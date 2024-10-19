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Вступление в НАТО без оккупированных территорий: Стефанишина поставила точку в вопросе

Руслана Заклинская
19 октября 2024, 18:40
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Членство Украины в Североатлантическом альянсе возможно только после завершения войны, но после приглашения ситуация может меняться, заявила Ольга Стефанишина.
Вступление в НАТО без оккупированных территорий: Стефанишина поставила точку в вопросе
Украина станет членом НАТО после завершения войны - Стефанишина / Колаж: Главред, фото: facebook.com/olga stefanishyna

Украину пригласят в НАТО в пределах границ 1991 года. Вопрос вступления Украины в НАТО без временно оккупированных территорий не обсуждается. Об этом заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции и министр юстиции Ольга Стефанишина в эфире телемарафона.

"Таких разговоров (о вступлении Украины в НАТО без оккупированных территорий - Главред) не было. Украина однозначно будет приглашена в НАТО в границах 1991 года и это не обсуждается. Это не является предметом дискуссий", - сказала она.

Вице-премьер также отметила, что членство Украины в НАТО возможно после завершения войны, однако уже после приглашения в Альянс ситуация может меняться. Стефанишина пояснила, что процесс присоединения предусматривает заключение протокола, в котором будут прописаны сроки и реформы, необходимые для вступления.

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"Это уже технические вещи, вопрос технической совместимости, речь идет о нестрашных реформах. Но это позже. Сейчас приглашение. И оно вообще не обсуждается ни продвижением на фронте, ни территориями", - добавила министр.

Кто такая Ольга Стефанишина

Ольга Витальевна Стефанишина - украинский юрист. Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины (с 4 июня 2020 года). Является членом международных комиссий:

  • комиссия по сотрудничеству между Правительством Украины и Правительством Словакии;
  • украинско-немецкая группа уровня по экономическому сотрудничеству.

Получила орден "За заслуги" III ст. (21 декабря 2023) - за весомый личный вклад в развитие межгосударственного сотрудничества, плодотворную дипломатическую деятельность и высокий профессионализм, пишет Википедия.

Вступление Украины в НАТО - последние новости

Напомним, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Украина станет 33-й или 34-й страной-членом НАТО. В то же время Рбтте не назвал четкие сроки, а лишь сказал, что это произойдет "однажды".

Также Рютте заявил, что поддерживает постоянную связь с украинской стороной и имеет четкое представление о ключевых элементах плана победы Украины. Он подтвердил, что путь Украины к членству в НАТО является необратимым.

Как сообщал Главред, в НАТО продолжается дискуссия относительно приглашения Украины в Альянс, но консенсуса пока нет. Как сообщил высокопоставленный чиновник администрации президента США Джо Байдена, некоторые аспекты плана победы Украины уже выполняются, но вопрос приглашения Украины в НАТО остается открытым. Однако все 32 союзника подтвердили, что Украина на необратимом пути к членству.

вступление в НАТО инфографика
Вступление стран в НАТО / Инфографика: Главред

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