Вражескую колонну взорвали: Силы обороны отбили штурм РФ возле важного села

Оккупанты потеряли большое количество бронетехники и живую силу.

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Окончательный подсчет потерь противника в попытке штурмовать украинских защитников продолжается / Коллаж: Главред, фото: скриншот с видео, скриншот с DeepState

Что сообщили в Генштабе:

Оккупанты штурмовали ВСУ в районе Андреевки

Украинские военные поразили более 10 единиц техники противника

Враг понес потери в живой силе

Оккупационные войска страны-агрессора России проводили штурмовые действия в районе населенного пункта Андреевка, что в Донецкой области. Для этого враг задействовал около двух взводов личного состава и бронетехнику.

Как сообщили в Генеральном штабе ВСУ, в результате эффективных действий украинских военных врагу не удалось достичь успеха, он лишь понес потери.

видео дня

"Подтвержденные потери противника в бронетехнике: поражено - 12 единиц, из них полностью уничтожено - 7", - говорится в сообщении.

Украинские защитники также нанесли противнику потери в живой силе. По состоянию на сейчас известно о 18 ликвидированных и 7 раненых оккупантов. Однако в Генштабе отметили, что подсчет окончательных потерь РФ все еще продолжается.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, представитель УДА Сергей Братчук предупредил, что Сумщина может стать одним из приоритетов наступления страны-агрессора России, ведь именно туда враг направляет максимальное количество диверсионно-разведывательных групп.

Накануне стало известно, что армия страны-агрессора РФ активизировала боевые действия сразу на нескольких направлениях фронта. В частности на Купянском направлении оккупанты пытаются переправить подразделения через реку Оскол.

Река Оскол / Инфографика: Главред

Ранее, как писал Главред, аналитики ISW сообщили, что Силы обороны Украины продвинулись на фронте на Покровском направлении в Донецкой области, что подтверждено геолокационными данными.

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Что такое Генштаб ВСУ? Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управлению применением Вооруженных сил Украины, координации и контролю за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины. Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, пишет Википедия.

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