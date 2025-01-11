Требования Путина на переговорах с Трампом: что хочет Кремль в обмен на мир - FT

О чем говорится в материале FT:
- Россия настаивает на исключении Украины из НАТО
- Путин хочет изменить международный порядок
Владимир Путин в ходе предстоящих переговоров с избранным президентом США Дональдом Трампом планирует поставить вопрос об уменьшении военного присутствия НАТО у российских границ. Об этом сообщает Financial Times.
Согласно информации источников, Путин стремится заключить новые соглашения, которые:
- гарантируют, что Украина никогда не станет членом НАТО.
- предусматривают сокращение восточных размещений сил НАТО, которые сейчас действуют под руководством США.
По словам бывшего высокопоставленного чиновника Кремля, Путин хочет устранить любые угрозы для России и изменить правила международного порядка.
"Трамп в любом случае хочет свернуть НАТО, - добавил источник FT, имея в виду, что тот угрожал вывести США из альянса или не помогать странам, которые слишком мало тратят на оборону - Мир меняется, может произойти все, что угодно".
В свою очередь, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что российский диктатор всегда подчеркивал готовность сотрудничать с международными партнерами, в частности с президентом США.
Источники утверждают, что Путин обеспокоен тем, каким будет мир после войны, и стремится закрепить позицию России через изменение договоренностей по безопасности с Западом.
"Он [Путин] хочет изменить правила международного порядка, чтобы ликвидировать угрозы для России. Его очень беспокоит, как мир будет выглядеть после войны", - говорит кремлевский источник.
Вступление Украины в НАТО и позиция США - что известно
Напомним, не так давно Главред рассказывал, как Дональд Трамп удивил заявлением о вступлении Украины в НАТО. Будущий глава США выразил видение, что возможность вступления Украины в НАТО была "значительной частью проблемы для России в течение многих-многих лет".
Кроме этого, по версии Financial Times, Трамп пересматривает свой подход к Украине. Все заявления о завершении войны за 24 часа отошли на второй план, ведь в Штатах опасаются сравнения решения войны в Украине с выводом войск США из Афганистана.
В свою очередь эксперт Олег Шамшур объяснил, почему Трамп не видит Украину в НАТО. По его мнению, статья 5 Устава НАТО - пока наиболее системно сформулированная гарантия взаимопомощи для Украины.
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Что известно о Financial Times?
Financial Times - британская ежедневная газета, выходящая в печатном и цифровом виде и посвященная текущим событиям бизнеса и экономики. Редакция базируется в Лондоне, Англия, и принадлежит японской холдинговой компании Nikkei, главные редакционные офисы которой расположены в Британии, Соединенных Штатах и континентальной Европе. Газета уделяет значительное внимание деловой журналистике и экономическому анализу, а не общим событиям, вызывая как критику, так и анонсы, пишет Википедия.
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