'Мы строим 'мост': генсек НАТО сделал важное заявление о мирных переговорах с РФ

НАТО должно помочь Украине завершить развязанную Россией войну переговорами, но с позиции силы, заявил Марк Рютте.

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НАТО должно помочь Украине завершить войну с РФ переговорами / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, УНИАН, скриншот с YouTube

Главные тезисы из заявления Рютте:

Только Украина должна решать, когда начинать переговоры с Россией

НАТО должно и в дальнейшем оказывать военную помощь, чтобы Украина вела переговоры с позиции силы

Путь Украины к членству в НАТО является необратимым

Украина должна самостоятельно решать, когда начать переговоры с Россией о завершении войны. Альянс должен продолжать оказывать Украине военную помощь, чтобы страна могла вести переговоры с позиции силы. Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте во время совместной пресс-конференции с президентом Латвии Эдгарсом Ринкевичсом.

"Только правительство Украины может решать, начинать ли переговоры с Россией, и как завершить эту войну. Но они (украинцы - Главред) должны делать это с позиции силы. Именно поэтому нам необходимо продолжать доставлять в Украину оборонную помощь, чтобы позволить им быть в позиции силы, когда они будут принимать такое решение", - сказал он.

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Кроме того, Рютте отметил необратимость пути Украины к членству в Альянсе. По его словам, для этого уже делаются конкретные шаги.

"Мы строим "мост", с выделением 40 млрд евро, с созданием Командования в Висбадене, со всеми соглашениями по безопасности, которые союзники заключили с Украиной на двустороннем уровне. Это все вклад в будущее Украины в НАТО", - добавил генсек Североатлантического альянса.

Вступление стран в НАТО / Инфографика: Главред

Переговоры о завершении войны - последние новости

Напомним, избранный президент США Дональд Трамп намерен инициировать переговоры для завершения войны. Как сообщил конгрессмен-республиканец от Флориды Майк Волц, Трамп желает усадить Украину и РФ за стол переговоров.

Также официальный Киев ранее заявлял, что не уступит территорию, оккупированную Россией. Однако, учитывая возможность мирных переговоров, на которых настаивает новоизбранный президент США Дональд Трамп, сейчас важными стали гарантии безопасности для Украины. Украина, по словам Романа Костенко, ставит на первый план гарантии безопасности, а вопрос территорий, хотя и важный, идет вторым.

Как сообщал Главред, европейские союзники все больше обсуждают возможность переговоров по завершению войны России против Украины. Некоторые из них предполагают, что Украине, возможно, придется согласиться на территориальные уступки в обмен на гарантии безопасности.

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Кто такой Марк Рютте? Марк Рютте – нидерландский политик, лидер Народной партии за свободу и демократию с 2006 по 2023 год. 26 июня 2024 года назначен генеральным секретарем НАТО, вступил в должность 1 октября 2024 года. Премьерминистр Нидерландов с 14 октября 2010 года по 2 июля 2024 года. После окончания института работал в течение десяти лет в пищевой компании, пока в 2002 году не перешел в сферу национальной политики. Был министром по социальным делам, со временем – образования, культуры и науки в первом и втором правительстве Балкененде, возглавлял фракцию Народной партии за свободу и демократию во второй палате Генеральных штатов. Рютте объявил о намерении баллотироваться на должность Генерального секретаря НАТО вместо Йенса Столтенберга в октябре 2023, и его намерение получило официальную поддержку от правительств США, Великобритании, Германии и Франции в феврале 2024 года. Марку Рютте в течение следующих месяцев удалось преодолеть оппозицию Турции, Венгрии, Словакии и Румынии, причем его последний конкурент, президент Румынии Клаус Иоганнис, отказался от соревнования за должность в июне 2024 года, пишет Википедия.

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