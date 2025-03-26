'Реакция будет сокрушительной': Рютте резко пригрозил Путину

Рютте рассказал, что Россия переходит на экономику военного времени.

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Рютте пригрозил Путину / коллаж: Главред, фото: Офис президента, kremlin.ru

Ключевые тезисы:

РФ была и остается самой большой угрозой для НАТО

Рютте пообещал защищать Польшу и любого другого члена Альянса

Тот, кто захочет напасть на НАТО, он встретится со всей силой Альянса

Страна-агрессор Россия столкнется со всей силой и яростью НАТО в случае вторжения в страну-члена Альянса. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, пишет The Guardian.

Во время выступления в Варшаве с премьер-министром Польши Дональдом Туском, Рютте поздравил страну с тем, что она тратит 4,7% ВВП на оборону. Соответствующий показатель является самым высоким среди стран-членов НАТО.

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В частности, он отметил, что РФ была и остается самой большой угрозой для Альянса и именно она переходит на экономику военного времени, что будет иметь большое влияние на ее потенциал и способность построить свои вооруженные силы.

Генеральный секретарь НАТО также повторил обещание защищать Польшу и любого другого члена НАТО в случае вторжения.

"Когда речь идет об обороне Польши и общей обороне территории НАТО, если кто-то просчитается и подумает, что ему сойдет с рук нападение на Польшу или любого другого союзника, он встретится со всей силой этого грозного альянса. Наша реакция будет сокрушительной. Это должно быть очень понятно Путину и любому другому, кто захочет напасть на нас", - подчеркнул Рютте.

Вступление стран в НАТО / Инфографика: Главред

Угрозы для НАТО со стороны РФ - что известно

Как сообщал Главред, немецкий историк Зенке Найтцель заявил, что нападение страны-оккупанта России на Литву возможно уже осенью. После прихода к власти в США Дональда Трампа ситуация в мировой безопасности изменилась, а Кремль усиливает свои позиции. Надо быть готовыми обороняться.

Служба военной разведки Дании сообщала, что если война в Украине прекратится или будет заморожена, а НАТО одновременно с этим не перевооружится, то примерно через пять лет Россия может быть готова к широкомасштабной войне в Европе.

В то же время, командующий Силами беспилотных систем ВСУ, полковник Вадим Сухаревский заявил, что Вооруженные силы НАТО не готовы к современной войне с использованием беспилотников.

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Кто такой Марк Рютте? Марк Рютте - нидерландский политик, лидер Народной партии за свободу и демократию с 2006 до 2023 года. 26 июня 2024 года назначен генеральным секретарем НАТО, вступил в должность 1 октября 2024 года. Премьер-министр Нидерландов с 14 октября 2010 года до до 2 июля 2024 года. Рютте объявил о намерении баллотироваться на пост Генерального секретаря НАТО вместо Йенса Столтенберга в октябре 2023 года, и его намерение получило официальную поддержку от правительств США, Великобритании, Германии и Франции в феврале 2024 года. Марку Рютте в течение следующих месяцев удалось преодолеть оппозицию Турции, Венгрии, Словакии и Румынии, причем его последний конкурент, президент Румынии Клаус Йоханнис, отказался от соревнования за должность в июне 2024 года, пишет Википедия.

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