Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Мирные переговоры по войне в Украине не закончатся членством в НАТО - Рютте

Юрий Берендий
13 февраля 2025, 19:31
43
Страны НАТО достигли согласия обеспечить Украине наилучшие условия для проведения переговоров по окончанию войны с Россией, отметил Рютте.
Мирные переговоры по войне в Украине не закончатся членством в НАТО - Рютте
Украине никогда не обещали членство в НАТО в рамках мирных договоренностей / Коллаж Главред, фото: УНИАН

О чем сказал Рютте:

  • Украине не обещали вступление в НАТО по итогам мирных переговоров с РФ
  • Важно не дрпустить повторной агрессии России в отношении Украины

Страны НАТО не давали Украине гарантий членства в Альянсе в рамках возможных мирных договоренностей с Россией. Основной приоритет - предотвратить повторное вторжение РФ. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время пресс-конференции, сообщает РБК-Украина.

Он напомнил, что во время прошлогоднего саммита в Вашингтоне союзники подтвердили, что путь Украины в НАТО является "необратимым". Однако конкретного решения относительно того, станет ли членство частью итога мирных переговоров с Россией, принято не было, хотя такой вариант остается возможным.

видео дня

Рютте также подчеркнул, что критически важно не допустить повторной агрессии со стороны Владимира Путина против Украины.

"Мы можем подумать о 5-10 вариантах, как обеспечить эти гарантии для Украины. Но никогда Украине не обещали, что в рамках договоренностей о мире будет членство в НАТО", - добавил он.

Рютте также отметил, что союзники пришли к согласию относительно необходимости обеспечить Украине лучшие условия для переговоров и достичь прочного и долговременного мира.

Кроме того, он сообщил, что участники встречи обсудили вопросы увеличения оборонных расходов и наращивания производства.

"Чтобы обеспечить нашу полную готовность к выполнению этих планов, также и в будущем, нам нужно больше военных возможностей, а для этого нам нужно значительно больше оборонных расходов, поэтому нельзя терять времени", - сказал он, передает The Guardian .

Генсек подчеркнул, что от этого зависит будущее свободы и процветания.

Он также выразил надежду, что многие министры после встречи вернутся домой с еще большей осознанностью неотложности этих вопросов.

вступление в НАТО инфографика
Какие страны и когда стали членами НАТО / Инфографика: Главред

Вступление Украины в НАТО - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский отметил, что вступление Украины в НАТО пока маловероятно из-за сопротивления со стороны США, Германии и Венгрии. В интервью The Economist он подчеркнул, что в случае невозможности присоединения к Альянсу стране придется значительно увеличить свою армию для эффективного противодействия России.

В то же время народный депутат Украины, дипломат и основатель фонда "Майдан иностранных дел" Богдан Яременко считает, что, судя по заявлениям избранного президента США Дональда Трампа, Украина не станет членом НАТО при его каденции.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк подчеркнул , что расширение НАТО на восток и переговоры о вступлении Украины не были настоящими причинами начала Россией полномасштабной войны.

Другие новости:

Кто такой Марк Рютте?

Марк Рютте - нидерландский политик, лидер Народной партии за свободу и демократию с 2006 до 2023 года. 26 июня 2024 года назначен генеральным секретарем НАТО, вступил в должность 1 октября 2024 года. Премьер-министр Нидерландов с 14 октября 2010 года до 2 июля 2024 года.

После окончания института работал в течение десяти лет в пищевой компании, пока в 2002 году не перешел в сферу национальной политики. Был министром по социальным делам, затем - образования, культуры и науки в первом и втором правительстве Балкененде, возглавлял фракцию Народной партии за свободу и демократию во второй палате Генеральных штатов.

Рютте объявил о намерении баллотироваться на пост Генерального секретаря НАТО вместо Йенса Столтенберга в октябре 2023 года, и его намерение получило официальную поддержку от правительств США, Великобритании, Германии и Франции в феврале 2024 года. Марку Рютте в течение следующих месяцев удалось преодолеть оппозицию Турции, Венгрии, Словакии и Румынии, причем его последний конкурент, президент Румынии Клаус Йоханнис, отказался от соревнования за должность в июне 2024 года, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине НАТО вступление в НАТО
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Мирные переговоры по войне в Украине не закончатся членством в НАТО - Рютте

Мирные переговоры по войне в Украине не закончатся членством в НАТО - Рютте

19:31Мир
"Будет демаркация": Хегсет раскрыл главную цель переговоров между Украиной и РФ

"Будет демаркация": Хегсет раскрыл главную цель переговоров между Украиной и РФ

19:06Мир
Под угрозой два крупных города: Сырский заявил о срыве планов наступления РФ

Под угрозой два крупных города: Сырский заявил о срыве планов наступления РФ

18:56Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Гороскоп на завтра 14 февраля: Тельцам - большой успех, Водолеям - сюрприз

Гороскоп на завтра 14 февраля: Тельцам - большой успех, Водолеям - сюрприз

Карта Deep State онлайн за 13 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 13 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Украину атаковал затяжной шторм: влупила почти 7-балльная буря

Украину атаковал затяжной шторм: влупила почти 7-балльная буря

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 13 февраля (обновляется)

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 13 февраля (обновляется)

Переговоры о мире "на носу": в ISW объяснили, на какие уступки готов пойти Путин

Переговоры о мире "на носу": в ISW объяснили, на какие уступки готов пойти Путин

Последние новости

19:31

Мирные переговоры по войне в Украине не закончатся членством в НАТО - Рютте

19:10

Переговоры Трампа и Путина: о чем на самом деле договорилисьмнение

19:06

"Будет демаркация": Хегсет раскрыл главную цель переговоров между Украиной и РФ

18:56

Под угрозой два крупных города: Сырский заявил о срыве планов наступления РФ

18:55

Трамп и Путин попробуют достичь прекращения огня к Пасхе или 9 мая - FT

Новый закон о ленд-лизе можно запустить за три месяца, это лишит РФ шанса выиграть войну - МаломужНовый закон о ленд-лизе можно запустить за три месяца, это лишит РФ шанса выиграть войну - Маломуж
18:52

Неизлечимая болезнь 68-летнего Ларса фон Триера прогрессирует

18:20

Кто контролирует важную трассу под Покровском: что на самом деле там происходит

18:18

"По двум трекам": в Кремле сделали заявление об участии Украины в мирном процессе

18:15

Поставки нефти остановлены: дроны СБУ повторно ударили по станции перекачки в РФ

Реклама
17:36

"Делают никчемные заявления": Орбан высмеял намерение ЕС поддерживать Украину

17:29

Украине нужны тысячи миротворцев: важное заявление Зеленского об окончании войныВидео

17:17

Представитель Трампа в Киеве: как соглашение с США изменит войну и что получит Украина

17:07

"Крыса", которую СБУ задержала за госизмену, получала награды из рук Порошенко - СМИ

16:24

На грани исчезновения: садоводов просят срочно сообщить данные об одном растении

16:19

На каких дорогах запрещено пристегиваться ремнем безопасности: важно знать

16:19

Про него все забыли: очень вкусный салат из 3 секретных ингредиентов

16:14

"Долгожданной встречи": Кристина Орбакайте срочно обратилась к поклонникам

15:54

Зеленский раскрыл подробности разговора с Трампом: когда будет прекращение огня

15:52

Свадьба уже в апреле: Волочкова сделала странное признание про жениха дочери

15:47

Зеленский назвал условие снятия санкций с Порошенко - детали

Реклама
15:39

Как понять, что пора поливать растение: эксперт рассказала про трюк с карандашом

15:35

Украинцы готовы отдать территорию России, чтобы остановить войну - Telegraph

15:21

Мечта каждой женщины: 3 самых заботливых мужа по знаку зодиака

15:19

Интересный тест на характер: что о человеке говорит его любимый цвет

14:50

ВСУ прорвались вперед на Курщине: аналитики раскрыли ситуацию на фронте

14:49

Несмотря на неохоту Трампа: военные США могут появиться в Украине в интересной роли

14:47

Под Москвой уничтожены два новейших радиолокационных комплекса врага - ГУРВидео

14:25

Накануне конференции: в Мюнхене автомобиль влетел в толпу людейВидео

14:18

Ольга Сумская взялась осваивать новую профессию: что задумала актриса

14:00

Военные расходы РФ поразили Европу: в СМИ раскрыли неожиданные суммы

13:56

Пенсии в Украине вырастут уже в марте: кто может получить прибавку

13:32

Звезда сериала "Парочка слідчих" рассказала про геройство отца-ветерана

13:21

"Считает своей": известно, какой еще территорией Украины хочет завладеть РФ

13:05

"Ты сейчас далеко": предательница Королева публично обратилась к своей маме

12:50

"Украина спонсирует российскую армию": Фицо разразился циничным заявлениемВидео

12:35

Флота РФ там уже нет: известно, будут ли ВСУ наращивать удары по целям в КрымуВидео

12:27

У звезды фильма "Покровские ворота" обнаружили онкологию - СМИ

12:07

Снижение цен на популярные лекарства: Зеленский ввел в действие решение СНБО

11:33

Китайский гороскоп на завтра 14 февраля: Тиграм - агрессия, Собакам - страх

11:30

Россиян завозят в Украину после удара по интернату в Судже: в WP раскрыли детали

Реклама
11:28

Против Порошенко введены жесткие санкции: официальное решение СНБО

11:10

"Нет предательства": в Пентагоне прокомментировали новоявленную "дружбу" США и РФ

11:06

"Самая ленивая певица": Мэрайя Кэрри озадачила своим поведением на концертеВидео

11:06

"Путин подумает, что выиграл": Трамп пообещал продолжить помогать Украине

10:53

"Путин выиграет войну": в Bild удивили заявлением о будущем Украины

10:30

Когда сажать капусту на рассаду в 2025 году: как ухаживать за рассадой

10:24

РФ ночью запустила по Украине 140 Шахедов: пострадали две области

10:13

"46 гривен за доллар": появился тревожный прогноз курса, что будет с валютой

10:03

Китай хочет провести саммит Трампа и Путина без Зеленского: в СМИ раскрыли цель

09:56

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 13 февраля (обновляется)

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Война с Россией
Карта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощь
Интересное
Народные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять