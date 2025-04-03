В РФ заявили о нарушении Украиной энергетического перемирия - реакция Генштаба

В Генштабе отреагировали на упреки россиян и отметили, что именно РФ в последней декаде марта усилила удары по энергообъектам на территории Украины.

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В Генштабе отреагировали на обвинения РФ / Коллаж Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

О чем сообщили в Генштабе:

Россия обвинила Украину в ударах по энергообъектам на территории РФ

В Генштабе опровергли эту информацию

Россия обвинила Украину в нарушении условий "энергетического перемирия" и ударах по энергетической инфраструктуре на территории РФ. Генеральный штаб ВСУ опроверг эти заявления, отметив, что Силы обороны Украины придерживаются достигнутых договоренностей.

В Генштабе отметили, что российские информационные ресурсы распространяют фейки о якобы ударах по энергетическим объектам в РФ и на оккупированных территориях. В частности, МИД России подготовило очередной ложный отчет о вымышленных атаках на российские нефтяные, газовые и электроэнергетические предприятия.

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"Подчеркиваем, что Силы обороны Украины неуклонно придерживаются достигнутых с партнерами договоренностей и не наносили ударов по энергетическим объектам как на территории РФ, так и в пределах временно оккупированных регионов Украины. Огневое поражение осуществляется исключительно по военным целям российской оккупационной армии", - говорится в сообщении.

В то же время, по данным Генштаба, российская армия регулярно нарушает эти договоренности. Только в последней декаде марта оккупанты неоднократно атаковали энергетическую инфраструктуру в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской и Херсонской областях.

Там также отметили, что российское дипломатическое ведомство традиционно распространяет безосновательные обвинения, пытаясь переложить ответственность за эскалацию и продолжение войны на Украину.

Энергетическое перемирие - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, министр обороны Германии Борис Писториус обвинил кремлевского диктатора Владимира Путина в манипуляциях в отношении Украины. Он отметил, что атаки на гражданскую инфраструктуру не прекратились даже после резонансного телефонного разговора Трампа с Путиным, который называли "прорывным".

В то же время российские оккупанты могут изменить тактику, нанося удары не только по энергетической инфраструктуре, но и по системам водоснабжения, портам или продолжая террор гражданского населения. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко отметил, что Украина не имеет выгоды от перемирия в Черном море, а многие инициативы Дональда Трампа направлены на проверку реакции Кремля.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал международное сообщество решительно отреагировать на очередные российские атаки против украинской энергетической инфраструктуры. Он подчеркнул, что Украина передала партнерам всю необходимую информацию об этих нарушениях и настаивает на их фиксировании и соответствующих ответных мерах.

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Что такое Генштаб ВСУ? Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управлению применением Вооруженных сил Украины, координации и контролю за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины. Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, пишет Википедия.

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