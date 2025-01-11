Требования Путина на переговорах с Трампом: что хочет Кремль в обмен на мир - FT

Диктатора Путина очень беспокоит, как мир будет выглядеть после войны.

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Стало известно, что требует Трамп от Путина / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

О чем говорится в материале FT:

Россия настаивает на исключении Украины из НАТО

Путин хочет изменить международный порядок

Владимир Путин в ходе предстоящих переговоров с избранным президентом США Дональдом Трампом планирует поставить вопрос об уменьшении военного присутствия НАТО у российских границ. Об этом сообщает Financial Times.

Согласно информации источников, Путин стремится заключить новые соглашения, которые:

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гарантируют, что Украина никогда не станет членом НАТО.

предусматривают сокращение восточных размещений сил НАТО, которые сейчас действуют под руководством США.

По словам бывшего высокопоставленного чиновника Кремля, Путин хочет устранить любые угрозы для России и изменить правила международного порядка.

"Трамп в любом случае хочет свернуть НАТО, - добавил источник FT, имея в виду, что тот угрожал вывести США из альянса или не помогать странам, которые слишком мало тратят на оборону - Мир меняется, может произойти все, что угодно".

В свою очередь, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что российский диктатор всегда подчеркивал готовность сотрудничать с международными партнерами, в частности с президентом США.

Источники утверждают, что Путин обеспокоен тем, каким будет мир после войны, и стремится закрепить позицию России через изменение договоренностей по безопасности с Западом.

"Он [Путин] хочет изменить правила международного порядка, чтобы ликвидировать угрозы для России. Его очень беспокоит, как мир будет выглядеть после войны", - говорит кремлевский источник.

Вступление в НАТО / Инфографика: Главред

Вступление Украины в НАТО и позиция США - что известно

Напомним, не так давно Главред рассказывал, как Дональд Трамп удивил заявлением о вступлении Украины в НАТО. Будущий глава США выразил видение, что возможность вступления Украины в НАТО была "значительной частью проблемы для России в течение многих-многих лет".

Кроме этого, по версии Financial Times, Трамп пересматривает свой подход к Украине. Все заявления о завершении войны за 24 часа отошли на второй план, ведь в Штатах опасаются сравнения решения войны в Украине с выводом войск США из Афганистана.

В свою очередь эксперт Олег Шамшур объяснил, почему Трамп не видит Украину в НАТО. По его мнению, статья 5 Устава НАТО - пока наиболее системно сформулированная гарантия взаимопомощи для Украины.

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Что известно о Financial Times? Financial Times - британская ежедневная газета, выходящая в печатном и цифровом виде и посвященная текущим событиям бизнеса и экономики. Редакция базируется в Лондоне, Англия, и принадлежит японской холдинговой компании Nikkei, главные редакционные офисы которой расположены в Британии, Соединенных Штатах и континентальной Европе. Газета уделяет значительное внимание деловой журналистике и экономическому анализу, а не общим событиям, вызывая как критику, так и анонсы, пишет Википедия.

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