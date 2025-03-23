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Путин не прекратит "мечтать" об СССР: назван ключевой шаг для Европы

Андрей Ганчук
23 марта 2025, 21:47
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Даже в случае мира в Украине, Россия будет оставаться угрозой для своих соседей, считает Майкл Фэллон.
Путин, Россия
У России немалая военная сила, она извлекла уроки из предыдущих неудач - Фэллон / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, УНИАН

Что сказал Фэллон:

  • Путин бредит воссозданием Советского Союза
  • Европе нужно избавляться от зависимости со стороны США
  • РФ будет оставаться постоянной угрозой даже в случае мира в Украине

Глава Кремля Владимир Путин не откажется от своих фантазий по так называемому восстановлению СССР. Агрессор Россия в любом случае будет оставаться угрозой, поэтому Европе нужно прекратить полагаться на США в вопросах безопасности и заняться разработкой собственных вооружений. Об этом заявил бывший министр обороны Великобритании Майкл Фэллон.

В интервью The Sun он рассказал о том, что мир в Украине, казалось бы, ближе, чем когда-либо, однако даже устойчивое прекращение огня вряд ли заставит Путина отказаться от "фантазия" по восстановлению Советского Союза. И НАТО должно приложить максимальные усилия, чтобы такие фантазии не воплотились в жизнь.

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Бывший высокопоставленный военный также посетовал, что треть стран Альянса так и не тратит даже 2% ВВП для своей обороны, хотя государства об этом договаривались еще после оккупации Крыма.

По мнению Фэллона, Европе следует стать самостоятельной и больше не полагаться на Штаты в вопросах безопасности. А значит, и разрабатывать свои самолеты, системы ПРО, спутниковую разведку, самолеты-заправщики и другое вооружение.

"Россия нарушила предыдущие Будапештские и Минские соглашения, поэтому любое новое мирное соглашение должно быть обеспечено твердыми гарантиями его соблюдения", - отметил Фэллон.

Также он добавил, что Европа должна быть готова на любое нарушение перемирия со стороны РФ.

"У России немалая военная сила, она адаптировала свою промышленную экономику для смягчения худших санкций. Она извлекла уроки из последних трех лет, постоянно адаптируя свою тактику и оборудование", - сказал высокопоставленный военный.

Также Майкл Фэллон подчеркнул, что даже если удастся достичь мира в Украине, РФ "будет оставаться постоянной угрозой для своих бывших сателлитов и других стран вблизи ее границ".

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НАТО, Североатлантический альянс - международная межправительственная организация, военно-политический союз 31 государства Северной Америки и Европы, которые стремятся достичь цели Североатлантического договора, подписанного в Вашингтоне 4 апреля 1949 года. В соответствии с уставными документами НАТО главная роль НАТО заключается в обеспечении свободы и безопасности стран-членов с использованием политических и военных средств, пишет Википедия. 7 марта 2024 года НАТО официально приняло Швецию и теперь Североатлантический союз имеет союз с 32 государствами.

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