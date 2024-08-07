НАТО не будет чем ответить: генерал озвучил проблему в случае нападения РФ

В случае нападения со стороны РФ союзникам предстоит быстро опрокинуть технику на восточный фланг. Но этот процесс может сильно затянуться

https://glavred.info/world/nato-ne-budet-chem-otvetit-general-ozvuchil-problemu-v-sluchae-napadeniya-rf-10586402.html Ссылка скопирована

Бертран Тужу назвал проблему НАТО в случае агрессии РФ / Коллаж: Главред, фото: baltdefcol.org, nato.int

В случае вооруженной агрессии России у НАТО могут возникнуть серьезные проблемы. В частности, из-за бюрократической волокиты будет сложно перебросить тяжелую технику на восточный фланг. Об этом заявил французский генерал Бертран Тужу.

По его словам, во время холодной войны перемещение военного оборудования было гораздо проще, пишет Politico.

Генерал заявил, что в случае нападения со стороны РФ союзникам предстоит быстро перебросить технику на восточный фланг. Но этот процесс может сильно затянуться из-за административных процессов, которые не приспособлены для перемещения техники из-за нехватки соответствующей инфраструктуры.

видео дня

Тужу отметил, что только после 2022 года в Европе поняли, насколько процесс перебрасывания техники будет затруднен.

"Мы обнаружили масштаб административной волокиты. В Украине идет война, но таможенники объясняют, что у вас нет нужного тоннажа на ось и что вашим танкам не позволено пересекать границу Германии", — сказал он.

Кто такой Бертран Тужу Бертран Тужу - командующий французскими силами в Европе. Был командующим спецоперациями (COS) с сентября 2021 года; руководителем оперативно-инструкторского отдела (2002–2006 гг.), затем начальником корпуса (2007–2009 гг.). Тужу прошел через генеральный штаб армии (начальник офиса НАТО, евроатлантического дивизиона), COS (начальник штаба с 2012 по 2017 год) и управление военной разведки (был заместителем директора с 2019 по 2017 год).

Риск войны России и НАТО

Стране-агрессору РФ будет достаточно двух-трех лет для того, чтобы восстановить способность к конвенциональной войне. За этот срок НАТО должно успеть подготовиться к вероятной агрессии со стороны России. Об этом заявил глава Вооруженных сил Норвегии генерал Эйрик Кристофферсен.

В разведке Эстонии заявили, что Россия, вероятно, готовится к войне с НАТО, которая может произойти ориентировочно в следующие 10 лет. Кремль перевел экономику на военные рельсы и проводит переформатирование своей армии.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что североатлантический альянс готов "защищать каждый квадратный дюйм" своей территории. Именно поэтому Германия и другие страны-союзники по блоку решили усилить свое присутствие на восточном фланге НАТО. По его словам, угроза со стороны России будет расти.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред