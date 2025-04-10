'У нас есть прогресс': Трамп сделал интересное заявление о прекращении войны

Что сказал Трамп:
- США должны действовать быстрее для остановки войны в Украине
- Вашингтон наблюдает определенные положительные сдвиги в этом направлении
Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что американские власти прилагают усилия, чтобы остановить войну России против Украины, и, по его словам, уже есть определенные положительные сдвиги в этом направлении.
"Мы стремимся остановить эту войну. Каждую неделю погибает 2500 и более молодых людей. И россияне, и украинцы. Они не американцы, но они люди. Мы пытаемся это остановить", - заявил американский лидер в Х.видео дня
Он выразил надежду, что в ближайшее время удастся остановить боевые действия. Кроме того, Трамп в очередной раз подчеркнул, что масштабного военного конфликта в Украине могло бы не быть, если бы он оставался президентом США.
"Это так бессмысленно и ужасно. Этого бы никогда не произошло, если бы я был президентом. Но это произошло, и нам выдали эту карточку. И я думаю, мы это остановим. Нам надо действовать. Мы должны это сделать. Надо двигаться быстрее. Как и с заложниками... у нас есть прогресс", - добавил он, вспомнив также ситуацию с заложниками, захваченными боевиками ХАМАС.
Переговоры США и России по завершению войны - последние новости
Как ранее сообщал Главред, по словам политолога Игоря Рейтеровича, президент США имеет определенный главный страх. Отмечалось, что Дональд Трамп демонстрирует снисходительное отношение к Владимиру Путину. Эксперт объяснил причины такой благосклонности со стороны Трампа к российскому лидеру.
В то же время советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк сказал, когда у президента США лопнет терпение из-за РФ. По его словам, Путин заставляет американского президента Трампа играть в российскую игру. Но скоро Трамп поймет, что его унижают.
Также политический эксперт Андрей Городницкий отметил, что США придумали, как добить режим РФ. В России уже много компаний закрылись с минусом, объясняет он.
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Мирные переговоры Украины и России: что будет с Украиной и Россией
Более 70% украинцев поддерживают завершение войны с Россией дипломатическим путем. Однако речь идет о процессе диалога, а не уступки. Об этом свидетельствует исследование Киевского международного института социологии.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что пока не видит вероятности переговоров с диктатором РФ Владимиром Путиным.
Зеленский также считает, что Украина не может вести переговоры с Путиным, поскольку Россия может использовать любую паузу в боевых действиях для укрепления своей оккупационной армии. После этого РФ может снова наступать на Украину для ее оккупации, но уже избегая ошибок, которые делала раньше.
Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украине нужно справедливое завершение войны. Киев не интересует аналог Минского формата, где Москва могла бы ультимативно выдвигать свои "требования". По его словам, российским представителям не место на Саммите мира до тех пор, пока не выработаны принципы реализации формулы Зеленского и принуждения РФ к ее выполнению.
Российский диктатор Владимир Путин заявил, что страна-агрессор РФ якобы готова к мирному решению войны в Украине. При этом Путин выдвигает условия. Хозяин Кремля хочет гарантий для Москвы и сохранить захваченные территории.
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