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"Путин – преступник": Зеленский оценил возможность переговоров с хозяином Кремля

Алексей Тесля
28 марта 2025, 21:17
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Владимир Путин находит причины, чтобы не заканчивать войну, подчеркнул Владимир Зеленский.
Путин, Зеленский
Владимир Зеленский прокомментировал вероятность переговоров с Владимиром Путиным / Коллаж: Главред, скриншот, фото ua.depositphotos.com

Главное:

  • Путин находит причины, чтобы не заканчивать войну
  • Украина может вести переговоры с теми, кто бы представлял Россию

Украина могла бы согласиться говорить с кем-то из РФ, если у них есть видение, как закончить войну, но не с диктатором Владимиром Путиным, который находит постоянно ту или иную причину, чтобы не заканчивать войну и боится переговоров с Украиной, заявил президент Владимир Зеленский.

"Я думаю, что, в принципе, мы бы согласились говорить не с ним (с Путиным - ред.), а с кем-то, кто бы представлял Россию. Я думаю, что, если есть люди, я думаю, в России есть бизнесы, и у них есть много разных регионов, включая серьезные направления бизнеса. Я думаю, что мы бы с ними общались, если у них есть видение, как закончить войну", - сказал Зеленский во время брифинга.

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Он отметил, что Путин "находит постоянно ту или иную причину, чтобы не заканчивать войну", а также боится переговоров с Украиной и лично с Зеленским.

"Он (Путин – ред.) действительно преступник, и он действительно на нас напал, и действительно он виноват в преступлениях и его армия - они действительно оккупанты, они действительно находятся на нашей территории незаконно, и они в действительности своей должны за это отвечать", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, сейчас мало давления на Путина, необходимо, чтобы США и Европа были консолидированы в этом.

"Европа будет продолжать с санкционными пакетами, даже если кто-то в Европе будет блокировать, Европа будет находить другие пути... Для нас важно, чтобы США присоединились к жесткой позиции, санкционной позиции, позиции дипломатического давления на Путина", - отметил глава украинского государства.

Ранее Зеленский назвал 2 европейские страны, которые будут участвовать в мирных переговорах. Президент Украины заявил, что позиция о пребывании Европы за столом переговоров является четкой и безальтернативной.

Напомним, ранее Зеленский сказал, почему не ведет прямые переговоры с Путиным. Президент Украины заявил, что блокирование переговоров с Россией является исключительно из-за позиции Путина.

Как сообщал Главред, у Зеленского высказались о вероятном сценарии завершения войны. Кремль создает нестабильность в различных регионах, подчеркнул Михаил Подоляк.

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Режим прекращения огня в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский 14 марта заявил, что Киев получил американское предложение о прекращении огня в небе, на море и на фронте. По его словам, эта инициатива может стать основой для быстрого движения к безопасности, завершения войны и установления надежного мира.

Также президент США Дональд Трамп заявил, что ситуация с прекращением огня в Украине развивается положительно. США достигли соглашения о перемирии с Украиной и работают над аналогичной договоренностью с Россией.

В свою очередь премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Владимиру Путину нельзя позволять манипулировать вопросом прекращения огня. Он отметил, что Кремль игнорирует предложения Дональда Трампа, что свидетельствует о несерьезности намерений Москвы относительно мира.

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Владимир Зеленский Владимир Путин мирные переговоры
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