Масштабный удар по Украине на Пасху: в МИД рассказали, чего ждать украинцам

В Украине прокомментировали заявление главы МИД Литвы об угрозе нового жестокого удара РФ и отметили, что эти слова являются личным предположением чиновника.

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В МИД отреагировали на заявление Литвы о возможном ударе РФ на Пасху / Коллаж Главред, фото: УНИАН, alerts in ua

О чем сказал Тихий:

Заявления о новом ударе по Украине на Пасху являются личным мнением главы МИД Литвы

Украинцы должны соблюдать правила безопасности

Заявление главы МИД Литвы о возможных ударах России на Пасху является его личным предположением. В то же время украинцы должны серьезно относиться к сигналам воздушной тревоги и неуклонно соблюдать правила безопасности. Об этом заявил во время брифинга спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий комментируя заявление главы МИД Литвы Кястутиса Будриса о новой жестокой атаке по Украине на Пасху, передает NV.

"Мы видели заявления министра иностранных дел Литвы. Считаем их предположениями министра Будриса, которого мы очень уважаем. Мы расцениваем их не как анонс, а как предположения, которые он высказал с точки зрения того, что если Россия наносит удары по Украине, то нельзя исключать ничего и на Пасху", - сказал Тихий. видео дня

Тихий подчеркнул, что украинцы должны быть постоянно готовы к угрозам со стороны России, ведь война продолжается, и опасность остается.

Представитель МИД подчеркнул, что хотя украинцы уже более трех лет живут в условиях постоянной опасности и в определенной степени привыкли к ней, соблюдение правил безопасности остается чрезвычайно важным.

Обращаясь к украинцам он призвал особенно в праздничные дни, в частности на Пасху, не игнорировать эти элементарные меры, ведь именно они могут сохранить жизнь как самим гражданам, так и их родным.

Откуда и чем РФ наносит удары по Украине / Инфографика: Главред

Удары по Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Россия может прибегнуть к еще более интенсивным обстрелам Украины в пасхальный период. О такой угрозе заявил министр обороны Литвы Кястутис Будрис, отметив, что атака на Сумы в Вербное воскресенье свидетельствует о готовности РФ к еще более жестким действиям в праздничные дни.

В то же время Соединенные Штаты отказались поддержать совместное заявление стран G7 с осуждением одного из самых масштабных ракетных ударов по Украине в 2025 году - атаки на Сумы, которая унесла жизни 35 человек. Администрация Трампа объяснила это стремлением не разрушить каналы для дальнейшего диалога с Москвой, пишет Bloomberg.

Известно, что 13 апреля утром российские войска нанесли два ракетных удара по центру Сум. Особенно сокрушительным оказался второй удар - ракета взорвалась в воздухе, выпустив осколочные элементы, сообщил руководитель Сумской городской военной администрации Сергей Кривошеенко.

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Кто такой Георгий Тихий? Георгий Тихий - украинский журналист, советник по коммуникациям министра иностранных дел Украины (2020-2024), спикер Министерства иностранных дел Украины (с 15 июля 2024 года), пишет Википедия.

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