Военное положение в Украине могут отменить раньше: в Раде назвали условие

Военное положение могут отменить раньше 90-дневного срока при условии окончания войны России против Украины, отметили в Верховной Раде.

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Военное положение в Украине могут отменить раньше, чем через 90 дней / Коллаж Главред, фото: УНИАН

О чем сказал Чернев:

В случае достижения мира военное положение можно отменить раньше 90 дней

Отмена военного положения во время войны будет означать капитуляцию Украины

Отмена военного положения в Украине возможна раньше определенного срока, если война завершится до этого времени. Однако сейчас такое решение считается преждевременным из-за рисков для обороноспособности и международной поддержки. Об этом заявил во время брифинга заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев, передает ТСН.

"Продление на 90 дней, не означает, что это будет 90 дней. Если мы достигнем мира в этой войне раньше, то совершенно понятно, что Верховная Рада может своими голосами поддержать прекращение военного положения в любое время в течение этих 90 дней", - отметил Чернев. видео дня

Народный депутат пояснил, что отмена военного положения пока нецелесообразна, поскольку это повлечет серьезные изменения в работе военно-гражданских администраций, повлияет на функционирование государственного аппарата и может осложнить финансирование Вооруженных сил Украины.

"Фактически это будет означать капитуляцию для нашего врага, и для наших партнеров, которым не будет смысла поддерживать Украину, потому что она сама признала, что военного положения уже нет", - говорит Чернев.

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Напомним, как ранее сообщал Главред, 16 апреля Верховная Рада приняла решение о продлении военного положения и всеобщей мобилизации в Украине еще на 90 дней.

Заместитель председателя ЦИК Сергей Дубовик отметил, что местные выборы могут быть назначены на 30 октября только при условии соответствующего решения парламента, ведь проведение выборов во время военного положения действующим законодательством запрещено.

В то же время, как отметил депутат от "Слуги народа" и член комитета по вопросам нацбезопасности Федор Вениславский, даже в случае достижения договоренности о прекращении боевых действий между Украиной и Россией, это не означает автоматической отмены военного положения.

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Кто такой Егор Чернев? Егор Чернев - народный депутат Украины IX созыва родом из Бердянска Запорожской области, заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, председатель Постоянной Делегации в Парламентской Ассамблее НАТО, заместитель председателя Консультативного совета по вопросам обеспечения прав и свобод защитников Украины. В марте 2020 Егор выступил против создания Консультативного совета в ТКГ с участием представителей ОРДЛО. Чернев требовал вывести бывшего премьер-министра Витольда Фокина из состава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе. 30 сентября 2020 президент Зеленский подписал указ об увольнении Фокина. С началом российско-украинской войны 2014 года добровольцем ушел в Национальную гвардию Украины.

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