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"Семь противников Украины в НАТО": у Зеленского опровергли информацию СМИ

Анна Косик
24 октября 2024, 12:06
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Распространяют слухи о нежелании стран НАТО видеть Украину в Альянсе те, кто хочет создать ложное впечатление.
Никифоров, Украина НАТО
Украина работает над тем, чтобы все члены Альянса выступали за ее вступление в НАТО / Коллаж: Главред, фото: Офис Президента Украины, ВМС ВС Украины

Кратко:

  • Распространенная в СМИ информация неправдива
  • Большинство стран-членов НАТО видит Украину в Альянсе в будущем

Издание Politico опубликовало статью со ссылкой на источники в Вашингтоне и военно-политическом блоке о том, что якобы семь стран-членов НАТО выступают против приглашения Украины в Альянс.

Пресс-секретарь президента Сергей Никифоров заявил, что эта информация не соответствует действительности и объяснил, для чего ее могли распространить в целом, передает "РБК-Украина".

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По его словам, распространение таких слухов выгодно тем, кто пытается продвинуть идею, что вступление Украины в НАТО не имеет широкой поддержки среди членов Альянса. Однако на самом деле ситуация несколько иная.

Никифоров утверждает, что идею приглашения Украины в НАТО поддерживает большинство стран-членов Альянса, а с теми, кто пока не выражает поддержку, ведется активная работа.

"Приглашение - это первый пункт плана победы президента Украины и надежный путь к справедливому и длительному миру. Владимир Зеленский представил план международным партнерам, украинскому парламенту и сообществу, представителям СМИ и гражданского общества, и консолидирует их усилия, чтобы приблизить приглашение Украины в НАТО", - заявил он.

план победы, план перемоги
План победы / Инфографика: Главред

Кто такой Сергей Никифоров?

Сергей Сергеевич Никифоров - украинский телеведущий. Пресс-секретарь президента Украины с 9 июля 2021 года, пишет Википедия.

Перспектива вступления Украины в НАТО - последние новости

Напомним, в статье Politico шла речь о том, что якобы США, Германия, Испания, Бельгия, Словения, Словакия и Венгрия против приглашения Украины в НАТО. При этом якобы Германия и США являются ключевыми странами, тормозящими процесс принятия Украины в НАТО.

Накануне генеральный секретарь НАТО Марк Рюте заявлял, что путь Украины к членству в Альянсе необратим. Рютте отметил, что не может разглашать детали переговоров в Альянсе. В то же время он заверил, что НАТО активно обсуждает украинский план победы и использует "каждую возможность, чтобы двигаться по нему шаг за шагом".

Ранее в СМИ появилась информация, что США больше не против приглашения Украины в НАТО. Если Камала Харрис победит на президентских выборах в США, действующий президент Джо Байден может начать работу над приглашением Украины в Альянс еще во время переходного периода.

Недавно министр юстиции Ольга Стефанишина заявляла, что Украину пригласят в НАТО в пределах границ 1991 года. Вопрос вступления Украины в НАТО без временно оккупированных территорий не обсуждается.

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