Спецпредставитель Трампа летит в РФ для встречи с Путиным - о чем будут говорить

Трамп настаивает на прекращении огня в войне между РФ и Украиной.

https://glavred.info/world/specpredstavitel-trampa-letit-v-rf-dlya-vstrechi-s-putinym-o-chem-budut-govorit-10655072.html Ссылка скопирована

Виткофф летит в Россию / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Главное:

Стив Уиткофф хочет встретиться с Путиным

Это будет уже третья их встреча

Уиткофф должен передать Путину позицию Трампа

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф направляется в Россию. Ожидается, что сегодня, 11 апреля, он может встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным. Об этом пишет Axios со ссылкой на источник.

В издании отметили, что это будет уже третья встреча Уиткоффа с Путиным, в то время, как американский лидер Дональд Трамп настаивает на прекращении огня в войне между Россией и Украиной.

видео дня

Также сообщается, что президент США разочарован, что проведенные переговоры пока не имели прогресса. К тому же его "разозлили" комментарии Путина по Украине, поэтому Уиткофф должен передать Путину позицию Трампа.

"Если до конца месяца не будет достигнуто прекращение огня, Трамп может ввести дополнительные санкции против России или через исполнительную власть, или обратившись к Конгрессу с просьбой принять новое законодательство о санкциях", - пишет издание.

Спецпредставители Трампа / Инфографика: Главред

Прекращение огня в Украине - что известно

Как сообщал Главред, представители Белого дома признали, что президент США Дональд Трамп не обеспечит прекращение огня между Украиной и страной-агрессором Россией до Пасхи (20 апреля).

Ранее, президент США Дональд Трамп говорил, что он доверяет российскому диктатору Владимиру Путину и уверен, что тот не откажется от намерения заключить мирное соглашение.

Кроме того, представитель кремлевского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявлял, что РФ оставляет за собой право не соблюдать тридцатидневный режим прекращения огня, потому что якобы Украина регулярно нарушает соответствующий мораторий.

Читайте также:

Что такое Axios? Axios - американский новостной сайт. Основан в 2016 году, начал работу в 2017-м. Ресурс запустили бывшие журналисты Politico Джим Вандехеем, Майк Аллен и Рой Шварц. Большинство статей - короче 300 слов и содержат маркированные списки. Также сайт выпускает периодические информационные бюллетени, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред