Трамп все изменил: эксперт рассказал о нюансе применения 5 статьи НАТО

За время второй каденции Трампа США на десятилетия потеряли доверие.

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Европа не будет доверять США как раньше из-за политики Трампа / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, пресс-служба НАТО

Что сказал Загородний:

Трамп подорвал доверие Европы к США

На Европе действие 5 статьи никто не проверял

За полтора месяца президентства Дональда Трампа доверие к США среди европейских партнеров было подорвано. Об этом в интервью Главреду рассказал политический эксперт Тарас Загородний.

По его словам, в следующие 30 лет вернуть доверие к США будет очень сложно, даже если преемником Трампа станет демократ, который признает, что Штаты ошиблись.

Эксперт убежден, даже если американцы предложат европейцам покупать их оружие, то услышат в ответ что-то вроде "Да, сейчас контракт заключить, а через 10 лет будет совсем другой президент - и все". Поэтому доверие к США потеряно.

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Что касается влияния США на НАТО, Загородний отметил, что было немало историй с начала полномасштабного вторжения, когда страны-члены Альянса делали вид, что ничего не происходит, хотя на их территорию залетали дроны и ракеты страны-агрессора России.

Дональд Трамп / Инфографика: Главред

"А как поляки ждали две недели после 24 февраля 2022 года, что скажут США. Тогда поляки на свой страх и риск передали Украине очень много советского оружия. А Вашингтон молчал, будет ли вообще работать 5 статья Устава НАТО. Впоследствии американцы проснулись, сказали, что будет. То есть, никто до этого в реальной жизни не проверял, как все в НАТО работает. Да никто и проверять не будет", - добавил он.

Фактически 5-я статья Устава НАТО была задействована только один раз, когда был теракт в США 11 сентября. Тогда члены НАТО действительно объединились, тратили деньги и помогали друг другу. Однако это была территория США, а на Европе действие 5 статьи никто не проверял.

Применение 5 статьи НАТО - последние новости

Напомним, Главред писал, что военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко прокомментировал утверждение команды президента США Дональда Трампа о том, что предоставление Украине гарантий, согласно 5 ст. Устава НАТО, без вступления в Альянс является открытым вопросом. По его словам, еще не факт, что это будет работать.

Ранее спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф заявил, что вопрос предоставления Украине гарантий безопасности в соответствии со статьей 5 НАТО, но без официального вступления в Альянс, остается открытым.

Накануне премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что действие статьи 5 Североатлантического договора может начать распространяться на Украину без её официального вступления в НАТО.

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Кто такой Тарас Загородний Тарас Загородний - политтехнолог и эксперт. Более двадцати лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ. Также его приглашают на политические ток-шоу в качестве эксперта.

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