Ситуация обостряется: ВС РФ продвинулись на трех направлениях и давят возле Лимана

Последние новости с фронта сообщили аналитики DeepState. Опубликованы свежие карты.

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Ситуация на фронте обостряется на Лиманском направлении / Коллаж: Главред, фото: Александр Бондарь 21 отдельная механизированная бригада, deepstatemap

Кратко:

У армии РФ есть продвижения на фронте

Враг активизировался на трех направлениях

Оккупанты давят возле Лимана

Российская оккупационная армия продвинулась в трех населенных пунктах на востоке Украины. В частности, враг активизировался на Купянском, Покровском и Новопавловском направлениях.

Последние новости с фронта сообщили аналитики проекта DeepState в ночь на 7 апреля.

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Отмечается, что на Покровском направлении ВС РФ имели успехи в селе Лысовка Покровской городской громады Покровского района Донецкой области.

Лысовка / Карта deepstatemap

Также россияне продвинулись возле населенного пункта Западное на Купянском направлении Харьковской области.

Западное / Карта deepstatemap

Оккупанты также достигли продвижения в Разливе на Новопавловском направлении Донецкой области. Разлив относится к Великоновоселковской поселковой громаде Волновахского района Донецкой области.

Разлив / Карта deepstatemap

Эксперты аналитического проекта также заявили, что ситуация обостряется возле Лимана Донецкой области.

"Ситуация по отрезку Новое-Катериновка-Невское продолжает обостряться, а враг осуществляет продвижение, имея преимущество на участке", — говорится в сообщении.

По данным DeepState, проблемы у Сил обороны Украины возникают из-за ряда факторов:

неэффективное использование ресурсов бригады, ответственной на этом участке;

плохая ситуационная осведомленность;

преимущество россиян в дронах и возможностях поражения;

российская пехота, которая осуществляет постоянное давление на позиции защитников.

Ситуация на фронте - последние новости

Как писал Главред, российское Минобороны официально сообщило о продвижении войск РФ на Сумщине и якобы оккупации населенного пункта Басовка Сумского района. Однако, в Госпогранслужбе эту информацию опровергли.

Руководитель отдела коммуникации 100-й отдельной механизированной бригады, капитан Сергей Хоминский сообщил, что потери российских войск в боях за Торецк Донецкой области превысили 15 тысяч погибшими, а с учетом раненых эти цифры еще больше.

Возле Покровска на Донбассе населенные пункты полностью разрушены, а людей – нет. Об этом рассказал 11-кратный чемпион мира по кикбоксингу, военный 110-й отдельной механизированной бригады Роман Власенко.

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