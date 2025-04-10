'У нас есть прогресс': Трамп сделал интересное заявление о прекращении войны

По словам президента США, каждую неделю гибнут тысячи, и это надо остановить.

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Как Трамп видит путь к миру/ Колаж: Главред, фото: facebook.com/WhiteHouse, скраншот из видео в YouTube, kremlin.ru

Что сказал Трамп:

США должны действовать быстрее для остановки войны в Украине

Вашингтон наблюдает определенные положительные сдвиги в этом направлении

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что американские власти прилагают усилия, чтобы остановить войну России против Украины, и, по его словам, уже есть определенные положительные сдвиги в этом направлении.

"Мы стремимся остановить эту войну. Каждую неделю погибает 2500 и более молодых людей. И россияне, и украинцы. Они не американцы, но они люди. Мы пытаемся это остановить", - заявил американский лидер в Х. видео дня

Дональд Трамп / Инфографика: Главред

Он выразил надежду, что в ближайшее время удастся остановить боевые действия. Кроме того, Трамп в очередной раз подчеркнул, что масштабного военного конфликта в Украине могло бы не быть, если бы он оставался президентом США.

"Это так бессмысленно и ужасно. Этого бы никогда не произошло, если бы я был президентом. Но это произошло, и нам выдали эту карточку. И я думаю, мы это остановим. Нам надо действовать. Мы должны это сделать. Надо двигаться быстрее. Как и с заложниками... у нас есть прогресс", - добавил он, вспомнив также ситуацию с заложниками, захваченными боевиками ХАМАС.

Переговоры США и России по завершению войны - последние новости

Как ранее сообщал Главред, по словам политолога Игоря Рейтеровича, президент США имеет определенный главный страх. Отмечалось, что Дональд Трамп демонстрирует снисходительное отношение к Владимиру Путину. Эксперт объяснил причины такой благосклонности со стороны Трампа к российскому лидеру.

В то же время советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк сказал, когда у президента США лопнет терпение из-за РФ. По его словам, Путин заставляет американского президента Трампа играть в российскую игру. Но скоро Трамп поймет, что его унижают.

Также политический эксперт Андрей Городницкий отметил, что США придумали, как добить режим РФ. В России уже много компаний закрылись с минусом, объясняет он.

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