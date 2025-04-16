Регионы в обмен на мир: о чем договорились Путин и Уиткофф и чего ждать Украине

О чем идет речь в материале:
- Какие регионы являются ключом к мирному соглашению между Россией и Украиной
- Как реагирует НАТО и Украина на заявления Уиткоффа о признании 5 областей - российскими
- Согласится ли Украина "подарить" территории РФ и реально ли начало мирных переговоров в 2025 году
11 апреля 2025 года в Санкт-Петербурге состоялась очередная встреча между специальным посланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и российским диктатором и военным преступником Владимиром Путиным. Переговоры продолжались более четырех часов и были сосредоточены на возможном мирном урегулировании войны в Украине. Уиткофф охарактеризовал беседу как "убедительную" и отметил, что ключевым вопросом обсуждения стала судьба пяти территорий, которые Россия считает своими: Крыма, Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.
Главред собрал главное, что стоит знать о результатах переговоров Уиткоффа и Путина.
О чем говорили Уиткофф и Путин
Специальный представитель президента Дональда Трампа Стив Уиткофф в интервью Fox News назвал свои недавние переговоры с российским лидером Владимиром Путиным "убедительными". По его словам, во время почти пятичасовой встречи обсуждали прекращение боевых действий в Украине и перспективы нового экономического сотрудничества.
Как отметил Уиткофф, Путин выразил готовность к заключению "постоянного мира" с Украиной.
"Запрос Путина заключается в том, чтобы достичь постоянного мира здесь. Поэтому, кроме прекращения огня, мы получили ответ на это", - сказал Уиткофф, добавив, что на достижение такой позиции понадобилось определенное время.
Какие условия для мирного соглашения между Россией и Украиной
Ключевым моментом в достижении договоренностей, по словам Уиткоффа, является вопрос "пяти территорий".
"Это мирное соглашение касается так называемых пяти территорий, но это гораздо больше... Есть протокол безопасности, никакого НАТО, статья 5 НАТО... Есть много деталей, связанных с этой сложной ситуацией. Я думаю, что мы можем быть на пороге чего-то, что будет очень, очень важным для всего мира", - сказал Уиткофф, не уточнив, какие территории обсуждались.
Также он подчеркнул, что существует шанс на перезагрузку отношений между США и Россией через новые выгодные экономические проекты, которые могут стать основой для стабильности в регионе.
Какие 5 регионов Россия хочет включить в мирное соглашение с Украиной
Ранее, в своем интервью пророссийскому ведущему Такеру Карлсону спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф отметил, что решение вопроса статуса оккупированных территорий является ключевым для достижения мира в российско-украинской войне.
Он указал, что наибольшая сложность заключается в так называемых пяти регионах - в частности Донбассе, Крыму, Луганске и еще двух, не уточнив о каких именно областях Украины идет речь.
По состоянию на 16 апреля 2025 года под оккупацией России остаются части Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской, Харьковской и Николаевской областей (в частности Кинбурнская коса), а также Крым.
"Они русскоязычные. Там состоялись референдумы, на которых подавляющее большинство людей указало, что они хотят быть под российским правлением", - уверен он.
По мнению спецпредставителя Дональда Трампа, главной преградой для урегулирования конфликта является вопрос территорий. В разговоре с пропагандистом Такером Карлсоном он признал, что Россия сейчас контролирует часть из них и считает эти регионы своей территорией.
По словам Уиткоффа, именно это является центральной проблемой, о которой предпочитают не говорить открыто. Он указал, что сложность ситуации заключается в конституционных ограничениях со стороны Украины, которые затрудняют возможность компромисса по этим территориям.
"Россияне де-факто контролируют эти территории. Вопрос в том, признает ли мир, что это российские территории? Закончится ли это? Сможет ли Зеленский выжить политически, если признает это? Это центральный вопрос в конфликте. Абсолютно точно", - добавил он.
Реакция Зеленского
15 апреля президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на заявление спецпредставителя Дональда Трампа Стива Уиткоффа о том, что мирное соглашение с Россией якобы должно базироваться на вопросе "пяти территорий".
Во время пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте в Одессе Зеленский отметил, что Украина является суверенным государством, и только ее народ имеет право решать вопросы, касающиеся украинских территорий.
Президент подчеркнул, что Украина унитарное государство, и она не готова признавать ни одну из временно оккупированных частей как российскую. По его словам, это является принципиальной "красной линией".
"Поэтому опять таки, соответствующие представители (речь о спецпредставителе Трампа Стиве Уиткоффе - ред.) обсуждают вопрос вне своей компетентности", - добавил Владимир Зеленский.
Реакция НАТО
На совместном брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским генсек НАТО Марк Рютте воздержался от комментариев относительно слов Стива Уиткоффа о территории Украины. В то же время он подчеркнул важность переговоров между США и Россией, инициированных президентом Дональдом Трампом.
"Думаю, это важно, что господин Трамп начал переговоры, потому что мы видим, что очень много людей умирает, очень много городов разрушается, очень много атак. И это очень важные усилия. Я решил не комментировать все промежуточные стадии этого проекта и процесса, потому что не хочу вмешиваться в это. Мы оказываем помощь ту, которую можем, но на промежуточных стадиях я не хочу комментировать", - сказал Рютте.
Трамп выставил условие Путину относительно войны в Украине
Пресс-секретарь Белого дома Кэролин Ливитт отметила, что США считают, что Россия заинтересована в завершении войны, однако первым шагом должно стать прекращение огня. Она воздержалась от прогнозов относительно развития переговоров, но отметила, что встреча Уиткоффа с Путиным была конструктивной.
"И, возможно, это может быть экономическое партнерство с Соединенными Штатами, но сначала нам нужно увидеть прекращение огня", - сказала она, отвечая на вопрос, согласилась ли Россия на что-то во время переговоров со спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом.
По ее словам, и президент Трамп, и его спецпредставитель Уиткофф четко дали понять это российской стороне.
В Белом доме выступили против Уиткоффа
В начале апреля спецпредставитель президента США Стив Уиткофф предложил Дональду Трампу как самый быстрый вариант достижения перемирия передачу России контроля над четырьмя украинскими регионами, где в 2022 году Кремль провел незаконные "референдумы". Об этом сообщает Reuters со ссылкой на двух американских чиновников и пять источников, знакомых с ситуацией.
По информации агентства, Уиткофф озвучил Трампу свое предложение менее чем через двое суток после встречи в Вашингтоне со спецпредставителем российского диктатора Кириллом Дмитриевым.
"На встрече с Трампом генерал Кит Келлог, спецпредставитель президента в Украине, выступил против Уиткоффа, заявив, что Украина, хоть и готова вести переговоры по некоторым условиям, связанным со спорными землями, никогда не согласится в одностороннем порядке уступить полную собственность на эти территории России", - сообщили два источника, знакомые с ситуацией.
После этой встречи никакого решения об изменении курса США принято не было. Вскоре Уиткофф отправился в Россию на переговоры с Путиным.
В Reuters отметили, что в администрации Дональда Трампа растет расхождение во взглядах относительно того, как выйти из тупика в отношениях между Украиной и Россией. Стив Уиткофф и Кит Келлог имеют противоположные подходы.
Некоторые республиканцы резко критикуют подход Уиткоффа, считая, что администрация слишком быстро делает шаги навстречу Москве.
В письме от 26 марта, направленном группе республиканских доноров, крупный спонсор Республиканской партии Эрик Левин призвал заменить Уиткоффа на Рубио. Он раскритиковал Уиткоффа за чрезмерную симпатию к Путину, которую тот демонстрировал в своем интервью Такеру Карлсону и во время выступления на Fox News.
Несмотря на критику, Уиткофф имеет немало сторонников в администрации Трампа. Они считают, что его несправедливо атакуют представители внешнеполитического блока, которые поддерживают более агрессивную линию и одновременно все больше дистанцируются от идеи международного вмешательства. По словам инсайдеров, личные отношения Уиткоффа с Трампом остаются крепкими.
Могут ли начаться переговоры о мире уже в этом году - какое единственное условие уступок со стороны Кремля
В интервью Главреду политический философ, преподаватель Карлова университета в Праге, руководитель Института свободной России Александр Морозов отметил, что в 2025 году заключить мирное соглашение или начать полноценные переговоры о мире будет невозможно.
Он пояснил, что Кремль требует, чтобы Украина вывела войска из четырех оккупированных областей и официально передала их России, ссылаясь на их якобы присоединение к РФ. Однако эти требования оторваны от реальности, ведь Москва не контролирует эти территории полностью и значительная часть Донецкой и Луганской областей остаются под контролем Украины.
"В этом плане ситуация зашла в полный тупик. На мой взгляд, переговоры о полном завершении этой войны возможны только после смены власти в Кремле. Когда к руководству придут люди, которые, подобно Дональду Трампу, анонсируют у себя "большую перестройку", в результате которой можно многое поменять, признать, полностью отказаться от итогов этой войны и вернуть Украине оккупированные территории. Это был бы перспективный сценарий, но сейчас это невозможно себе представить", - сказал Морозов.
Согласится ли Украина "подарить" территории Москве
В свою очередь, руководитель Центра исследований России, дипломат и бывший глава МИД Украины Владимир Огрызко подчеркнул в интервью Главреду, что ни один украинский политик не согласится "дарить" эти территории России.
"И я не думаю, что найдется кто-то, кто может подписать документ, где будет написано, что Украина дарит России Крым или Донецкую область, или Луганщину. Это нонсенс, такого в принципе быть не может", - сказал он.
Он отметил, что максимум возможен формат договоренности о прекращении огня. И даже она должна быть оформлена не как политическое соглашение, а как совместное заявление на военном уровне.
"Это тот максимум, на который может пойти Украина, оставляя абсолютно открытыми вопросы о территориях, об их возвращении и так далее. Как мы это будем делать, зависит от нас: то ли военным способом, то ли дипломатическим - жизнь покажет. А о дарении территорий вопрос даже не стоит", - резюмировал Огрызко.
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