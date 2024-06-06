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Столтенберг ответил на слухи о подготовке НАТО к войне с Россией

Яна Ставская
6 июня 2024, 16:40
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В настоящее время непосредственной угрозы нападения России на страны НАТО нет, уверен генсек Альянса.
Столтенберг ответил на слухи о подготовке НАТО к войне с Россией
Столтенберг не верит в ближайшую войну с Россией / Коллаж: Главред, фото: скриншот с видео, 22 отдельная механизированная бригада

Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что Россия в ближайшее время не начнет войну с Альянсом, так как все ресурсы тратит на войну с Украиной.

На пресс-конференции с президентом Финляндии Александром Стуббом 6 июня Столтенберг ответил, что "на данный момент не видит непосредственной угрозы нападения России", цитирует Европейская правда.

Россия же перебрасывает в Украину в том числе те резервы, которые находились вблизи границы с Финляндией.

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Даже если после завершения войны в Украине Россия сможет восстановить силы, она все равно не посмеет напасть на страны НАТО, уверен Столтенберг.

"Конечно, когда боевые действия в Украине закончатся, они смогут восстановить эти силы. Но опять же это не означает, что мы видим какую-то опасность неизбежного нападения на любого члена НАТО. Потому что НАТО - это 50% мировой военной мощи. НАТО - это сильнейший Альянс, мощная военная сила в мире", - ответил Столтенберг.

При этом президент Финляндии хотя и согласился со словами генсека, все же добавил, что лучший способ предотвратить войну - это подготовиться к ней.

Кто такой Йенс Столтенберг

Йенс Столтенберг – норвежский государственный и политический. Премьер-министр Норвегии (2000-2001 и 2005-2013). С 1 октября 2014 года – Генеральный секретарь НАТО.

В сентябре 2014 года заявил о том, что украинский вопрос станет приоритетным для него, пишет Википедия.

НАТО готовится к войне с Россией - главное

Накануне министр обороны ФРН Борис Писториус призвал страны Европы готовиться к открытому противостоянию с Россией до 2029 года. Стоит отметить, что это заявление Писториус сделал на фоне другого призыва - поставки Украине как можно больше количества вооружения (в том числе для предотвращения начало масштабной войны уже России и НАТО).

"Мы должны сдерживать конфликт, чтобы предотвратить худший сценарий", - сказал он.

НАТО может непосредственно принять участие в войне России против Украины, если российские оккупанты прорвут линию обороны ВСУ на северо-западе страны, или в случае военной провокации россиян против стран Балтии, Польши или нападения на Молдову, писала Repubblica.

При этом на данный момент у коллективного блока безопасности Запада нет оперативных планов, которые предусматривали бы ввод войск в Украину. Впрочем, проводится оценка вероятности прямого участия НАТО в войне в случае пересечения Россией красных линий.

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