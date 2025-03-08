Проверка на прочность пятой статьи НАТО: в Германии раскрыли планы России

Возможное нападение России на НАТО зависит от сроков завершения войны в Украине, считают в немецкой разведке.

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Россия рассматривает возможность "проверки" пятой статьи НАТО - разведка Германии / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, kremlin.ru

Что сказали в разведке Германии:

Россия, вероятно, хочет "проверить" 5-ю статью НАТО

Если война в Украине закончится через несколько лет, РФ может атаковать Альянс

У РФ есть свой "взгляд" на мировой порядок

Страна-оккупант Россия рассматривает возможность проверки на прочность статью 5 НАТО о коллективной обороне. Сроки такой "проверки" зависят от того, когда закончится война против Украины. Если война завершится раньше 2029 или 2030 года, россияне могут реализовать свои планы раньше, чем предполагалось. Об этом заявил глава Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Бруно Каль.

Как сообщает dpa, в интервью Deutsche Welle он рассказал о том, что в РФ обсуждаются разные сценарии.

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"В России обсуждаются сценарии проверки надежности пятой статьи. Мы очень надеемся, что это не соответствует действительности и что подобное испытание не произойдет. Однако исключать этого нельзя", - отметил Каль.

По его словам, пятая статья Альянса – по-прежнему главный элемент политики сдерживания. Согласно пункту, нападение на одну страну блока является атакой всех государств, которые входят в организацию. И Россия может попытаться проверить работу этого принципа на практике.

Нападение на НАТО зависит от войны в Украине

Также Каль добавил, что сроки так называемой проверки зависят от войны в Украине. Если война завершится раньше 2029 или 2030 года, Кремль получит возможность применить все свои имеющиеся ресурсы против Европы раньше, чем предполагалось.

"Скорейшее окончание войны на Украине позволит россиянам направить свою энергию туда, куда они действительно хотят, а именно против Европы", - добавил глава разведки ФРГ.

Также Бруно Каль подчеркнул, что Россия видит будущий мировой порядок так: ситуация в Европе должна быть такой, как в конце 90-х годов, когда защитное присутствие Альянса было оттеснено, а сфера влияния РФ расширяется на Запад, в идеале – без присутствия американских войск в Европе.

НАТО и президентство Трампа – новости по теме:

Как сообщал Главред, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что он не верит в нападение России на НАТО.

"Нет, я не согласен. Я не согласен. Нисколько", - так он прокомментировал предостережения президента Украины Владимира Зеленского.

Трамп может попытаться выйти из НАТО, считает британский военный эксперт Глен Грант. Однако, по его словам, среди сторонников Трампа в Конгрессе и тех, кто за НАТО, и понимает важность блока.

Трамп изучает возможность отмены 5-й статьи НАТО, сообщили журналисты NBC News со ссылкой на влиятельные источники. США не хотят защищать страны, которые, по мнению Вашингтона, не тратят достаточно средств на оборону.

Какие расходы на оборону у стран НАТО / Инфографика: Главред

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Что известно о НАТО? НАТО, Североатлантический альянс - международная межправительственная организация, военно-политический союз 31 государства Северной Америки и Европы, которые стремятся достичь цели Североатлантического договора, подписанного в Вашингтоне 4 апреля 1949 года. В соответствии с уставными документами НАТО главная роль НАТО заключается в обеспечении свободы и безопасности стран-членов с использованием политических и военных средств, пишет Википедия. 7 марта 2024 года НАТО официально приняло Швецию и теперь Североатлантический союз имеет союз с 32 государствами.

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