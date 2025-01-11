'Баба Яга против': почему Трамп не видит Украину в НАТО - какая альтернатива

Откровенность Трампа может быть горькой, но она заставляет Украину честно оценивать реальность.

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Эксперт прокомментировал вступление в НАТО Украины / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Ключевые тезисы Шамшура:

Статья 5 Устава НАТО - наиболее системно сформулированная гарантия взаимопомощи

Если вступления в НАТО не произойдет, придется изменить правила, по которым живет наше общество

Украине при Трампе придется выжить, выстоять и победить

Эксперт Олег Шамшур высказался относительно заявлений Дональда Трампа о невозможности вступления Украины в НАТО из-за позиции России. По его словам, сейчас реальных альтернатив Альянсу нет.

"Я не вижу никакой реальной альтернативы НАТО. Единственная гарантия безопасности, которая действительно работает, - это статья 5 Устава НАТО. Этот механизм применяли только раз - после терактов 11 сентября 2001 года. Поэтому это наиболее системно сформулированная гарантия взаимопомощи", - отметил эксперт в интервью Главреду. видео дня

Шамшур подчеркнул, что в случае невозможности вступления в НАТО Украина должна сосредоточиться на внутренних трансформациях и новых реформах.

"Если членство в НАТО не состоится, а при президентстве Трампа это выглядит маловероятно, мы должны изменить правила, по которым живет наше общество. Это требует глубоких реформ, чтобы выстоять как государство", - подчеркнул он.

Относительно гарантий безопасности, эксперт отметил, что США, вероятно, предложат Украине соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности.

Гарантии для Украины / Инфографика: Главред

"Это лишь соглашения, направленные на усиление наших военных возможностей. Они важны, но не гарантируют полной защиты", - добавил Шамшур.

Эксперт также сравнил позиции Джо Байдена и Дональда Трампа в отношении Украины.

"Байден тоже выступал против членства Украины в НАТО, но его подход отличается готовностью к диалогу и оказанию помощи в виде соглашений по безопасности. Трамп же прямо заявляет: ни НАТО, ни гарантий. Это его позиция", - пояснил Шамшур.

По словам эксперта, откровенность Трампа может быть горькой, но она заставляет Украину честно оценивать реальность.

"Горькая правда иногда лучше красивой лжи. Нам придется жить в этой реальности, выжить, выстоять и победить", - подытожил Шамшур.

Вступление Украины в НАТО - последние новости

Как сообщал Главред, недавно Дональд Трамп удивил заявлением о вступлении Украины в НАТО. Новоизбранный президент США отметил, что возможность вступления Украины в НАТО была "значительной частью проблемы для России на протяжении многих-многих лет".

После скандальных заявлений в МИД выступили с важной инициативой. По мнению министра иностранных дел Андрея Сибиги, лучший вариант обмена мнениями - прямое общение украинского и американского президентов.

Эксперт Александр Палий также объяснил слова Трампа о вступлении Украины в НАТО. По его мнению, Россия начала войну против Украины именно из-за того, что она не была членом НАТО.

Больше новостей о вступлении Украины в Альянс:

Курс Украины на членство в НАТО и ЕС 7 февраля 2019 года Верховная Рада приняла закон О внесении изменений в Конституцию Украины (о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора), инициированный президентом. За соответствующее решение проголосовали 334 народных депутата. 19 февраля этот закон торжественно подписал в парламенте пятый президент Украины Петр Порошенко. 21 февраля 2019 года изменения в Конституцию вступили в силу.

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