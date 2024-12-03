Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Получит ли Украина приглашение в НАТО в декабре: чиновники поделились прогнозом

Марина Фурман
3 декабря 2024, 08:24
55
Основное внимание на встрече в Брюсселе сегодня будет сосредоточено на укреплении военной поддержки Украины.
засидание НАТО, флаг НАТО, Украина
Пригласят ли Украину в НАТО / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, пресс-служба НАТО

Основное:

  • Министры иностранных дел 32 стран НАТО соберутся в Брюсселе
  • Украина, похоже, не получит приглашение в НАТО на этой неделе
  • Встреча, в основном, будет фокусироваться на увеличении поддержки Украины

В НАТО нет консенсуса относительно того, чтобы предоставить Украине приглашение на вступление в Альянс на грядущей встрече членов блока, которая состоится 3-4 декабря. Об этом пишет Reuters, ссылаясь на собственные источники.

Так, один из высокопоставленных чиновников заявил, что "был бы очень удивлен", если бы НАТО так быстро пригласило Украину вступить в Альянс.

видео дня

"На достижение консенсуса уйдут недели и месяцы. Я не думаю, что это произойдет завтра, я был бы очень удивлен.", - подчеркнул чиновник.

Другой американский чиновник на условиях анонимности сказал, что встреча будет сосредоточена на расширении поддержки Украины, чтобы поставить ее в самую сильную возможную позицию для "начала потенциальных переговоров" в следующем году.

"Лучший способ сделать это - увеличить финансирование, вооружение и мобилизацию", - заявил он.

вступление в НАТО инфографика
Вступление в НАТО / Инфографика: Главред

Вступление Украины в НАТО - последние новости

Как писал Главред со ссылкой на Владимира Зеленского, Киев считает реальным вариант, когда страна присоединится к НАТО, но во время войны на нее не распространяется действие 5 статьи. Однако вхождение Украины в блок возможно лишь полностью, а не без отдельных территорий.

Также Владимир Зеленский сообщал, что вступление Украины в НАТО может остановить горячую фазу войны. По словам президента Украины, необходимо прекратить огонь, чтобы гарантировать, что Путин не вернется, чтобы захватить еще больше украинской территории. Если же НАТО откажется накрыть зонтиком подконтрольные Киеву территории, Путин точно вернется.

Недавно издание Politico раскрыло, ктотормозит вступление Украины в НАТО. Позиция некоторых стран контрастирует со странами Балтии и Польшей. Они относятся к идее приглашения Украины в Альянс с большим энтузиазмом.

Читайте также:

Что нужно знать о Reuters?

"Ройтерз" (англ. Reuters) - британское агентство новостей и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющий информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.

Reuters считается одним из крупнейших в мире международных новостных агентств. Агентство существует с середины XIX века

В Reuters работают более 14 000 сотрудников в 91 стране мира. Среди них около 2300 журналистов, а также фотокорреспондентов и видеооператоров. В целом агентство имеет 197 бюро, которые работают по всему миру.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

НАТО вступление в НАТО членство в НАТО Североатлантический альянс
Реклама
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Украина отказывается от альтернатив членству в НАТО - заявление МИД

Украина отказывается от альтернатив членству в НАТО - заявление МИД

09:32Украина
Предвыборный вояж. Для чего на самом деле в Киев приезжал Олаф Шольц

Предвыборный вояж. Для чего на самом деле в Киев приезжал Олаф Шольц

08:00Мнения
США передают Украине пакет помощи на $725 млн: в Пентагоне сказали, что в него войдет

США передают Украине пакет помощи на $725 млн: в Пентагоне сказали, что в него войдет

07:42Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Выплата 1000 гривен стартовала: гендиректор "Укрпочты" объяснил, как получить средства

Выплата 1000 гривен стартовала: гендиректор "Укрпочты" объяснил, как получить средства

Вывод войск из двух областей: Кремль уже готовит население к концу войны - росСМИ

Вывод войск из двух областей: Кремль уже готовит население к концу войны - росСМИ

Что ждет все знаки зодиака до 15 декабря: гороскоп Таро на новолуние

Что ждет все знаки зодиака до 15 декабря: гороскоп Таро на новолуние

В Украину придет потепление: синоптик назвала даты

В Украину придет потепление: синоптик назвала даты

Две из трех дорог уже перерезаны: где ВСУ могут взять в полуокружение - Селезнев

Две из трех дорог уже перерезаны: где ВСУ могут взять в полуокружение - Селезнев

Последние новости

09:32

Украина отказывается от альтернатив членству в НАТО - заявление МИД

09:27

Гороскоп на завтра 4 декабря: Водолеям - волна успеха, Козерогам - неудача

09:27

Карта Deep State онлайн за 3 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

09:16

Оккупанты продвинулись возле четырех населенных пунктов в двух областях – DeepState

09:15

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 3 декабря (обновляется)

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

09:07

Трамп анонсировал первый зарубежный визит после выборов: куда отправится лидер

08:37

Сняла одежду: предательница Тодоренко изо всех сил бореться за популярность

08:24

Получит ли Украина приглашение в НАТО в декабре: чиновники поделились прогнозом

08:00

Предвыборный вояж. Для чего на самом деле в Киев приезжал Олаф Шольцмнение

Реклама
07:42

США передают Украине пакет помощи на $725 млн: в Пентагоне сказали, что в него войдет

06:48

Часть Тернополя осталась без света: дрон ударил в объект энергетики

06:10

"Орешник" заправляют микстурой "боярышник"?мнение

06:00

Надвигается затяжная буря: в Украине влупит мощный геомагнитный шторм

05:37

Блестящей или матовой: какой стороной класть фольгу на противень - ответ удивитВидео

05:07

Гороскоп на декабрь 2024 для Дев: хорошая работа, наследство и любовьВидео

05:00

Забьются все трубы: что нельзя выбрасывать в унитаз и сливать в раковину

04:30

Большинство людей готовят неправильно: как жарить картошку, чтобы она была хрустящей

03:33

Традиции празднования Рождества: что нужно обязательно сделать 25 декабря

03:00

Франция и Британия могут отправить войска в Украину: СМИ узнали сценарий

02:30

Унитаз станет белоснежным за считанные минуты: как отмыть мочевой камень с сидушкиВидео

Реклама
02:00

Нашла магию: жена Уилла Смита случайно проговорилась про роман с девушкой

01:54

Враг может наступать в пределах сразу трех областей: Свитан предупредил об опасности

01:20

Буря в душе, спокойствие на лице: какие ТОП-3 знака зодиака умеют скрывать эмоции

01:02

Враг хочет прорваться через границу с войсками КНДР: Зеленский назвал направление

00:16

Первый участник Евровидения-2025 под угрозой дисквалификации - суть скандалаВидео

00:04

Почему пингвины не летают: исследователи поразили объяснением

02 декабря, понедельник
23:26

КНДР несет потери в войне против Украины: Зеленский озвучил детали

23:19

"Мы их пригласим": Зеленский рассказал об участии РФ во втором Саммите мира

22:42

Западная пресса ошибается: Зеленский озвучил правду о реальных потерях Украины

22:28

Жена Тараса Тополи прокомментировала отношения с певцом: "Я не его мама"

22:22

РФ ударила авиационными ракетами по Криворожью: есть раненые и разрушения

22:12

Скроете все недостатки: как выбрать идеальное платье по типу фигурыФотоВидео

22:09

Путину придется идти на компромисс с Украиной в вопросе мира - британский полковник

22:00

Визит Шольца и сирийская ловушка для Путина: главные новости Украины (дайджест)

21:25

Бронь от мобилизации: кому из украинцев светит статус и как его получить

21:13

Дополнительные 24 миллиарда долларов для Украины: о чем просит Байден у Конгресса США

21:04

"Тяжелая фаза войны": в Белом доме сделали заявление о переговорах с Россией

20:38

"Царицы": Соломия Витвицкая вызвала восторг редким фото с моложавой мамой

20:26

Некоторым украинцам придется возвращать "тысячу Зеленского": Шмыгаль объяснил почему

20:17

"Не последние перестановки": Зеленский анонсировал кадровые ротации в ВСУ

Реклама
19:45

Вооружение на 725 миллионов долларов: США готовят военную помощь Украине - СМИ

19:33

Украина сделала собственный аналог "Шахеда": что о нем известно - Defense Express

19:30

Погода в декабре будет удивлять: когда в Украину придет потепление

19:25

Предоставление Украине Taurus: в Германии начали обсуждение, лед может тронуться

19:19

Под угрозой 20 спецобъектов: Зеленский рассказал о нехватке средств ПВО

19:12

Звезду "Гарри Поттера" оштрафовали на 1.8 миллиона фунтов - подробности

19:10

Путин нацелился на Запорожье и Херсон, но есть одна проблемамнение

18:44

Творит чудеса: эксперты призвали делать одно действие с унитазом перед каждым смыванием

18:26

Свет будут отключать в течение 14 часов: графики отключений на 3 декабря

18:18

Забрасывает "мясом": в ВСУ рассказали о продвижении РФ в Торецке

Новый год 2025
Кому повезет в 2025 годуПочему мы пьем шампанское на Новый годКакие цвета не стоит надевать на Новый год 2025В каких цветах одежды встречать 2025 год
Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Рождество 2024
Что должно быть на столе на Рождество 25 декабряКогда колядуют, щедруют и посевают в УкраинеКак сказать на украинском "Сочельник"Что символизируют 12 блюд украинского Рождества
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп Таро
Война с Россией
КрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в России
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Рецепты на Новый год
Райское блюдо на Новый год 2025 - быстро и вкусно"Оливье" и рядом не стояло: новый рецепт шикарного салата "Веночек"Бомбический картофель на Новый годШикарный рецепт мяса на новогодний стол
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять