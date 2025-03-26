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Британия сделала заявление и обратилась к Путину: к чему призывают диктатора

Мария Николишин
26 марта 2025, 10:57
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В Британии заявили, что находятся в тесном контакте с Украиной и США.
Британия сделала заявление и обратилась к Путину: к чему призывают диктатора
Британия обратилась к Путину / коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, pixabay

Главное:

  • Британия призвала РФ согласиться на прекращение огня
  • В Лондоне считают, что Украина является стороной мира

На фоне переговоров в Эр-Рияде между Украиной, Россией и США, Великобритания призвала Москву не медля согласиться на безусловное прекращение огня с Украиной. Об этом говорится в заявлении британского Министерства иностранных дел.

В ведомстве отмечают, что находятся в "тесном контакте с США и Украиной после завершения переговоров в Эр-Рияде".

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"Президент Зеленский уже показал, что Украина является стороной мира, предложив полное, немедленное и безусловное прекращение огня. Мы надеемся, что президент Путин согласится на это без дальнейших проволочек", - говорится в сообщении.

Кроме того, в Лондоне поблагодарили США за их усилия и добавили, что продолжают тесно сотрудничать с международными партнерами для достижения длительного и прочного мира.

Переговоры в Саудовской Аравии - что известно

Напомним, как сообщал Главред, переговоры между США, Украиной и РФ, которые прошли 23-25 марта в Эр-Рияде, завершились. Россия согласилась обеспечить свободное и безопасное судоходство в Черном море и прекратить атаки на энергетическую инфраструктуру в Украине.

Министр обороны Украины Рустем Умеров, глава украинской делегации на переговорах, подводя итоги встреч, заявил, что Украина и США провели в Эр-Рияде двусторонние технические консультации. Обсуждались вопросы безопасности энергетической и критической инфраструктуры, безопасной навигации в Черном море, а также возвращения пленных и вывезенных детей.

В то же время, издание The Guardian писало, что во время переговоров в Саудовской Аравии российская сторона пытается демонстрировать, что она имеет более успешное положение и диктует свои правила. В частности, Кремль озвучил пункты, которые могут завершить войну в Украине.

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