Статья НАТО о коллективной обороне может быть отменена: что задумал Трамп

Американский президент хочет отменить 5-ю статью НАТО.

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Трамп хочет отменить 5-ю статью НАТО / Коллаж: Главред, фото: ОП, пресс-служба НАТО

Что известно:

Трамп хочет отменить 5 статью НАТО

США, вероятно, будут помогать только странам, которые тратят на оборону установленный процент ВВП

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность отменить 5 статью НАТО о коллективной обороне. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на высокопоставленных чиновников и конгрессмена.

США не хотят защищать страны Европы в случае нападения на них. Причиной этого якобы является недостаточное расходование средств на оборону. США были бы готовы помогать тем странам, которые полностью тратят на оборону установленный процент своих ВВП.

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Также Трамп хочет внести изменения в политику в отношении военных учений со странами НАТО. В приоритете могут стать те, которые придерживаются оборонных взносов.

"Его администрация уже дала сигнал европейским союзникам Америки, что США могут уменьшить свое военное присутствие в Европе, и одним из вариантов, который сейчас рассматривается, является перемещение некоторых американских войск в регионе, чтобы они были сосредоточены в странах НАТО или вокруг них, которые масштабировали свои расходы на оборону", - пишет издание.

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Президент США Дональд Трамп, вероятно, будет пытаться или выйти из НАТО, или по крайней мере ослабить его роль. Об этом заявил полковник в отставке, британский военный эксперт Глен Грант. По его словам, европейские страны начинают осознавать серьезность ситуации, однако пока не приняли существенных мер.

Фридрих Мерц предположил, что европейским странам может понадобиться создать новую оборонную структуру, которая заменит НАТО. О возможных рисках и преимуществах такого сценария для Украины рассказал в интервью Главреду политический аналитик и историк Александр Палий.

Президент России Владимир Путин может потребовать от главы США Дональда Трампа вывести американский военный контингент, размещенный на территории всех постсоветских и, в частности, Балтийских стран после начала полномасштабного вторжения в Украину. Об этом написал обозреватель издания Financial Times Гидеон Рахман.

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