территории Украины: в СНБО и ГУР сделали заявление

Россия планирует использовать военных КНДР для войны на территории Украины. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко на своей странице в Telegram.

Враг штурмует Харьковскую область: ВСУ предупредили, что РФ снова хочет захватить Волчанск

Оккупационная армия страны-агрессора России непрерывно пытается прорвать украинскую оборону на Харьковском направлении. Сверхтяжелые бои в частности продолжаются в районе Двуречного.

Об этом в эфире Ранок.LIVE заявил командир разведывательного подразделения ВСУ Денис Ярославский. По его словам, украинские защитники с помощью дронов держат под полным контролем периметр зоны боевой действий и пытаются атаковать врага на опережение.

РФ, вероятно, начала запускать по Украине Шахеды с отравляющими веществами - СМИ

Оккупационные войска страны-агрессора России могут наносить химические отравляющие вещества на свои БпЛА типа Shahed-136 и Герань-2, чтобы наносить дополнительный вред людям, которые будут подбирать обломки сбитых дронов.

Об этом сообщает международное разведывательное сообщество InformNapalm со ссылкой на несколько военных источников. Пока нет дополнительных свидетельств о том, что это явление массового характера, но рекомендуется не прикасаться к обломкам сбитых дронов без предварительного анализа их на химическую опасность.

РФ атакует Украину "Шахедами" с отравляющими веществами: в ЦПД раскрыли детали

Российские войска применяют против Украины дроны-камикадзе типа "Шахед" с отравляющими веществами. В одном из вражеских БпЛА обнаружили капсулу с высокотоксичным иритантом. Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации.

Регионы в обмен на мир: о чем договорились Путин и Виткофф и чего ждать Украине

11 апреля 2025 года в Санкт-Петербурге состоялась очередная встреча между специальным посланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и российским диктатором и военным преступником Владимиром Путиным. Переговоры продолжались более четырех часов и были сосредоточены на возможном мирном урегулировании войны в Украине. Уиткофф охарактеризовал беседу как "убедительную" и отметил, что ключевым вопросом обсуждения стала судьба пяти территорий, которые Россия считает своими: Крыма, Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

Главред собрал главное, что стоит знать о результатах переговоров Виткоффа и Путина.

Влупил почти 8-балльный шторм: Украина под атакой самой мощной магнитной бури

В течение последних дней Земля испытывает влияние сильной геомагнитной активности, вызванной мощными вспышками на Солнце и выбросами корональной массы. В среду, 16 апреля, зафиксирован повышенный уровень солнечной активности с К-индексом 7, что классифицируется как сильная магнитная буря. Об этом сообщил портал Meteoagent.

Пленные военные из Китая: в МИД сделали заявление об их дальнейшем будущем

Вопрос дальнейшей судьбы китайских военнопленных может решаться в формате обмена, репатриации или других механизмов. Это будет решаться в зависимости от соображений безопасности и желания самих пленных. Об этом во время брифинга сообщил спикер МИД Украины Георгий Тихий, передает РБК-Украина.

Трамп отказывается продавать Украине ЗРК Patriot на $50 млрд из денег ЕС - Bild

Президент США Дональд Трамп отвергает сделку на $50 млрд по закупке Киевом американских систем ПВО, а также ракет к ним и не хочет поставлять Украине оружие даже за деньги.

"Новое признание политики президента США Дональда Трампа в отношении Украины. Он даже не хочет помогать Киеву, если получит $50 млрд денег ЕС. Он отклонил соответственно выгодную сделку с новыми обвинениями в адрес президента Украины Зеленского", - пишет немецкое издание Bild.

Масштабный удар по Украине на Пасху: в МИД рассказали, чего ждать украинцам

Заявление главы МИД Литвы о возможных ударах России на Пасху является его личными предположением. В то же время украинцы должны серьезно относиться к сигналам воздушной тревоги и неуклонно соблюдать правила безопасности. Об этом заявил во время брифинга спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий комментируя заявление главы МИД Литвы Кястутиса Будриса о новой жестокой атаке по Украине на Пасху, передает NV.

У него даже не было оружия: россияне жестоко убили украинского пленного

Российские оккупанты расстреляли украинского военного в Волновахском районе. Это произошло 11 апреля. Об этом сообщает украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец.

Он отметил, что трое украинских военных выполняли служебно-боевые задачи на одной из позиций в Волновахском районе. Все они попали во вражеский плен. Одного из безоружных украинских военных вражеские солдаты расстреляли.

Военное положение в Украине могут отменить раньше: в Раде назвали условие

Отмена военного положения в Украине возможна раньше определенного срока, если война завершится до этого времени. Однако сейчас такое решение считается преждевременным из-за рисков для обороноспособности и международной поддержки. Об этом заявил во время брифинга заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев, передает ТСН.

Украину накрывает настоящая жара: где потеплеет до +26

Погода в Украине 17 апреля будет достаточно теплой, но во многих областях будет дождь. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что 17 апреля в Украине будет очень тепло. Практически повсеместно будет сухо и солнечно. На территории южных областей и на Правобережье будет порывистый ветер.

Угроза на границе: РФ перебрасывает штурмовиков на два направления

Страна-агрессор РФ сосредотачивает больше всего своих сил и средств на двух участках границы - со стороны Курской области и на Харьковщине в направлении Волчанска и Липцов.

"Два направления, о которых можно прямо говорить, что Российская Федерация имеет определенное количество сил и средств", - сообщил в комментарии Укринформу представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко.

"Какого черта Илон там делает": Трамп сорвал брифинг Пентагона из-за участия Маска

В прошлом месяце Илон Маск должен был принять участие в закрытом брифинге Пентагона, посвященном теме Китая, однако мероприятие было отменено по указанию президента США Дональда Трампа. Как сообщает Axios со ссылкой на источники в администрации, Трамп был возмущен приглашением Маска.

Документ могут подписать в ближайшие часы: подробности переговоров по соглашению о недрах

Украина и США продолжают работать над соглашением по редкоземельным металлам. Уже в ближайшие часы может быть подписана прагматичная юридическая конструкция. Об этом заявил заместитель министра экономики Украины Тарас Качка в эфире телемарафона.

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