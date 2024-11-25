НАТО может атаковать Россию: адмирал озвучил условия для высокоточных ударов

Ключевые тезисы:
- Альянс может нанести высокоточные удары по территории России
- Крупнейшие западные компании должны готовиться к войне
В НАТО обсуждают нанесение превентивных высокоточных ударов по территории РФ, если страна-агрессор атакует пусковые установки Альянса. Об этом заявил председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр во время дискуссии в European Policy Centre.
Он подчеркнул, что страны НАТО должны увеличить инвестиции в противовоздушную оборону и дальнобойные системы в связи с потенциальной угрозой со стороны России.
"Я имею в виду, что раньше идея заключалась в том, что мы - оборонительный альянс, поэтому мы будем сидеть и ждать, пока на нас не нападут. И тогда, когда на нас нападут, мы сможем сбить "стрелы" (ракеты - ред.), которые прилетят к нам. Но более разумно не только это делать, но и атаковать "стрелка", которая находится в России, если Россия нападет на нас", - пояснил адмирал.
Председатель Военного комитета НАТО подчеркнул, что странам НАТО необходимо уничтожать системы вооружений, которые используются для удара по странам Альянса.
В то же время Роб Бауэр призвал бизнес быть готовым к сценарию военного времени и соответственно скорректировать свои производственные и дистрибьюторские линии, чтобы быть менее уязвимыми к шантажу со стороны таких стран, как Россия и Китай, пишет Reuters.
"Если мы сможем гарантировать, что все важнейшие услуги и товары могут быть доставлены, несмотря ни на что, то это будет ключевой частью нашего сдерживания", - заявил адмирал.
Угроза войны РФ с НАТО - последние новости по теме
Глава Вооруженных сил Норвегии генерал Эйрик Кристофферсен заявлял, что РФ будет достаточно двух-трех лет для того, чтобы восстановить способность к конвенциональной войне. За этот срок НАТО должно успеть подготовиться к вероятной агрессии со стороны России.
Как писал Главред, если Россия выиграет в полномасштабной войне против Украины, под ударом могут оказаться другие страны. Руководитель Центра политической разведки Олег Постернак отмечал, что, достигнув успеха на украинском фронте, Россия, безусловно, перейдет к следующим действиям, которые могут включать прямую агрессию против стран НАТО, в частности стран Балтии.
В то же время канцлер Германии Олаф Шольц подчеркивал, что Альянс готов "защищать каждый квадратный дюйм" своей территории. Именно поэтому Германия и другие страны-союзники по блоку решили усилить свое присутствие на восточном фланге НАТО. По его словам, угроза со стороны России будет расти.
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