Новые пошлины от США могут быть выгодными Украине - назван неожиданный нюанс

Украина может использовать фактор пошлин со стороны США для улучшения условий сделки между государствами по полезным ископаемым, отмечает аналитик.

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Пошлины от США могут стать выгодой для Украины / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, Офис президента Украины

О чем сказал Шапран:

Введение США новых пошлин для Украины не является критическим для Украины

Высокопоставленные чиновники должны воздерживаться от критики решения Трампа по пошлинам

Вопрос пошлин можно использовать в рамках соглашения о полезных ископаемых

Президент США Дональд Трамп ввел пошлины для ряда стран, в том числе и Украины. Однако, Украина не должна слишком активно критиковать новые тарифные ограничения, а лучше использовать этот момент для стратегических переговоров в рамках соглашения о полезных ископаемых. Об этом в интервью Главреду рассказал финансовый аналитик Виталий Шапран

Он отметил, что Украина не имеет существенного влияния на процесс трансформации Бреттон-Вудской валютной системы. В США, по словам эксперта, новые глобальные договоренности уже неформально называют в честь резиденции Трампа - "валютная система Мар-а-Лаго".

Шапран добавил, что даже в случае, если новые тарифы коснутся Украины, открытую критику со стороны украинских чиновников следует избегать, поскольку республиканцы в США ведут переговоры жестко, и подобная риторика может повредить дальнейшим договоренностям.

"Я не имею официального статуса, поэтому могу говорить открыто. Поэтому обратимся к цифрам. За 2024 год Украина экспортировала в США товары и услуги на 874 млн долларов, из которых 42% пришлись на чугун. Исходя из данных, я предполагаю, что основным экспортером является бывшая "Криворожсталь" (сейчас - ArcelorMittal), которая поставляет чугун своим подразделениям в США. Для глобальных корпораций это нормальная практика. Существуют более сложные и высокотехнологичные процессы выплавки стали, обеспечивающие более высокое качество, в частности для производства оружия и тому подобное. Они требуют специального оборудования для обработки и изготовления. Поэтому такие компании закупают в Украине полуфабрикат - чугун (не руду), который затем используют для производства стали в Соединенных Штатах", - указывает аналитик.

Шапран поясняет, что часть экспорта может быть внутренним оборотом - компания поставляет продукцию собственным подразделениям в США. В 2022 году она также реализовала часть бизнеса Cleveland Cliffs и перенесла производство в Индиану и Чикаго. Вероятно, продукция поступает и к партнерам.

По его словам, введение 10% пошлины на чугун не окажет существенного влияния, поскольку его стоимость существенно ниже стоимости стали. Хотя это несколько уменьшит доходы компаний, вряд ли они откажутся от поставок своей продукции подразделениям или проверенным контрагентам в США - это нереалистично.

"Таким образом, можно считать, что 42% украинского экспорта в США защищено. Если посмотреть шире, то весь экспорт Украины в США в 2024 году составил лишь 2% от общего экспорта. То есть из 42 миллиардов долларов экспорта только 2% пришлось на США. В таком случае, какими могут быть последствия введения этих тарифов? Да, это не совсем удобно для некоторых производителей, в частности ArcelorMittal. Но задумайтесь, кто является владельцем ArcelorMittal? Это гражданин Европейского Союза, Соединенных Штатов и других стран", - сказал он.

Смотрите видео интервью Главреду Виталия Шапрана о тарифной войне Трампа:

Финансовый аналитик заключает, что поскольку в Mittal Steel инвестируют крупные фонды, этот вопрос не настолько критичен, чтобы тратить значительные ресурсы или обострять отношения с новой администрацией США в попытках отменить пошлину.

"Однако сейчас, когда продолжаются обсуждения соглашения по полезным ископаемым, можно было бы сделать сильный торговый ход. Например, на переговорах заявить: "Вы хотите добывать полезные ископаемые в Украине, а при этом вводите пошлину? Это неправильно. Давайте в соглашении предусмотрим нулевую пошлину для всех украинских товаров на период действия этого соглашения", - советует он.

Шапран добавляет, что это решение не окажет существенного влияния на курс гривны, несмотря на заявления отдельных СМИ. Наоборот, ситуация открывает возможность для переговоров по ресурсному соглашению, которое является стратегически важным для Украины. Хотя нынешние предложения выглядят не слишком выгодными, введенная пошлина дает основания обратиться к США с аргументированными вопросами, что позволит инициировать новый раунд переговоров и потенциально улучшить условия для Украины.

"Такая позиция является проукраинской и выгодной. Я считаю, что президент, Офис Президента и Кабмин более-менее ее отстаивают и не подписывают все, что предлагают. Но фактор тарифов можно использовать нам на пользу", - сказал он.

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Новые пошлины от США - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, введение пошлин Дональдом Трампом спровоцировало новую волну глобальной торговой войны, что не только влияет на экономическое равновесие, но и подрывает устоявшийся мировой порядок, ослабляя позиции США и разъединяя западные страны. Об этом в комментарии для Главреда заявил политолог и преподаватель КНУ имени Шевченко Петр Олещук.

4 апреля Китай в ответ на широкомасштабные пошлины, которые ввел президент США Дональд Трамп, объявил о дополнительных торговых ограничениях на американские товары. Об этом сообщило агентство Reuters.

Ранее, 2 апреля, Трамп объявил о введении пошлин на весь импорт в США из всех стран, за исключением России и Беларуси. В комментарии для Главреда финансовый аналитик Виталий Шапран объяснил, почему страна-агрессор РФ не попала под американские торговые санкции.

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Кто такой Виталий Шапран Виталий Шапран - экономист, финансовый аналитик. В 2007-2018 гг. работал главным аналитиком одного из ведущих национальных уполномоченных рейтинговых агентств, в 2018-2019 годах занимал должность главного эксперта по вопросам денежно-кредитной политики Секретариата Совета НБУ. В ноябре 2019 года был назначен Верховной Радой Украины на должность члена Совета НБУ. С мая 2020 года - член редакционной коллегии международного научного экономического журнала VUZF Review (София, Болгария). Также является членом общественных организаций: Украинское общество финансовых аналитиков (УОФА) и Украинская профессиональная ассоциация по защите инвесторов, кредиторов и страхователей (УПАЗИКС). Имеет научную степень PhD, которая признана в ЕС.

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