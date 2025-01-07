Путин может согласиться на вступление Украины в НАТО: в СМИ назвали условия

Кремль готов рассматривать уступки, которые снизят экономическое давление и удовлетворят требования российских олигархов.

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Путин может изменить позицию по вступлению Украины в НАТО / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, kremlin.ru

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За вступление Украины в НАТО Путин будет требовать снятия экономических санкций

Диктатор РФ будет настаивать на выводе американских военных баз из Восточной Европы

Российский диктатор Владимир Путин может согласиться на вступление Украины в НАТО при условии выполнения определенных требований. Об этом заявил журналист-расследователь Христо Грозев, цитирует Novinite.

По словам медийщика, прежде всего Путин может потребовать вывода американских военных баз из Восточной Европы. Кроме того, диктатор РФ будет настаивать на частичном снятии экономических санкций с России в обмен на вступление Украины в НАТО.

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По мнению журналиста, такие условия Путина могут быть приемлемыми и для новоизбранного президента США Дональда Трампа. Однако, остается непонятным, согласятся ли на эти уступки восточноевропейские страны, в частности Польша и Чехия.

Журналист добавил, что на решение Путина рассмотреть эти условия, видимо, повлияло растущее внутреннее давление со стороны российской элиты, которая стремится восстановить экономическую стабильность и уменьшить международную изоляцию.

Таким образом Кремль готов рассматривать уступки, которые снизят экономическое давление и удовлетворят требования российских олигархов.

Вступление Украины в НАТО - новости по теме

Как сообщал Главред, Украина продолжает активно двигаться в направлении вступления в НАТО, что является основным элементом стратегии национальной безопасности. Нардеп Егор Чернев подчеркнул, что статья 5 Североатлантического альянса является единственной реальной гарантией безопасности для Украины, и никакие другие соглашения не могут заменить членство в Альянсе.

Госсекретарь США Энтони Блинкен имеет аналогичную позицию. Он подчеркивал, что Украина должна быть частью НАТО.

В то же время постоянный представитель Украины в ООН Андрей Мельник заявил, что членство в НАТО остается для Украины на повестке дня, однако сейчас как промежуточное решение для Украины центральное значение имеет вопрос гарантий безопасности. Говоря о возможности получения гарантий безопасности, он сказал, что это могут быть как двусторонние, так и многосторонние соглашения, которые должны включать обязательства по обороне Украины.

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Кто такой Христо Грозев Христо Грозев - журналист-расследователь издания "Bellingcat", один из основных авторов расследования об участии сотрудников ФСБ России в отравлении Алексея Навального. 2019 был награжден European Press Prize в категории "Расследовательская журналистика", пишет Википедия.

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