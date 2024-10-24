РФ может готовить новое вторжение: какие страны НАТО под угрозой

Эксперт отмечает, если режим Путина победит в Украине - его не остановить.

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Балтийский регион может стать следующей целью российской агрессии / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

В случае, если Россия выиграет в полномасштабной войне против Украины, под ударом могут оказаться другие страны. Об этом заявил политтехнолог, руководитель Центра политической разведки Олег Постернак в эфире телеканала FREEДОМ.

Он отметил, что, достигнув успеха на украинском фронте, Россия, безусловно, перейдет к следующим действиям, которые могут включать прямую агрессию против стран НАТО, в частности стран Балтии.

"Во-первых, аппетит приходит во время еды. Во-вторых, Россия воспринимает эту территорию исключительно как собственную зону влияния. В-третьих, несмотря на то, что в первые годы полномасштабного вторжения возникали существенные вопросы относительно рациональности действий российской армии, укомплектованности личного состава и т.д., Россия учится на своих ошибках", - сказал Постернак. видео дня

Политтехнолог уверен, что в определенной перспективе, Россия может нажать на кнопку потенциального, сначала гибридного, а затем и прямого кинетического военного вмешательства в Балтийский регион.

Эксперт также добавил, для страны-агрессора все участки фронта на территории Украины - это определенный опыт, который Россия может спокойно адаптировать для потенциальной "балтийской кампании".

Он подчеркивает, что разведывательные службы Эстонии, Латвии и Литвы осознают реальную угрозу вторжения со стороны РФ.

"Именно в прошлом году в России был создан специальный военный округ, который направлен своим острием на страны Балтии. Поэтому вывод о том, что угроза для стран Балтии является реальной, абсолютно объективен и сопоставим с действительными, в том числе военными, угрозами", - подчеркнул Постернак.

Кто такой Олег Постернак Постернак Олег Александрович (родился 19 сентября 1983 г., с. Залужье, Теплицкий район, Винницкая область) - политтехнолог, политический консультант, член Ассоциации профессиональных политических консультантов Украины, кандидат исторических наук. Провел 16 избирательных кампаний в качестве руководителя кампании кандидатов в народные депутаты в мажоритарных округах, кандидатов на городские головы, кандидатов в депутаты областных и районных советов.

Автор блогов и публицистических материалов по избирательному праву, политическим технологиям, электоральной психологии во многих украинских изданиях.

Комментирует политическую ситуацию на украинских информационных телеканалах, пишет Википедия.

Риск войны России и НАТО - последние новости

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