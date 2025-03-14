Вопрос вступления Украины в НАТО уже не рассматривается: Рютте удивил заявлением

Россия должна серьезно отнестись к переговорам об окончании войны.

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Вопрос вступления Украины в НАТО / коллаж: Главред, фото: Офис президента

Главное из заявления Рютте:

Трамп снял со стола переговоров вопрос о вступлении Украины в НАТО

Отношения с Россией должны быть нормализованы

Накануне прошла встреча генсека НАТО Марка Рютте и президента США Дональда Трампа в Белом доме. Они обсудили потенциальное прекращение огня в Украине при посредничестве США.

Во время интервью для Bloomberg у Рютте спросили, действительно ли Трамп снял со стола переговоров вопрос о вступлении Украины в НАТО. На это он утвердительно воскликнул, но в детали вдаваться не стал.

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Кроме того, генеральный секретарь НАТО заявил, что отношения с Россией "в конце концов должны быть нормализованы", как только в Украине прекратятся боевые действия.

"Это нормально, если бы война каким-то образом прекратилась для Европы, шаг за шагом, а также для США, шаг за шагом, чтобы восстановить нормальные отношения с Россией", - сказал он.

По его словам, пока перемирие не достигнуто, нужно продолжать давление на россиян, "чтобы убедиться, что Россия восприняла переговоры серьезно".

"Мы должны продолжать давление на них, чтобы убедиться, что они готовы серьезно участвовать в переговорах с американской администрацией и, конечно, с украинцами", - добавил Рютте.

Вступление стран в НАТО / Инфографика: Главред

Вступление Украины в НАТО - что известно

Напомним, как сообщал Главред, действие статьи 5 Североатлантического договора может начать распространяться на Украину без ее официального вступления в НАТО. С такой инициативой выступила премьер-министр Италии Джорджа Мелони. По ее мнению, это обеспечит долговременную и эффективную безопасность для Украины.

Советник президента США по вопросам национальной безопасности Майкл Волц сообщил, что вопрос вступления Украины в НАТО не обсуждается.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте также говорил, что страны НАТО не давали Украине гарантий членства в Альянсе в рамках возможных мирных договоренностей с Россией. Основной приоритет - предотвратить повторное вторжение РФ.

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Кто такой Марк Рютте? Марк Рютте - нидерландский политик, лидер Народной партии за свободу и демократию с 2006 до 2023 года. 26 июня 2024 года назначен генеральным секретарем НАТО, вступил в должность 1 октября 2024 года. Премьер-министр Нидерландов с 14 октября 2010 года до до 2 июля 2024 года. Рютте объявил о намерении баллотироваться на пост Генерального секретаря НАТО вместо Йенса Столтенберга в октябре 2023 года, и его намерение получило официальную поддержку от правительств США, Великобритании, Германии и Франции в феврале 2024 года. Марку Рютте в течение следующих месяцев удалось преодолеть оппозицию Турции, Венгрии, Словакии и Румынии, причем его последний конкурент, президент Румынии Клаус Йоханнис, отказался от соревнования за должность в июне 2024 года, пишет Википедия.

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