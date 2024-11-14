Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

"Мы строим "мост": генсек НАТО сделал важное заявление о мирных переговорах с РФ

Руслана Заклинская
14 ноября 2024, 19:23
137
НАТО должно помочь Украине завершить развязанную Россией войну переговорами, но с позиции силы, заявил Марк Рютте.
'Мы строим 'мост': генсек НАТО сделал важное заявление о мирных переговорах с РФ
НАТО должно помочь Украине завершить войну с РФ переговорами / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, УНИАН, скриншот с YouTube

Главные тезисы из заявления Рютте:

  • Только Украина должна решать, когда начинать переговоры с Россией
  • НАТО должно и в дальнейшем оказывать военную помощь, чтобы Украина вела переговоры с позиции силы
  • Путь Украины к членству в НАТО является необратимым

Украина должна самостоятельно решать, когда начать переговоры с Россией о завершении войны. Альянс должен продолжать оказывать Украине военную помощь, чтобы страна могла вести переговоры с позиции силы. Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте во время совместной пресс-конференции с президентом Латвии Эдгарсом Ринкевичсом.

"Только правительство Украины может решать, начинать ли переговоры с Россией, и как завершить эту войну. Но они (украинцы - Главред) должны делать это с позиции силы. Именно поэтому нам необходимо продолжать доставлять в Украину оборонную помощь, чтобы позволить им быть в позиции силы, когда они будут принимать такое решение", - сказал он.

видео дня

Кроме того, Рютте отметил необратимость пути Украины к членству в Альянсе. По его словам, для этого уже делаются конкретные шаги.

"Мы строим "мост", с выделением 40 млрд евро, с созданием Командования в Висбадене, со всеми соглашениями по безопасности, которые союзники заключили с Украиной на двустороннем уровне. Это все вклад в будущее Украины в НАТО", - добавил генсек Североатлантического альянса.

вступление в НАТО инфографика
Вступление стран в НАТО / Инфографика: Главред

Переговоры о завершении войны - последние новости

Напомним, избранный президент США Дональд Трамп намерен инициировать переговоры для завершения войны. Как сообщил конгрессмен-республиканец от Флориды Майк Волц, Трамп желает усадить Украину и РФ за стол переговоров.

Также официальный Киев ранее заявлял, что не уступит территорию, оккупированную Россией. Однако, учитывая возможность мирных переговоров, на которых настаивает новоизбранный президент США Дональд Трамп, сейчас важными стали гарантии безопасности для Украины. Украина, по словам Романа Костенко, ставит на первый план гарантии безопасности, а вопрос территорий, хотя и важный, идет вторым.

Как сообщал Главред, европейские союзники все больше обсуждают возможность переговоров по завершению войны России против Украины. Некоторые из них предполагают, что Украине, возможно, придется согласиться на территориальные уступки в обмен на гарантии безопасности.

Читайте также:

Кто такой Марк Рютте?

Марк Рютте – нидерландский политик, лидер Народной партии за свободу и демократию с 2006 по 2023 год. 26 июня 2024 года назначен генеральным секретарем НАТО, вступил в должность 1 октября 2024 года. Премьерминистр Нидерландов с 14 октября 2010 года по 2 июля 2024 года.

После окончания института работал в течение десяти лет в пищевой компании, пока в 2002 году не перешел в сферу национальной политики. Был министром по социальным делам, со временем – образования, культуры и науки в первом и втором правительстве Балкененде, возглавлял фракцию Народной партии за свободу и демократию во второй палате Генеральных штатов.

Рютте объявил о намерении баллотироваться на должность Генерального секретаря НАТО вместо Йенса Столтенберга в октябре 2023, и его намерение получило официальную поддержку от правительств США, Великобритании, Германии и Франции в феврале 2024 года. Марку Рютте в течение следующих месяцев удалось преодолеть оппозицию Турции, Венгрии, Словакии и Румынии, причем его последний конкурент, президент Румынии Клаус Иоганнис, отказался от соревнования за должность в июне 2024 года, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

НАТО Марк Рютте война России и Украины мирные переговоры с Россией
Реклама
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Всю Украину будет засыпать снегом: синоптик назвала дату внезапного потепления

Всю Украину будет засыпать снегом: синоптик назвала дату внезапного потепления

19:34Синоптик
"Мы строим "мост": генсек НАТО сделал важное заявление о мирных переговорах с РФ

"Мы строим "мост": генсек НАТО сделал важное заявление о мирных переговорах с РФ

19:23Украина
"Несложная работа, сбивать Шахеды должны гражданские": Дикий ошарашил заявлением

"Несложная работа, сбивать Шахеды должны гражданские": Дикий ошарашил заявлением

19:11Украина
Реклама

Популярное

Ещё
"По нужде": отощавшая Варум сделала честное признание о браке с Агутиным

"По нужде": отощавшая Варум сделала честное признание о браке с Агутиным

Гороскоп на 2025 год для всех знаков зодиака: Ракам - проблемы, Львам - перемены

Гороскоп на 2025 год для всех знаков зодиака: Ракам - проблемы, Львам - перемены

Гороскоп на завтра 15 ноября: Тельцам - интересный день, Близнецам - сложности

Гороскоп на завтра 15 ноября: Тельцам - интересный день, Близнецам - сложности

Карта Deep State онлайн за 14 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 14 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

Гороскоп Таро на декабрь 2024: Овнам - деньги, Тельцам - завистники, Близнецам - подарок

Гороскоп Таро на декабрь 2024: Овнам - деньги, Тельцам - завистники, Близнецам - подарок

Последние новости

19:56

РФ перешла к новой тактике: враг планирует удары по АЭС и дамбам - Снегирев

19:55

"Это не будет соглашение о мире": у Зеленского раскрыли детали переговоров с РФ

19:34

Всю Украину будет засыпать снегом: синоптик назвала дату внезапного потепления

19:30

Кошечки из Госпогранслужбы: чем живут, что носят и где отдыхают элитные сотрудницы

19:23

"Мы строим "мост": генсек НАТО сделал важное заявление о мирных переговорах с РФ

Заморозка войны после победы Трампа наиболее вероятна, через пару лет РФ вновь пойдет в бой – ЖдановЗаморозка войны после победы Трампа наиболее вероятна, через пару лет РФ вновь пойдет в бой – Жданов
19:15

Почему окна самолета круглые, а не квадратные: пилот назвал ужасную причинуВидео

19:11

"Несложная работа, сбивать Шахеды должны гражданские": Дикий ошарашил заявлением

19:10

Стихийные бунты и падение экономики: чем обернется кризис рынка недвижимости РФмнение

18:49

"Не мясные штурмы": в ВСУ предупредили о новой стратегии армии РФ - что известно

Реклама
18:32

Самое мощное Полнолуние 2024 года: кому из знаков зодиака ждать невероятного успеха

18:30

Людей с ВИЧ и туберкулезом могут мобилизовать: в Минобороны объяснили все нюансы

18:13

Штраф до 5 тысяч евро: почему в Германии нельзя выбрасывать стеклянные банкиВидео

18:02

На Закарпатье возвели здание на части еврейского кладбища без разрешительных документов

17:56

Путин в страхе: в РФ, вероятно, готовятся к принудительной мобилизации - Гудков

17:38

На 20% дешевле, чем в прошлом году: в Украине "резко" упала цена на один овощ

17:38

Врачи не давали сроков: любимица публики Ада Роговцева оказалась в больнице

17:32

Ведет себя, как "сопрезидент": Маск не хочет уезжать из резиденции Трампа, - NBC News

17:23

"У Трампа медовый месяц с Путиным": Жданов прямо сказал, к чему будут принуждать Украину

17:20

Хватит 2-х ложек: как легко убрать неприятный запах из обуви

17:12

Влетит в копеечку: почему нельзя оставлять зарядку в розетке

Реклама
16:59

В Минобороны заговорили о демобилизации: когда будет готов законопроект - СМИ

16:36

РФ готовится атаковать иранскими ракетами Fath-360 и Ababil - Business Insider

16:35

Праздник будет испорчен: почему нельзя хранить шампанское в холодильнике

16:29

Водителям на заметку: когда включать ближний свет фар в Украине, обновленные правила

16:29

Хотят призвать 160 тысяч человек: сколько продлится новая волна мобилизации - FT

16:16

Будет блестеть как новый: как убрать налет с крана - простой и гениальный методВидео

16:15

Праздники уже "на носу": когда колядуют, щедруют и посевают в Украине

15:53

Нардепу Шевченко, который призывал начать "диалог" с РФ, объявили подозрение в госизменеФото

15:45

Украинским пенсионерам увеличат выплаты: кто может рассчитывать на повышение

15:39

Первый день Рождественского поста: что ни в коем случае нельзя делать 15 ноября

15:30

Найдут общий язык с любым: самые большие дипломаты среди знаков зодиака

15:20

Что символизируют 12 блюд украинского Рождества: неожиданный ответ священникаВидео

15:17

Нарастила уши: анорексичная жена Цекало сильно удивила внешним видом

15:11

Кочетков о вероятном прекращении госфинансирования "ЕС": Порошенко спутал политику с фондовым рынком

15:02

Пешком в Москву: Лавров ноет - "дружественные" страны не хотят заправлять его самолеты

14:59

Лишение свободы на 8 лет: нардепа Одарченко приговорили за взятку

14:50

Где спрятано печенье: только единицы разгадают загадку за 10 секунд

14:47

Путин "развалил" ЕС: сопротивления по заморозке войны в Украине не будет - Жданов

14:37

Стоматолог предупредил об одной серьезной ошибке, из-за которой желтеют зубы

14:31

20% территории Украины отдать РФ: Трамп может настаивать на сделке

Реклама
14:19

"Карман" сейчас сжимается": ВСУ придется отступать "очень далеко" - Попович

14:15

Шикарный рецепт мяса на новогодний стол - тает во ртуВидео

13:55

Совсем другой вкус: эксперты призвали хранить помидоры только в одном местеВидео

13:44

Доллар держится на годовом максимуме: какой курс в украинских обменниках

13:37

Сухая зола: враг или друг для подкормки малины - точный ответ экспертов

13:33

Трамп будет вынуждать Украину к переговорам, а Путин только этого и ждет - Жданов

13:27

Создатели турецкого сериала извинились за эпизод с украинками: турчанки в бешенствеВидео

13:26

Угроза массированного удара: украинцев предупредили о циничном замысле Путина

13:14

Внук Аллы Пугачевой вышел на связь и сделал важное заявление - детали

13:07

Кому повезет в 2025 году: 4 знака зодиака сорвут куш в год Змеи

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Интересное
Украинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой Луценко
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Война с Россией
Распад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрым
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять