Пошлины Трампа и новые детали перемирия: главные новости Украины (дайджест)

Новости Украины 3 апреля по состоянию на 22:00: ключевые события дня, включая военную ситуацию, дипломатические заявления и важные внутренние решения.

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Главные новости Украины по состоянию на 22:00 3 апреля / Коллаж, Главред, фото: УНИАН, facebook.com/navy.mil.gov.ua, скриншот из видео

Главные новости Украины по состоянию на 22:00. Подборка Главреда:

Трамп ввел пошлины для Украины, а для РФ забыл: в Белом доме объяснили позицию США

Президент США Дональд Трамп ввел новые пошлины для многих стран, минимальная ставка которых составляет 10% - в этот список вошла и Украина, тогда как Россия, КНДР и Беларусь там отсутствуют. Министр финансов США Бессент объяснил, что Россия не попала под новые пошлины, поскольку "Соединенные Штаты не торгуют с Россией". Он также добавил, что против РФ уже действуют американские санкции.

Также он призвал другие страны не реагировать на решение президента США Дональда Трампа зеркальными пошлинами, ведь это приведет к эскалации.

видео дня

"Мой совет каждой стране прямо сейчас: не принимайте ответные меры. Сядьте поудобнее, подумайте о ситуации, давайте посмотрим, что произойдет. Потому что если вы примете ответные меры, это приведет к эскалации", - сказал он в интервью Fox News.

Впервые с начала вторжения: о чем договорились представители Путина и Трампа

Посланник президента России Владимира Путина по вопросам инвестиций Кирилл Дмитриев провел встречу в Вашингтоне со специальным представителем американского лидера Дональда Трампа Стивом Уиткоффом. Это первый официальный визит высокопоставленного чиновника РФ в США после начала полномасштабной войны в Украине, сообщает Reuters.

ВСУ продвинулись на востоке, враг идет на штурм на трех направлениях - ISW

Силы обороны Украины продвинулись на фронте на Покровском направлении в Донецкой области, что подтверждено геолокационными данными.

Об этом говорится в свежем обзоре театра боевых действий американского Института изучения войны (ISW).

Ждет последнего удара: майор ВСУ раскрыл, как Путин хочет осуществить блицкриг

Президент России Владимир Путин слепо верит в возможность "последнего решающего удара", поэтому сосредотачивает все силы на попытке осуществить блицкриг. Об этом майор ВСУ, дипломат, экс-министр инфраструктуры Украины, политик Владимир Омелян сказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"Мамочка, тебя будет не хватать": РФ убила невинных женщин ударом по Кривому Рогу

Россия продолжает целенаправленно атаковать гражданскую инфраструктуру Украины. В результате ракетного удара по Кривому Рогу 2 апреля погибли две работницы автомойки - Яна Курто и Инна Винцковская. Оккупанты забрали жизни украинок, которые имели семьи, мечты и планы на будущее. Об этом сообщил местный Telegram-канал "СВОИ. Кривой Рог".

Соглашение о недрах: в США раскрыли неожиданный ход Киева на переговорах

Украинская делегация приедет в США на этой неделе или в начале следующей, чтобы обсудить предложенное соглашение об экономическом сотрудничестве.

Как заявил министр финансов США Скотт Бессент в интервью Bloomberg, переговоры будут касаться соглашения о недрах.

Для Украины открывается окно возможностей: что на самом деле означают пошлины США

Администрация Дональда Трампа ввела 10% пошлины против украинских товаров. Первый вице-премьер-министр Украины - министр экономики Юлия Свириденко объяснила, что означают для Украины новые условия от США.

"Сложно, но не критично. Для нас будет действовать общая пошлина на 10%. Какой-то отдельной высшей пошлины, как вот у Молдовы 31% или в ЕС 20%, в отношении Украины нет. Сколько мы экспортировали в США в 2024 году? $874 млн, из которых $363 приходилось на чугун и еще $112 млн - трубы. Зато мы купили в США товаров на сумму $3,4 млрд. Наши пошлины на американские товары достаточно низкие - на автомобили ставка 10%, на уголь и нефть - 0%", - говорит Свириденко в своем заявлении в Facebook.

Кому из украинцев будут отключать свет за долги: гендиректор YASNO дал ответ

В Украине отменили мораторий на отключение электроэнергии у злостных должников еще 1 января 2024 года. Но вопросы относительно того, кого именно и в каких случаях могут отключать от электроэнергии за долги, появляются и по сей день.

Гендиректор YASNO Сергей Коваленко на своей Facebook-странице опубликовал соответствующее разъяснение. Он отметил, что поставщик не решает, отключать кого-то или нет - критерии определены правилами рынка электроэнергии.

НАТО может сыграть ключевую роль во введении европейских войск в Украину - FT

НАТО может помочь европейской миссии, которая будет гарантировать мирное соглашение в Украине. Это есть в планах, которые разрабатывает коалиция западных союзников Украины. Об этом пишет Financial Times.

Издание со ссылкой на 5 официальных лиц, которые ознакомлены с планами сообщает, что командные и контрольные структуры НАТО могут быть задействованы для развертывания миротворческих сил в Украине.

Цена на популярный овощ стремительно падает: сколько будут платить украинцы

В Украине дешевеет морковь, несмотря на ограниченное предложение на рынке.

По словам участников рынка, удешевление такой продукции вызвано тем, что снижается спрос на такой овощ. Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

РФ перебрасывает штурмовиков через Оскол: в ВСУ назвали "горячие" направления

Армия страны-агрессора РФ активизировала боевые действия сразу на нескольких направлениях фронта.

Об этом говорится в сообщении в Telegram пресс-центра оперативно-стратегической группировки войск Хортица.

Уточняется, что враг активизировал боевые действия на Купянском направлении, пытаясь переправить подразделения через реку Оскол.

Вражескую колонну взорвали: Силы обороны отбили штурм РФ возле важного села

Оккупационные войска страны-агрессора России проводили штурмовые действия в районе населенного пункта Андреевка, что в Донецкой области. Для этого враг задействовал около двух взводов личного состава и бронетехнику.

Как сообщили в Генеральном штабе ВСУ, в результате эффективных действий украинских военных врагу не удалось достичь успеха, он лишь понес потери.

Ударят заморозки и будет мокрый снег: синоптик назвала дату резкого похолодания

Погода в Украине скоро станет холоднее - уже через несколько дней стоит быть готовыми к заморозкам и мокрому снегу.

Похолодание начнется с воскресенья, 6 апреля. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

Остаются ли США в составе НАТО: Рубио дал окончательный ответ

США не намерены выходить из НАТО. Как передает ЕП, об этом на совместном брифинге с генеральным секретарем НАТО перед началом встречи министров Альянса в Брюсселе заявил государственный секретарь Штатов Марко Рубио.

Он напомнил, что недавно на учениях в Литве погибли четыре американских солдата. Это, по его словам, напоминает, что США в НАТО. Противоположное мнение Рубио назвал "истерией".

Как преодолеть вето Венгрии на вступление Украины в ЕС: в Раде назвали "рецепт"

Народный депутат Украины, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам интеграции в Европейский Союз Иванна Климпуш-Цинцадзе прокомментировала вопрос о том, каким образом Украине выстраивать отношения с теми странами ЕС, которые выступают против вступления Киева в ЕС.

"Проблема в том, что нам нужно быть святее, чем Папа Римский. И это достаточно сложно. Когда мы выполняли свои задачи в рамках семи условий на уровне кандидатства, которые потом расширились дополнительными требованиями, многие наши лучшие друзья в Европейском Союзе постоянно подчеркивали: вы должны сделать это не на 99%, а на 110%", - подчеркнула она в интервью Главреду.

За газ и свет придется платить больше: когда может вырасти цена

Украинцам в 2025 году стоит ожидать повышения цены на электроэнергию и природный газ.

Об этом заявил заместитель директора Ассоциации энергетических и природных ресурсов Украины Андрей Закревский в эфире телеканала "Эспрессо". Он отмечает, что ситуация на энергетическом рынке требует активных действий уже сейчас.

В Киеве прогремело несколько взрывов, есть погибшие и раненые

В Деснянском районе Киева в четверг, 3 апреля, произошел взрыв, в результате которого есть погибшие.

"В результате взрыва погибли два человека", - говорится в сообщении пресс-службы ГУ Нацполиции в Киеве.

Отмечается, что на место происшествия была немедленно направлена следственно-оперативная группа, взрывотехники и медики.

Сколько будет стоить корзина на Пасху-2025: какие продукты подорожали больше всего

Накануне Пасхи украинцы традиционно готовят праздничные корзины, однако в 2025 году рост цен существенно повлиял на их стоимость.

Согласно анализу Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ), бюджетная пасхальная корзина, содержащая кулич, крашанки, соль, хрен и свечу, в 2024 году стоит в среднем 426 грн - на 33% больше, чем в прошлом году. Добавление сыра, колбасы и горчицы повышает цену до 847 грн (+23%), а включение кагора, овощей и сала увеличивает стоимость до 1 185 грн (+17%).

Печь пасху - дорого: насколько подорожали продукты для главной выпечки на Пасху

В этом году продукты, которые нужны для выпекания кулича на Пасху, обойдутся украинцам на сумму, которая на 38,6% больше, чем в апреле прошлого года.

Индекс главной пасхальной выпечки значительно вырос. Об этом говорится в мониторинге цен на продукты Украинского клуба аграрного бизнеса(УКАБ).

Мокрый снег, гололедица и заморозки: в каких регионах Украины ухудшится погода

Погода в Украине 6 и 7 апреля ухудшится из-за перемещения арктического воздуха и активного циклона. Об этом сообщили в ГСЧС Украины со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

"Это красная линия": Зеленский назвал два табу Украины на переговорах с РФ

Киев во время будущих переговоров по завершению войны не согласится на признание оккупированных территорий частью России. Также Украина не будет сокращать свою армию. Об этом заявил президент Украины на встрече с руководителями территориальных общин Черниговщины.

Цена взлетела на 28%: сколько сейчас стоит борщевой набор

Продуктовый набор для приготовления борща за год подорожал на 28%. Об этом говорится в мониторинге цен на продукты Украинского клуба аграрного бизнеса(УКАБ).

Если в 2023 году цена на продуктовый набор для борща варьировалась от 136 до 179 грн в течение года, в 2024 году она составляла от 146 до 166 грн, то в марте 2025 года его стоимость достигла 190 грн.

Перемирие с РФ может начаться "в ближайшие недели": Зеленский раскрыл детали

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что заставить Россию прекратить огонь возможно уже в ближайшие недели или месяцы, если усилить давление на страну-агрессора. Об этом он сообщил во время рабочего визита в Черниговскую область, где встретился с руководителями территориальных громад области.

По его словам, хотя Украина, Европа и США могут иметь разное видение отдельных аспектов, они остаются едиными в стремлении скорейшего прекращения боевых действий.

Россия готовит еще 150 тысяч солдат: у Зеленского предупредили о новом наступлении

Украинское командование фиксирует подготовку российских войск к активизации боевых действий на нескольких направлениях. Россия имеет ресурсы, но остается вопрос, хватит ли их для значительных оперативных достижений. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса, передает Суспільне.

Соглашение с Трампом и замораживание войны: в Bloomberg раскрыли планы Путина

Страна-оккупант Россия рассчитывает на проведение встречи Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом, в рамках которой стороны якобы заключат выгодное для Москвы "перемирие", что приведет к временному прекращению войны и ослаблению Украины на постоянной основе. Кремль никоим образом "не беспокоят" возможные новые санкции со стороны Вашингтона. Москва настроена воевать и дальше, если переговоры не дадут результата. В материале Bloomberg говорится о том, что Кремль не пугают угрозы Трампа ввести серьезные вторичные санкции на российскую нефть из-за отсутствия продвижения в переговорах, направленных на завершение российско-украинской войны.

Украину будет засыпать снегом: когда регионы накроет морозное похолодание

Погода в Украине 4 апреля будет дождливой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

6-7 апреля во многих областях Украины будет снег. На дорогах ожидается гололедица. Также синоптики прогнозируют сильные порывы ветра - 15-20 м/с. Температура воздуха упадет до 6 градусов мороза, а в Карпатах - до -10 градусов.

У Трампа объявили об условии снижения новых тарифов

Администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа ведет переговоры с основными торговыми партнерами об условиях снижения новых тарифов. Чтобы добиться такого решения от Вашингтона, странам нужно пересмотреть свои правила торговли и позволить больше импорта американских товаров. Об этом заявил министр торговли Говард Лутник.

Как сообщает Reuters, он рассказал о том, что переговоры со странами продолжаются с тех пор, как Трамп объявил о взаимных пошлинах и глобальном базовом тарифе в 10%.

РФ готовит массированный ракетный удар по Украине: в НАТО предупредили об угрозе

Разведка НАТО фиксирует активное производство ракет в России. Враг накапливает ракеты будущих атак, несмотря на уменьшение ракетных ударов в последнее время. Об этом сообщил высокопоставленный чиновник Альянса во время министерского заседания в Брюсселе, пишет "Европейская правда".

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