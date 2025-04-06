Россия заявила об оккупации села на Сумщине: пограничники отреагировали

В ГПСУ опровергли информацию об оккупации села Басовка в Сумской области и заявили о присутствии российских войск в пределах населенного пункта.

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В ГПСУ сделали заявление относительно боев на Сумщине / Коллаж Главред, фото: 4 отдельная танковая бригада, deepstatelivemap

О чем говорится в материале:

Россияне заявили об оккупации населенного пункта Басовка в Сумской области

В ГПСУ подтвердили присутствие россиян в селе, продолжаются бои

Российское Минобороны официально сообщило о продвижении оккупационных войск продвинуться на Сумщине и якобы оккупации населенного пункта Басовка Сумского района. Однако, в Госпогранслужбе эту информацию опровергли.

По данным Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности, населенный пункт остается под контролем украинских сил - бои там продолжаются, но враг не установил над ним полного контроля. Оккупационные войска пытаются прорываться малыми штурмовыми группами, которые успешно уничтожаются украинскими защитниками.

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Представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко в комментарии журналисту Андрею Цаплиенко подтвердил, что Россия продолжает информационные манипуляции, распространяя ложные сообщения о захвате населенных пунктов в Сумской области. В случае с Басовкой все наступательные действия врага прекращаются благодаря эффективной работе Сил обороны Украины.

"Российские группы на данный момент присутствуют в Басовке, но село не под их контролем, продолжаются боевые действия", - отметил спикер ГПСУ.

Угроза наступления РФ на Сумщине - что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук заявил, что Сумская область может стать одним из ключевых направлений наступления России, поскольку туда враг направляет наибольшее количество диверсионно-разведывательных групп.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что в связи с усилением активности российских войск и попытками перенести боевые действия на территорию Сумщины он находился в этом регионе с рабочим визитом.

Согласно обновлению карты DeepState от 24 марта, на Сумщине расширилась "серая" зона - в нее вошли часть села Веселовка, окрестности Владимировки Хотинской громады и расширенный участок возле Журавки. Соучредитель аналитического проекта DeepState Руслан Микула сообщил, что российские силы продолжают атаковать приграничье Сумщины, открывая новые направления наступления. В "серых" зонах продолжаются интенсивные бои.

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