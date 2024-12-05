'Идут сложные переговоры': станет ли Украина членом НАТО при Трампе - нардеп

Только вступление Украины в НАТО и 5 статья Альянса может обеспечить реальные гарантии безопасности для Украины, отметил нардеп.

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Станет ли Украина членом НАТО при Трампе - что известно о ходе переговоров / Коллаж Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, Офис президента Украины

О чем сказал Чернев:

Вступление в НАТО является ключевой целью Украины

Администрация Джо Байдена была готова поддержать членство Украины в Альянсе

Продолжаются переговоры с командой Трампа по вопросу вступления Украины в НАТО

Украина активно работает над достижением членства в НАТО, хотя этот процесс остается длительным. Председатель Постоянной делегации Украины в Парламентской Ассамблее НАТО, народный депутат Егор Чернев, отметил, что вступление в Альянс является ключевой целью, ведь только 5 статья договора НАТО обеспечивает реальные гарантии безопасности для страны. Об этом он сказал в комментарии "24 каналу".

По его словам, соглашения по безопасности не могут заменить членства в НАТО.

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Чернев подчеркнул, что Украина сейчас настаивает на официальном приглашении в НАТО, которое, хоть и не означает немедленного членства, является важным политическим сигналом и ответом на агрессивные требования России.

"Приглашение - политический шаг, чтобы убрать с повестки дня вопрос - будет Украина в НАТО или нет. Это нужно, чтобы Россия перестала шантажировать НАТО относительно будущего членства Украины. Предоставление приглашения снимает этот вопрос. И мы понимаем, что между приглашением и членством может быть не один год. Основным условием является завершение войны", - сказал Чернев.

Он добавил, что переговоры по этому вопросу являются сложными и продолжаются уже длительное время.

Чернев отметил, что на определенном этапе администрация Джо Байдена была готова поддержать этот шаг, и решение планировалось реализовать после инаугурации Камалы Харрис. Однако победа Дональда Трампа на выборах изменила ситуацию. Переговоры теперь ведутся с его командой, которая, хотя и имеет другой подход, не отвергает категорически перспективу вступления Украины в НАТО.

"Из того что я слышал на своем уровне из команды Трампа, то членство Украины в НАТО не является для него красной линией. Идут сложные переговоры. Мы должны убедить, что вступление Украины в НАТО - прагматичный шаг, который позволит достичь долговременного мира в Европе", - подчеркнул Чернев.

Какие страны являются членами НАТО / Инфографика: Главред

Вступление Украины в НАТО - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Германия и США пока не готовы поддержать официальное приглашение Украины в НАТО, что является ключевым препятствием для рассмотрения этого вопроса. Как сообщает "Суспільне" со ссылкой на источник в Альянсе, вступление Украины в НАТО пока не обсуждается как приоритетный вопрос.

По данным Reuters, в НАТО нет единого решения о предоставлении Украине приглашения на вступление во время встречи членов блока, которая состоится 3-4 декабря. Один из высокопоставленных чиновников Альянса отметил, что такой шаг на этом этапе был бы очень неожиданным.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил 1 декабря, что Киев рассматривает вариант вступления в НАТО даже с ограничением действия 5 статьи во время войны. В то же время Украина стремится стать членом Альянса в полном составе, без исключения отдельных территорий.

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Кто такой Егор Чернев? Егор Чернев - народный депутат Украины IX созыва родом из Бердянска Запорожской области, заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, председатель Постоянной делегации в Парламентской Ассамблее НАТО, заместитель председателя Консультативного совета по вопросам обеспечения прав и свобод защитников Украины. В марте 2020 Егор выступил против создания Консультативного совета в ТКГ с участием представителей ОРДЛО. Чернев требовал вывести бывшего премьер-министра Витольда Фокина из состава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе. 30 сентября 2020 президент Зеленский подписал указ об увольнении Фокина. С началом российско-украинской войны 2014 года добровольцем ушел в Национальную гвардию Украины.

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