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Перемирие с РФ может начаться "в ближайшие недели": Зеленский раскрыл детали

Юрий Берендий
3 апреля 2025, 17:11
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Прекращение огня в войне России против Украины может начаться уже в ближайшее время при условии соответствующего давления на Россию, сказал Зеленский.
Перемирие с РФ может начаться 'в ближайшие недели': Зеленский раскрыл детали
Зеленский рассказал, когда может начаться перемирие с россиянами / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, kremlin.ru

О чем сказал Зеленский:

  • Прекращение огня может наступить в ближайшие недели или месяцы
  • Ключевым вопросом является давление на Россию
  • Украине важно иметь сильные позиции за столом переговоров

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что заставить Россию прекратить огонь возможно уже в ближайшие недели или месяцы, если усилить давление на страну-агрессора. Об этом он сообщил во время рабочего визита в Черниговскую область, где встретился с руководителями территориальных громад области.

По его словам, хотя Украина, Европа и США могут иметь разное видение отдельных аспектов, они остаются едиными в стремлении скорейшего прекращения боевых действий.

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"Вопрос только в давлении на русских, чтобы дойти до этого. Я думаю, что это возможно сделать максимально в ближайшие недели или месяцы. Да, может быть по-разному. Иногда все в один момент происходит, особенно с этой частью окончания войны. Горячая фаза, мы считаем, это полное прекращение огня. Это горячая фаза войны", - сказал глава государства.

Президент подчеркнул, что Украина обязательно достигнет справедливого мира и имеет для этого различные наработки, однако важно иметь сильные позиции за столом переговоров.

Смотрите видео заявления Зеленского о перемирии:

Перемирие с РФ может начаться 'в ближайшие недели': Зеленский раскрыл детали
Фото: скриншот

Отдельно Зеленский отметил, что среди гарантий безопасности должны быть и экономические механизмы, которые будут способствовать восстановлению пострадавших регионов.

Перемирие в войне - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, спикер Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук заявил, что для морского перемирия необходимы официальные документы с четко определенными условиями, однако пока таких нет. По его словам, говорить о соблюдении режима прекращения огня на море сложно, поскольку нет формализованного соглашения, которое бы определяло конкретные требования, границы и условия.

В то же время попытки США достичь мирного соглашения между Украиной и Россией могут привести к установлению режима прекращения огня во второй половине 2025 года. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко считает, что до июня перемирие маловероятно, однако после этого оно может стать более реальным.

Бывший офицер британского спецназа SAS, военный аналитик Тим Коллинз в статье для The Telegraph отметил, что активные боевые действия с обеих сторон могут свидетельствовать о подготовке как Украины, так и России к возможному замораживанию конфликта. По его мнению, обе стороны пытаются достичь максимальной выгоды, пока такая возможность ещё существует.

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Режим прекращения огня в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский 14 марта заявил, что Киев получил американское предложение о прекращении огня в небе, на море и на фронте. По его словам, эта инициатива может стать основой для быстрого движения к безопасности, завершения войны и установления надежного мира.

Также президент США Дональд Трамп заявил, что ситуация с прекращением огня в Украине развивается положительно. США достигли соглашения о перемирии с Украиной и работают над аналогичной договоренностью с Россией.

В свою очередь премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Владимиру Путину нельзя позволять манипулировать вопросом прекращения огня. Он отметил, что Кремль игнорирует предложения Дональда Трампа, что свидетельствует о несерьезности намерений Москвы относительно мира.

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