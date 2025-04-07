Трамп снисходителен к Путину: политолог назвал главный страх президента США

Рейтерович объяснил, в чем причина такого снисходительного отношения Трампа к Путину.

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Трамп снисходителен к Путину/ коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, facebook.com/DonaldTrump

Основные тезисы Рейтеровича:

Трамп сейчас снисходителен к Кремлю

Он боится возникновения прямой конфронтации США с РФ

Трамп пока что решил идти сугубо дипломатическим путем

Президент США Дональд Трамп хочет, чтобы Соединенные Штаты Америки избежали прямой конфронтации со страной-агрессором Россией. И именно поэтому он так снисходительно относится к Кремлю.

Однако вскоре он может прибегнуть к новым методам в общении с Москвой, ведь РФ не показывает, что она готова к уступкам и договоренностям. Об этом сказал политолог Игорь Рейтерович в эфире "24 Канала".

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По словам Рейтеровича, Трампа, вероятно, пугает ядерный потенциал России, хотя подобный потенциал есть и в Соединенных Штатах Америки.

"Здесь действительно возникают вопросы: что ты за лидер великой страны, если ты боишься даже в дипломатии использовать этот потенциал", - сказал политолог.

Он предположил, что Трамп верит в то, что сможет договориться с российским диктатором Владимиром Путиным и завершить войну через персональные переговоры.

По словам политолога, Трамп сейчас выбрал два пути.

"Он идет пока по одному из них. Это тот путь, который он считает чисто дипломатическим. Он, вероятно, сторонник мысли, что плохой мир лучше, чем хорошая война. И, к тому же, он боится, что США могут напрямую втянуться в войну, которую Россия ведет против Украины", - пояснил политолог.

В то же время Рейтерович обратил внимание, что реакции Кремля вызывают у Трампа раздражение. Однако, по словам политолога, рано или поздно терпение президента США может лопнуть, и он поймет, что он ничего не получит от россиян. Тогда Трампу придется перейти к новым инструментам и механизмам, привлекая партнеров, с которыми США поссорились. Но политолог отметил, что так или иначе с ключевыми партнерами Соединенные Штаты найдут общий язык.

Переговоры Украины, США и России относительно мира - последние новости

Ранее экономист отметил, что Трамп может сильно ударить по РФ, она потеряет десятки млрд долларов. По словам доктора экономических наук, соучредителя Европейского центра анализа и стратегий Владислава Иноземцева, такой шаг Трампа может стать сильным ударом по экономике страны-агрессора России.

Как ранее сообщал Главред, Трамп заинтриговал заявлением о том, что Зеленский и Путин готовы заключить сделку. Трамп утверждает, что продолжаются "очень хорошие разговоры" по урегулированию войны в Украине.

Напомним, глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что в США уже поняли, что РФ не стремится к миру. Сейчас идет работа по разработке механизма, как контролировать соблюдение режима тишины, отметил Ермак.

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Кто такой Игорь Рейтерович Игорь Вячеславович Рейтерович - кандидат политических наук, доцент кафедры парламентаризма

Учебно-научного института публичного управления и государственной службы Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

В 1999 - 2002 гг. работал политическим аналитиком в Агентстве стратегических исследований и технологий "ВІКНА". В 2003 - 2006 гг. занимал должность ведущего политического аналитика БФ "Содружество", заместителя главного редактора журнала "Национальный интерес", главного редактора "Краткого обзора информационного пространства Украины". Начиная с 2006 года посвятил себя научной и преподавательской деятельности. С 2021 года - доцент кафедры парламентаризма Учебно-научного института публичного управления и государственной службы Киевского национального

университета имени Тараса Шевченко.

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