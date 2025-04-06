Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Фронт

Россия заявила об оккупации села на Сумщине: пограничники отреагировали

Юрий Берендий
6 апреля 2025, 18:09
1420
В ГПСУ опровергли информацию об оккупации села Басовка в Сумской области и заявили о присутствии российских войск в пределах населенного пункта.
Россия заявила об оккупации села на Сумщине: пограничники отреагировали
В ГПСУ сделали заявление относительно боев на Сумщине / Коллаж Главред, фото: 4 отдельная танковая бригада, deepstatelivemap

О чем говорится в материале:

  • Россияне заявили об оккупации населенного пункта Басовка в Сумской области
  • В ГПСУ подтвердили присутствие россиян в селе, продолжаются бои

Российское Минобороны официально сообщило о продвижении оккупационных войск продвинуться на Сумщине и якобы оккупации населенного пункта Басовка Сумского района. Однако, в Госпогранслужбе эту информацию опровергли.

По данным Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности, населенный пункт остается под контролем украинских сил - бои там продолжаются, но враг не установил над ним полного контроля. Оккупационные войска пытаются прорываться малыми штурмовыми группами, которые успешно уничтожаются украинскими защитниками.

видео дня

Представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко в комментарии журналисту Андрею Цаплиенко подтвердил, что Россия продолжает информационные манипуляции, распространяя ложные сообщения о захвате населенных пунктов в Сумской области. В случае с Басовкой все наступательные действия врага прекращаются благодаря эффективной работе Сил обороны Украины.

"Российские группы на данный момент присутствуют в Басовке, но село не под их контролем, продолжаются боевые действия", - отметил спикер ГПСУ.

Угроза наступления РФ на Сумщине - что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук заявил, что Сумская область может стать одним из ключевых направлений наступления России, поскольку туда враг направляет наибольшее количество диверсионно-разведывательных групп.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что в связи с усилением активности российских войск и попытками перенести боевые действия на территорию Сумщины он находился в этом регионе с рабочим визитом.

Согласно обновлению карты DeepState от 24 марта, на Сумщине расширилась "серая" зона - в нее вошли часть села Веселовка, окрестности Владимировки Хотинской громады и расширенный участок возле Журавки. Соучредитель аналитического проекта DeepState Руслан Микула сообщил, что российские силы продолжают атаковать приграничье Сумщины, открывая новые направления наступления. В "серых" зонах продолжаются интенсивные бои.

Другие новости:

Что за ведомство Государственная пограничная служба Украины?

Государственная пограничная служба Украины - правоохранительный орган специального назначения, который обеспечивает охрану государственной границы Украины и исключительной экономической зоны Украины, сообщает портал "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Сумщина Фронт
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Удар по Украине и предупреждение для Трампа: главные новости Украины (дайджест)

Удар по Украине и предупреждение для Трампа: главные новости Украины (дайджест)

19:34Война
"Села разрушены, людей нет": военный описал ситуацию под Покровском

"Села разрушены, людей нет": военный описал ситуацию под Покровском

18:55Фронт
Уже выпало 30 см снега: погода в Украине снова ухудшится, налетает шторм

Уже выпало 30 см снега: погода в Украине снова ухудшится, налетает шторм

18:53Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Похолодание усилится, ударят морозы и будет сыпать снег: как долго продлится холодина

Похолодание усилится, ударят морозы и будет сыпать снег: как долго продлится холодина

Гороскоп Таро на неделю с 7 по 13 апреля: Овны озолотятся, Ракам - конфликты

Гороскоп Таро на неделю с 7 по 13 апреля: Овны озолотятся, Ракам - конфликты

Карта Deep State онлайн за 6 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 6 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

У Михаэля Шумахера случилось долгожданное радостное событие

У Михаэля Шумахера случилось долгожданное радостное событие

Где 3 отличия между девушками: лишь единицы найдут их за 37 секунд

Где 3 отличия между девушками: лишь единицы найдут их за 37 секунд

Последние новости

19:34

Удар по Украине и предупреждение для Трампа: главные новости Украины (дайджест)

19:13

Умерла "Химка" из фильма "За двумя зайцами" Таисия Литвиненко

18:55

"Села разрушены, людей нет": военный описал ситуацию под Покровском

18:55

3 знака зодиака, которым в апреле покровительствует ангел-хранитель

18:53

Уже выпало 30 см снега: погода в Украине снова ухудшится, налетает шторм

Шапран: Тарифы Трампа - это способ давления на переговорах с Китаем и ЕвросоюзомШапран: Тарифы Трампа - это способ давления на переговорах с Китаем и Евросоюзом
18:09

Россия заявила об оккупации села на Сумщине: пограничники отреагировали

17:38

Украинский режиссер получила престижную награду за клип к хиту Леди Гаги

17:37

РФ нарушила режим тишины в море: Зеленский сделал громкое заявление

17:35

Новые пошлины от США могут быть выгодными Украине - назван неожиданный нюансВидео

Реклама
16:29

"Враг модернизируется": Игнат рассказал, почему баллистику стало сложнее сбивать

16:02

В 2025 году Украина может остаться без популярного фрукта: в чем причина

15:58

Почему 7 апреля девушкам нельзя заплетать косу: какой праздник, приметы

15:45

"Лишь бы вы не возвращались": новое фото Пугачевой взбесило оккупантов

15:35

Люди, которые доживают до 100 лет, едят одни и те же 10 продуктов

15:10

Мир "в обмен" на территории: в Польше предупредили Трампа

15:05

Снег, метель и заморозки до -10: в каких регионах Украины будет холоднее всего

14:49

Любовный гороскоп на неделю с 7 по 13 апреля

14:49

Часть украинцев не сможет передать показания счетчика в 2025 году - какая причина

14:35

Где 5 зайчиков в парке: чрезвычайно сложная загадка на внимательность

14:20

Провал с Путиным и сдача важнейшего союзника США: назван сценарий провала Трампа

Реклама
13:53

5 ракетных ударов в одной области: Россия изменила тактику атак по Украине

13:50

Украину накрыла мощная магнитная буря: штормить будет не один день

13:19

Почему никогда нельзя греть чай в микроволновке - неожиданное объяснение ученых

13:09

Неловко получилось: известный шоумен дал маху с юбилеем Ирины Билык

13:00

Войска РФ собрались наступать на важном направлении: военный раскрыл детали

12:32

Удар РФ по Киеву: в результате атаки разрушены офисы известных телеканаловВидео

12:29

"РФ воюет против детей": Зеленский сделал резкое заявление об ударах по Украине

12:25

Китайский гороскоп на завтра 7 апреля: Быкам - нервы, Тиграм - беспокойства

12:13

Dzidzio Хома эмоционально отреагировал на беременность бывшей жены - детали

12:05

"Ожесточенные уличные бои": офицер ВСУ назвал реальные потери РФ в боях за Торецк

11:54

Не взлетит в космос: банкир сказал, каким будет курс доллара в апреле

11:37

"Меня Ангел спас, это уже второй раз": охранник Михаил рассказал об атаке на КиевВидео

11:06

РФ атаковала Украину сотней дронов и 23 ракетами: сколько целей удалось сбить

10:58

Финансовый гороскоп на неделю с 7 по 13 апреля

10:32

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 6 апреля (обновляется)

10:19

Гороскоп Таро на неделю с 7 по 13 апреля: Овны озолотятся, Ракам - конфликты

10:13

Войска РФ с воздуха ударили по Украине: в Киеве и областях гремели взрывы, детали

09:36

В Сумах "Шахеды" попали в гражданскую инфраструктуру: появились фото последствийФото

09:21

Гороскоп на неделю с 7 по 13 апреля: Весам - измена, Девам - сюрприз

09:11

Гороскоп на завтра 7 апреля: Девам - впечатляющие результаты, Рыбам - отдых

Реклама
08:58

Партизаны провели успешную диверсию в РФ: уничтожен важный объект для врага

08:31

Карта Deep State онлайн за 6 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

07:11

РФ атаковала Киев баллистическими ракетами: в трех районах пожары, подробностиФотоВидео

07:10

Где 3 отличия между девушками: лишь единицы найдут их за 37 секунд

05:59

Похолодание усилится, ударят морозы и будет сыпать снег: как долго продлится холодина

05:30

Притянете несчастье: что нельзя ломать 6 апреля, приметы

05:10

"Євген" и "Євгеній" - одно имя или разные: учитель дала однозначный ответВидео

04:02

"Родители отвечают за это, не Путин": реакция мотиватора Арестовича на удар по Кривому РогуФото

03:00

Эксперт назвал пять лучших подержанных авто, которые стоит купить в 2025 году

02:37

Откуда происходит лозунг "Слава Украине": объяснение историков

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Интересное
Украинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой Луценко
Война с Россией
Бавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУ
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Операция в Курской области
Аналитики назвали главную причину успеха наступления россиян на КурщинеРФ захватила два населенных пункта: в DeepState раскрыли ситуацию на КурщинеПробирались по газопроводу: ВСУ разгромили спецназовцев РФ под СуджейОкружение войск и выход ВСУ из Курской области - первые данные источников
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Пасха 2025
Страстная пятница-2025: что можно и нельзя делатьКогда Чистый четверг в 2025 году в УкраинеЗакуска на Пасху 2025, которая затмит любое блюдоМожно ли брать детей на кладбище
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять