Мирные переговоры по войне в Украине не закончатся членством в НАТО - Рютте

Страны НАТО достигли согласия обеспечить Украине наилучшие условия для проведения переговоров по окончанию войны с Россией, отметил Рютте.

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Украине никогда не обещали членство в НАТО в рамках мирных договоренностей / Коллаж Главред, фото: УНИАН

О чем сказал Рютте:

Украине не обещали вступление в НАТО по итогам мирных переговоров с РФ

Важно не дрпустить повторной агрессии России в отношении Украины

Страны НАТО не давали Украине гарантий членства в Альянсе в рамках возможных мирных договоренностей с Россией. Основной приоритет - предотвратить повторное вторжение РФ. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время пресс-конференции, сообщает РБК-Украина.

Он напомнил, что во время прошлогоднего саммита в Вашингтоне союзники подтвердили, что путь Украины в НАТО является "необратимым". Однако конкретного решения относительно того, станет ли членство частью итога мирных переговоров с Россией, принято не было, хотя такой вариант остается возможным.

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Рютте также подчеркнул, что критически важно не допустить повторной агрессии со стороны Владимира Путина против Украины.

"Мы можем подумать о 5-10 вариантах, как обеспечить эти гарантии для Украины. Но никогда Украине не обещали, что в рамках договоренностей о мире будет членство в НАТО", - добавил он.

Рютте также отметил, что союзники пришли к согласию относительно необходимости обеспечить Украине лучшие условия для переговоров и достичь прочного и долговременного мира.

Кроме того, он сообщил, что участники встречи обсудили вопросы увеличения оборонных расходов и наращивания производства.

"Чтобы обеспечить нашу полную готовность к выполнению этих планов, также и в будущем, нам нужно больше военных возможностей, а для этого нам нужно значительно больше оборонных расходов, поэтому нельзя терять времени", - сказал он, передает The Guardian .

Генсек подчеркнул, что от этого зависит будущее свободы и процветания.

Он также выразил надежду, что многие министры после встречи вернутся домой с еще большей осознанностью неотложности этих вопросов.

Какие страны и когда стали членами НАТО / Инфографика: Главред

Вступление Украины в НАТО - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский отметил, что вступление Украины в НАТО пока маловероятно из-за сопротивления со стороны США, Германии и Венгрии. В интервью The Economist он подчеркнул, что в случае невозможности присоединения к Альянсу стране придется значительно увеличить свою армию для эффективного противодействия России.

В то же время народный депутат Украины, дипломат и основатель фонда "Майдан иностранных дел" Богдан Яременко считает, что, судя по заявлениям избранного президента США Дональда Трампа, Украина не станет членом НАТО при его каденции.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк подчеркнул , что расширение НАТО на восток и переговоры о вступлении Украины не были настоящими причинами начала Россией полномасштабной войны.

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Кто такой Марк Рютте? Марк Рютте - нидерландский политик, лидер Народной партии за свободу и демократию с 2006 до 2023 года. 26 июня 2024 года назначен генеральным секретарем НАТО, вступил в должность 1 октября 2024 года. Премьер-министр Нидерландов с 14 октября 2010 года до 2 июля 2024 года. После окончания института работал в течение десяти лет в пищевой компании, пока в 2002 году не перешел в сферу национальной политики. Был министром по социальным делам, затем - образования, культуры и науки в первом и втором правительстве Балкененде, возглавлял фракцию Народной партии за свободу и демократию во второй палате Генеральных штатов. Рютте объявил о намерении баллотироваться на пост Генерального секретаря НАТО вместо Йенса Столтенберга в октябре 2023 года, и его намерение получило официальную поддержку от правительств США, Великобритании, Германии и Франции в феврале 2024 года. Марку Рютте в течение следующих месяцев удалось преодолеть оппозицию Турции, Венгрии, Словакии и Румынии, причем его последний конкурент, президент Румынии Клаус Йоханнис, отказался от соревнования за должность в июне 2024 года, пишет Википедия.

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