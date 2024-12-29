Мирный договор с РФ: вступление Украины в НАТО сейчас не главная цель – Мельник

Гарантии безопасности могут быть как с двусторонними, так и с многосторонними соглашениями, говорит Андрей Мельник.

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Названы условия вступления Украины в НАТО / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

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Центральное значение имеет вопрос гарантий безопасности Украине

Киеву нужны обязательства по обороне со стороны союзников

Членство в НАТО остается для Украины на повестке дня, однако сейчас как промежуточное решение для Украины центральное значение имеет вопрос гарантий безопасности, заявил новоназначенный постоянный представитель Украины в ООН Андрей Мельник.

"Членство в НАТО остается для Украины на повестке дня. Однако вопрос гарантий безопасности имеет для нас центральное значение как промежуточное решение", - подчеркнул он в интервью немецкому изданию Berliner Morgenpost.

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Украинский дипломат обратил внимание на то, что однако они должны выходить за рамки чисто политических обещаний, таких как Будапештский меморандум 1994 года.

"Нашим партнерам придется тщательно расписать военные средства, которые они будут использовать для защиты Украины, если она снова подвергнется нападению со стороны России", - ответил Мельник.

Говоря о возможности получения гарантий безопасности, он сказал, что это могут быть, как двусторонние, так и многосторонние соглашения, которые должны включать обязательства по обороне Украины.

/ Инфографика: Главред

Кроме этого, постпред в ООН добавил, что Киеву нужны международные обязательства по обороне со стороны западных союзников на случай, если Украина снова подвергнется угрозе или нападению со стороны России.

"Они также могли бы стать частью возможного большого мирного договора с Россией", - сказал Мельник.

Вступление Украины в НАТО - последние новости

Ранее сообщалось о том, что союзники Организации Североатлантического договора будут решать вопрос о том, возможно или нет пригласить Украину в НАТО в ситуации, когда даже часть ее территории будет оккупирована россиянами.

Напомним, в НАТО подтвердили, что внутри организации в настоящее время нет единства по поводу североатлантической интеграции Украины. Поэтому вопрос членства в НАТО до сих пор "не на повестке дня".

Как сообщал ранее Главред, основное внимание на саммите НАТО было сосредоточено на укреплении победы Украины в долгосрочной перспективе. Саммиту НАТО предшествовал саммит Мира в Швейцарии, где ряд стран Запада подписал с Украиной собственные гарантии безопасности.

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Что известно о НАТО? НАТО, Североатлантический альянс - международная межправительственная организация, военно-политический союз 31 государства Северной Америки и Европы, которые стремятся достичь цели Североатлантического договора, подписанного в Вашингтоне 4 апреля 1949 года. В соответствии с уставными документами НАТО главная роль НАТО заключается в обеспечении свободы и безопасности стран-членов с использованием политических и военных средств, пишет Википедия. 7 марта 2024 года НАТО официально приняло Швецию и теперь Североатлантический союз имеет союз с 32 государствами.

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