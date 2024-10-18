Пригласят ли Украину в НАТО: в Белом доме дали ответ

Сейчас идет активный разговор о различных элементах плана победы, которые были изложены президентом Украины Владимиром Зеленским.

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В НАТО нет консенсуса по приглашению Украины в Альянс / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Офис президента Украины

На данный момент среди членов НАТО продолжается дискуссия о том, приглашать ли Украину в Альянс. Консенсуса в этом вопросе пока нет. Об этом заявил высокопоставленный представитель администрации президента США Джо Байдена на брифинге по поводу запланированного визита американского лидера в Германию.

По словам чиновника, идет активный разговор о различных элементах плана победы, которые были изложены президентом Украины Владимиром Зеленским. Данный разговор был с Байденом как во время визита главы украинского государства в США, так и во время телефонного звонка лидеров двух государств. В частности, чиновник упомянул о работе над вопросом, касающимся полезных ископаемых, однако не уточнил детали, передает Белый дом.

Он отметил, что по состоянию на сейчас, определенные моменты плана с точки предоставления дополнительных военных возможностей выполняются. В том, что касается приглашения Украины в НАТО, нет единого мнения.

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"Среди союзников по НАТО идет дискуссия о приглашении. На данный момент нет консенсуса относительно того, чтобы предложить Украине приглашение. Но, как вы знаете, на саммите НАТО всего пару месяцев назад - в июле, в середине июля - все 32 союзника подтвердили, что Украина находится на необратимом пути к членству. Поэтому вопрос заключается в тактике того, как поощрять этот путь и как достичь консенсуса относительно следующих шагов", - сказал чиновник.

Он добавил, что "президент Байден хочет, чтобы Украина победила". Эти "усилия будут обеспечены надлежащими ресурсами", "на карту поставлено очень многое".

"Именно поэтому президент призвал ко встрече на уровне лидеров оборонной контактной группы с Украиной, или так называемого Рамштайнского саммита – и эта встреча состоится в ближайшее время – для того, чтобы вызвать такую ​​же срочность и вклад со стороны некоторых наших союзников и партнеров, чтобы мы могли продолжать это делать", – сказал представитель администрации президента США.

В Белом доме также подтвердили, что в пятницу Байден в Германии встретится с канцлером Олафом Шольцом, президентом Франции Эмманюэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

План победы Зеленского и членство Украины в НАТО - последние новости

16 октября президент Владимир Зеленский представил План победы в Верховной Раде Украины.

План победы состоит из пяти пунктов, включая геополитические, военные, экономические и аспекты безопасности. Первые четыре рассчитаны на период войны, пятый - на послевоенное время. Один из пунктов плана - вступление Украины в НАТО до завершения войны. Детальнее читайте в материале: Владимир Зеленский представил План победы в Раде: какие пункты он содержит.

Пункты плана победы Зеленского / Инфографика: Главред

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выразил уверенность в том, что Украина станет 33-й или 34-й страной-членом НАТО и заявил, что это произойдет "однажды". Соответствующее заявление он сделал перед встречей министров обороны стран НАТО в Брюсселе в четверг.

17 октября Зеленский заявил, что гарантией безопасности Украины может стать либо ядерное оружие, либо вступление в НАТО. По его словам, Киев отдал свои боеголовки и теперь вынужден воевать с Россией, которая нарушила обязательства в рамках Будапештского меморандума. Сегодня нет других рабочих блоков безопасности, кроме Североатлантического альянса.

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