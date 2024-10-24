Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

РФ может готовить новое вторжение: какие страны НАТО под угрозой

Марина Фурман
24 октября 2024, 19:02
87
Эксперт отмечает, если режим Путина победит в Украине - его не остановить.
Путин, НАТО
Балтийский регион может стать следующей целью российской агрессии / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

В случае, если Россия выиграет в полномасштабной войне против Украины, под ударом могут оказаться другие страны. Об этом заявил политтехнолог, руководитель Центра политической разведки Олег Постернак в эфире телеканала FREEДОМ.

Он отметил, что, достигнув успеха на украинском фронте, Россия, безусловно, перейдет к следующим действиям, которые могут включать прямую агрессию против стран НАТО, в частности стран Балтии.

"Во-первых, аппетит приходит во время еды. Во-вторых, Россия воспринимает эту территорию исключительно как собственную зону влияния. В-третьих, несмотря на то, что в первые годы полномасштабного вторжения возникали существенные вопросы относительно рациональности действий российской армии, укомплектованности личного состава и т.д., Россия учится на своих ошибках", - сказал Постернак.

видео дня

Политтехнолог уверен, что в определенной перспективе, Россия может нажать на кнопку потенциального, сначала гибридного, а затем и прямого кинетического военного вмешательства в Балтийский регион.

Эксперт также добавил, для страны-агрессора все участки фронта на территории Украины - это определенный опыт, который Россия может спокойно адаптировать для потенциальной "балтийской кампании".

Он подчеркивает, что разведывательные службы Эстонии, Латвии и Литвы осознают реальную угрозу вторжения со стороны РФ.

"Именно в прошлом году в России был создан специальный военный округ, который направлен своим острием на страны Балтии. Поэтому вывод о том, что угроза для стран Балтии является реальной, абсолютно объективен и сопоставим с действительными, в том числе военными, угрозами", - подчеркнул Постернак.

Кто такой Олег Постернак

Постернак Олег Александрович (родился 19 сентября 1983 г., с. Залужье, Теплицкий район, Винницкая область) - политтехнолог, политический консультант, член Ассоциации профессиональных политических консультантов Украины, кандидат исторических наук. Провел 16 избирательных кампаний в качестве руководителя кампании кандидатов в народные депутаты в мажоритарных округах, кандидатов на городские головы, кандидатов в депутаты областных и районных советов.
Автор блогов и публицистических материалов по избирательному праву, политическим технологиям, электоральной психологии во многих украинских изданиях.
Комментирует политическую ситуацию на украинских информационных телеканалах, пишет Википедия.

Риск войны России и НАТО - последние новости

Французский генерал Бертран Тужу сообщал, в случае вооруженной агрессии России у НАТО могут возникнуть серьезные проблемы. В частности, из-за бюрократической волокиты будет сложно перебросить тяжелую технику на восточный фланг. По его словам, во время холодной войны перемещение военного оборудования было гораздо проще.

Глава Вооруженных сил Норвегии генерал Эйрик Кристофферсен заявлял, что РФ будет достаточно двух-трех лет для того, чтобы восстановить способность к конвенциональной войне. За этот срок НАТО должно успеть подготовиться к возможной агрессии со стороны России.

Канцлер Германии Олаф Шольц отмечал, что Альянс готов "защищать каждый квадратный дюйм" своей территории. Именно поэтому Германия и другие страны-союзники по блоку решили усилить свое присутствие на восточном фланге НАТО. По его словам, угроза со стороны России будет расти.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине НАТО вторжение России военное вторжение российское вторжение
Реклама

Главное за день

Ещё
Третья мировая война не за горами: СМИ озвучили последствия вступления КНДР в войну

Третья мировая война не за горами: СМИ озвучили последствия вступления КНДР в войну

19:51Мир
Будет ли конец войны в 2025 году: в Третьей штурмовой сделали прогноз

Будет ли конец войны в 2025 году: в Третьей штурмовой сделали прогноз

19:43Украина
Погода резко меняется: какие регионы накроют дожди

Погода резко меняется: какие регионы накроют дожди

19:15Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Украину накроет новая магнитная буря: когда её ждать

Украину накроет новая магнитная буря: когда её ждать

Дожди накроют часть Украины: в каких областях будут осадки

Дожди накроют часть Украины: в каких областях будут осадки

"Движение запрещено" и "кирпич": в чем разница дорожных знаков, которые легко перепутать

"Движение запрещено" и "кирпич": в чем разница дорожных знаков, которые легко перепутать

Чем А-92 отличается от А-95: какой бензин лучший для авто

Чем А-92 отличается от А-95: какой бензин лучший для авто

"Черный день" для России: полковник ВСУ рассказал детали разгрома РФ на Курщине

"Черный день" для России: полковник ВСУ рассказал детали разгрома РФ на Курщине

Последние новости

20:09

Есть ли разница между коричневыми и белыми яйцами: интересный факт

20:08

Семья бывшего главы БЭБ Федорова зарабатывает на государственных подрядах газовых компаний

19:54

"Зачем скрывать?": Дива Монро прокомментировала слухи о материнстве

19:51

Третья мировая война не за горами: СМИ озвучили последствия вступления КНДР в войну

19:43

Будет ли конец войны в 2025 году: в Третьей штурмовой сделали прогноз

Повестки c Укрпочты, штрафы от ТЦК и розыск военнообязанных: интервью с адвокатомПовестки c Укрпочты, штрафы от ТЦК и розыск военнообязанных: интервью с адвокатом
19:15

Погода резко меняется: какие регионы накроют дожди

19:05

КНДР "передала" России до 12 тысяч солдат, первые подразделения уже под Курском - ГУР

19:02

РФ может готовить новое вторжение: какие страны НАТО под угрозой

18:55

Байдену посоветовали не разрешать ВСУ бить вглубь России: СМИ узнали детали

Реклама
18:51

Водитель какого автомобиля имеет право выполнить разворот: трудная задача по ПДДВидео

18:37

Надя с дому, Миша в пляс: Кацурин показал, как развлекается без Дорофеевой

18:35

Неприятности умножатся: что нельзя делать 25 октября - приметы

18:10

"Поручение следует выполнить до начала зимы": Зеленский провел заседание Ставки

18:00

Клуб обиженных стран. Чего Украине и миру ждать после саммита БРИКС

17:50

РФ хочет создать буферные зоны в трех областях Украины: ВСУ имеют свой планЭксклюзив

17:48

Убили вместе с женой: в Баку жестоко расправились с актером русского театра и кино

17:32

Получится вкуснее, чем сельдь: как замариновать скумбрию - простой рецептВидео

17:07

Сбитый Ил-76 в Судане: на борту была "жирная шишка" РФ, связанная с торговцем оружием

17:00

Бесплатный переезд для ВПЛ и УБД новости компании

16:51

Резко возросло количество украинцев, которые хотят переговоров с РФ: что показал опрос

Реклама
16:50

Вывозил военных из "ада": россияне убили многодетного отцаЭксклюзив

16:43

"Общий дом": генсек ООН опозорился нелепым сравнением, подыграв ПутинуВидео

16:35

Вступление армии КНДР в войну в Украине: в Китае отреагировали на ситуацию

16:12

Рост тарифов на коммунальные услуги: что будет ждать украинцев в 2025 году - эксперт

16:02

Саммит БРИКС: почему на выхлопе будет полный нольмнение

16:02

Как правильно заваривать зеленый чай: три нюанса, которые влияют на вкусВидео

15:39

ГУР предупреждает о подготовке митингов-провокаций в крупных городах Украины

15:37

54-летняя Ирина Билык "возродила" девяностые новым огненным образом

15:28

Зеркальная дата 24.04.2024: что нужно сделать и как загадать желание

15:28

Южная Корея "не будет сидеть сложа руки" на фоне переброски войск КНДР в РФ

15:19

Помогли тысячам уклонистов: в Киеве разоблачили работников РТЦК на масштабной афереФото

15:15

Красная тревога и повышенная готовность: Чарльзу и Камилле угрожает опасность

15:05

Почти нереальная задача для самых сообразительных: надо найти иголочку в сене

14:42

Что кроется во фразе "сушити зуби": мало кто знает правильный ответВидео

14:40

"Заходят целыми взводами": оккупанты наступают на ключевой город - бойцы ВСУ

14:40

Польша передаст Украине собственные истребители МиГ-29, но есть важное условие

14:38

Его замечают не все водители: что означает дорожный знак треугольник с "забором"

14:31

Видели многие: что значит символ лягушка на продуктах

14:28

Переход в этом году на зимнее время может быть не последним для Украины - BBC

13:53

Эффект ужаса и веселья обеспечен: как сделать 5 лучших поделок из тыквы на ХэллоуинВидео

Реклама
13:48

Как выглядят руки под микроскопом: видео поразило сетьВидео

13:18

В Сети раскрыли личность "влюбленности" Melovin, которой он сделал предложение

13:12

Дожди накроют часть Украины: в каких областях будут осадки

13:06

Лучше уксуса и соды: как удалить налет в унитазе 1 натуральным средством

13:01

Путин потирает руки: эксперт прокомментировал вероятное новое наступление РФ на важный город

12:55

В США заявили о "военных действиях", если войска КНДР войдут в Украину

12:52

Зеленский назвал главное условие присутствия представителей России на Саммите мира

12:42

"Против чего тогда воюем": сын предательницы Повалий выдал скандальное заявление

12:06

"Семь противников Украины в НАТО": у Зеленского опровергли информацию СМИ

12:05

Повестки по почте: объяснение адвоката, как они выглядят и какие последствия за неявку

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп Таро
Персоны
Владимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новости
Война с Россией
Распад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрым
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения, кумС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоТесты по картинкеУкраинский язык с АвраменкоОптические иллюзииВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять