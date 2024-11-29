"Главное, что такая опция возможна": эксперт сказал, отправит ли НАТО свои войска в Украину

Кратко:
- НАТО вряд ли введет в Украину свои войска
- Однако такое решение может быть принято отдельными странами-членами Альянса
НАТО вряд ли примет решение о введении своих войск в Украину, чтобы помочь ей бороться против страны-агрессора России. Но такое решение может быть принято на уровне отдельных стран-членов Североатлантического альянса.
Такое мнение высказал председатель общественной лиги "Украина - НАТО" Сергей Джердж, пишет OBOZ.UA. Он отметил, что на этом фоне очень важны заявления министра иностранных дел Франции, звучавшие в последнее время. Чиновник подчеркивал, что западным странам важно самим себе не ставить каких-то красных линий в поддержке Украины.
"Мне кажется, что говорить о демилитаризованной зоне еще слишком рано. А относительно усиления Украины, это реалии сегодняшнего дня. Очень хорошо, что президент Франции обозначил эту тему, и недавно министр иностранных дел Франции сказал, что очень важно, чтобы мы сами себе не ставили каких-то красных линий и барьеров в поддержке Украины в том числе и по отправке войск", - отметил Джердж.
Он подчеркнул: главное - что об этом заявляется, и что такая опция возможна, независимо от того, она будет использована или не будет. Но западные партнеры Украины сами себе не должны запрещать что-то делать в этом направлении.
"Сомнительно, что в целом НАТО может принять такие решения, но на уровне отдельных стран все возможно. Если есть ядро стран, которое может сформироваться в плане такой более активной поддержки Украины, это конечно Франция, Германия и Великобритания. Возможно, присоединятся и другие страны, то это бы вполне было бы возможно. Тем более, мы же говорили ранее, что такие войска могли бы быть на западной границе Украины, на северной границе Украины с Беларусью. Там, где нет боевых действий, но это бы освободило наши украинские силы, которые могли бы с большой необходимостью примениться на Восточном фронте", - подытожил Джердж.
Может ли НАТО ввести свои войска в Украину - последние новости
Ранее Главред сообщал, что, по словам главы Военного комитета НАТО адмирала Роба Бауэра, НАТО может атаковать установки РФ - адмирал озвучил условия для высокоточных ударов. В Альянсе призвали крупнейшие западные компании готовиться к войне.
Также ранее в НАТО сделали заявление и отметили, что траектория войны в Украине может измениться. В НАТО отметили необходимость изменения траектории войны в Украине и акцентировали внимание на обеспечении дальнейшей поддержки Украины.
Напомним, генсек НАТО сделал заявление о введении войск в Украину. Рютте подчеркнул, что НАТО должно обеспечить Украине возможность продолжать борьбу, чтобы она имела сильную позицию на переговорах с Россией. Но страны НАТО отказались от идеи размещения войск Альянса в Украине, несмотря на привлечение к войне на стороне России солдат из Северной Кореи.
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Кто такой Сергей Джердж?
Сергей Джердж – украинский общественный деятель, политик, ученый. Глава Украинской республиканской партии. Глава Общественной лиги "Украина – НАТО". Кандидат политических наук, пишет Википедия.
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