Получит ли Украина приглашение в НАТО в декабре: чиновники поделились прогнозом

Основное внимание на встрече в Брюсселе сегодня будет сосредоточено на укреплении военной поддержки Украины.

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Пригласят ли Украину в НАТО / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, пресс-служба НАТО

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Министры иностранных дел 32 стран НАТО соберутся в Брюсселе

Украина, похоже, не получит приглашение в НАТО на этой неделе

Встреча, в основном, будет фокусироваться на увеличении поддержки Украины

В НАТО нет консенсуса относительно того, чтобы предоставить Украине приглашение на вступление в Альянс на грядущей встрече членов блока, которая состоится 3-4 декабря. Об этом пишет Reuters, ссылаясь на собственные источники.

Так, один из высокопоставленных чиновников заявил, что "был бы очень удивлен", если бы НАТО так быстро пригласило Украину вступить в Альянс.

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"На достижение консенсуса уйдут недели и месяцы. Я не думаю, что это произойдет завтра, я был бы очень удивлен.", - подчеркнул чиновник.

Другой американский чиновник на условиях анонимности сказал, что встреча будет сосредоточена на расширении поддержки Украины, чтобы поставить ее в самую сильную возможную позицию для "начала потенциальных переговоров" в следующем году.

"Лучший способ сделать это - увеличить финансирование, вооружение и мобилизацию", - заявил он.

Вступление в НАТО / Инфографика: Главред

Вступление Украины в НАТО - последние новости

Как писал Главред со ссылкой на Владимира Зеленского, Киев считает реальным вариант, когда страна присоединится к НАТО, но во время войны на нее не распространяется действие 5 статьи. Однако вхождение Украины в блок возможно лишь полностью, а не без отдельных территорий.

Также Владимир Зеленский сообщал, что вступление Украины в НАТО может остановить горячую фазу войны. По словам президента Украины, необходимо прекратить огонь, чтобы гарантировать, что Путин не вернется, чтобы захватить еще больше украинской территории. Если же НАТО откажется накрыть зонтиком подконтрольные Киеву территории, Путин точно вернется.

Недавно издание Politico раскрыло, ктотормозит вступление Украины в НАТО. Позиция некоторых стран контрастирует со странами Балтии и Польшей. Они относятся к идее приглашения Украины в Альянс с большим энтузиазмом.

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