РФ обвинила Украину в ударах по энергетике - Генштаб ВСУ ответил

Россия распространяет фейки с целью затягивания войны в Украине, заявили в Генштабе.

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Генштаб ответил на очередные обвинения РФ в ударах по энергетике / Коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада

Кратко:

Россия обвинила Украину в якобы нарушении условий прекращения ударов по энергетическим объектам

Заявление Минобороны РФ не соответствует действительности

Заявление Министерства обороны России о якобы нарушении Украиной условий прекращения огня по энергетическим объектам не соответствует действительности. Об этом сообщил Геншеральный штаб ВСУ.

В Генштабе отметили, что 25-27 марта Силы обороны Украины не наносили удары БпЛА по энергетическим объектам РФ в Курской и Брянской областях. Также ВСУ не атаковали энергетические объекты на территории временно оккупированного россиянами украинского Крыма.

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"Военное ведомство страны-агрессора продолжает штамповать фейки, с целью безосновательных обвинений Украины и затягивания войны", - говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

Перемирие в Украине - новости по теме

Напомним, 23-25 марта в Саудовской Аравии состоялись переговоры между делегациями США, Украины и России относительно возможного перемирия в Черном море. Администрация Дональда Трампа оценила результаты встречи как положительные. Россия согласилась обеспечить безопасное судоходство в Черном море и прекратить атаки на энергетическую инфраструктуру Украины.

Заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква заявил, что США должны принять меры в случае нарушения Россией условий морского перемирия. Он также подчеркнул, что Вашингтон может привлечь другие страны, в частности Саудовскую Аравию, для мониторинга ситуации.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 25 марта Россия не атаковала энергетические объекты Украины, и Украина также воздержалась от ударов по российской энергетике. Однако, российские войска совершили атаки на другие гражданские объекты, выпустив более сотни дронов.

Как сообщал Главред, 26 марта Зеленский отреагировал на атаки России по Харькову, Днепру и Сумах, отметив, что в таких условиях неуместно говорить об ослаблении давления на РФ или отмене санкций. Он подчеркнул, что российские удары, в частности дронами, по мирным городам - это атаки, которых не должно быть.

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Что такое Генштаб ВСУ? Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управления применением Вооруженных сил Украины, координации и контроля за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины. Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, пишет Википедия.

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