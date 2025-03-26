Чем для закончится для РФ нарушение перемирия на море - у Зеленского ответили

В Офисе президента объяснили, какие последствия ждут Россию в случае, если она решит нарушить принятое в Саудовской Аравии морское перемирие.

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Что будет, если Россия нарушит договоренности о прекращении огня в Черном море / Коллаж Главред, фото: УНИАН

О чем сказал Жовква:

К процессу мониторинга соблюдения перемирия будут привлечены третьи страны

В случае, если РФ нарушит перемирие, США должны принять соответствующие меры

Если Россия нарушит договоренности о морском перемирии, США должны отреагировать соответствующими мерами. Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква в эфире телемарафона.

По его словам, Вашингтон рассматривает возможность привлечения сторонних стран для мониторинга ситуации и фиксации нарушений. Одним из потенциальных участников этого процесса может стать Саудовская Аравия, с которой США уже обсуждали соответствующее предложение во время недавних переговоров.

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Жовква подчеркнул, что мониторы должны фиксировать случаи нарушения режима тишины и передавать их данные США, которые должны соответственно реагировать.

"Ведь мы говорим о том, что США являются фасилитатором выполнения таких договоренностей. Если договоренности нарушаются, США должны реагировать", - пояснил заместитель руководителя ОП.

Прекращение огня в Черном море - что предполагается

Напомним, как ранее сообщал Главред, руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук предположил, почему во время переговоров США и Россия акцентировали внимание именно на морском перемирии. По его словам, страна-агрессор Россия просто отказалась от любых других вариантов прекращения огня.

В интервью Главреду Лакийчук объяснил, почему Москва может быть заинтересована именно в таком формате перемирия.

Между тем издание The Guardian отмечает, что соглашение, которое американские переговорщики представили в Саудовской Аравии, предусматривает уступки для Кремля. Однако, как подчеркивает издание, российская сторона не сделала никаких шагов, чтобы обосновать своё ключевое требование - смягчение санкций.

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Кто такой Игорь Жовква? Игорь Жовква - украинский дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол, кандидат политических наук (2005), доцент (2014). Руководитель Главного департамента внешней политики и европейской интеграции Администрации Президента Украины (с 2014). Заместитель Руководителя Офиса Президента Украины с 10 сентября 2019 года, пишет Википедия.

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