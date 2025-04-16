В МИД ответили на заявление Уиткоффа о "пяти территориях": позиция неизменна

Украина имеет три принципиальных момента в рамках более широкого и длительного процесса к мирному урегулированию.

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В МИД ответили на заявление Уиткоффа / коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот

Что сказал Георгий Тихий:

Украина является целостным и соборным государством

Украина не признает украденных Россией территорий

Российские требования к Украине не являются легитимными

В Министерстве иностранных прав подчеркнули, что в процессе мирного урегулирования и прекращения войны Украина никогда не откажется от тех территорий, которые подверглись российскому нападению и оккупации. Об этом спикер МИД Георгий Тихий сказал на брифинге, пишет УНИАН.

В частности, спикер прокомментировал слова специального посланника президента США Стива Уиткоффа о том, что единственное, на чем Россия будет сосредотачиваться на переговорах, это вопрос "пяти территорий".

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"Украина является целостным, соборным в пределах международно признанных границ (государством - ред). Эта позиция Украины неизменна и не изменится никогда", - подчеркнул Тихий.

В то же время, он отметил, что Украина имеет три принципиальных момента в рамках более широкого и длительного процесса к мирному урегулированию. Речь идет не только о прекращении огня, а о реальном прекращении войны.

"Первый момент - Украина никогда не признает никаких украденных Россией территорий как российских. Второе - Украина никогда не согласится ни на одно ограничение своей обороноспособности, своих Вооруженных сил или военной помощи от партнеров. И третье - ни одна страна не имеет права вето на выбор Украины, в какие альянсы и союзы ей вступать", - подчеркнул Тихий.

По его словам, есть три простых принципиальных пункта, на которых Украина будет настаивать в процессе более долгосрочного мирного урегулирования.

"Эти пункты не выдуманы из воздуха. Это все принадлежит Украине по международному праву, по Уставу ООН. Это не просто выдумки Украины. Это очень важно подчеркнуть. Это все нам принадлежит по международному праву и Уставу ООН", - сказал Тихий.

Спикер добавил, что российские требования к Украине не являются легитимными по определению, потому что она не имеет права выдвигать какие-то претензии на украинские регионы, говорить Украине о запрете вступления куда-то, о каких-то ограничениях ВСУ и еще каких-то внутренних законах Украины.

Мирные переговоры - последние новости

Как писал Главред, президент Владимир Зеленский предположил, что новый раунд переговоров с представителями США относительно возможного прекращения огня может состояться уже на этой неделе.

Политический эксперт Вадим Денисенко считает, что российский диктатор Владимир Путин сейчас только имитирует переговорный процесс. На самом деле он хочет продолжать воевать и планирует провести летнюю военную кампанию. А уже по результатам этой военной кампании он может вернуться к переговорам.

НАТО не будет участвовать в переговорах о прекращении войны между Украиной и Россией, поэтому Альянс не имеет собственных "красных линий" в этом вопросе. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

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