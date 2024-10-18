Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Пригласят ли Украину в НАТО: в Белом доме дали ответ

Анна Ярославская
18 октября 2024, 06:57
195
Сейчас идет активный разговор о различных элементах плана победы, которые были изложены президентом Украины Владимиром Зеленским.
НАТО, США
В НАТО нет консенсуса по приглашению Украины в Альянс / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Офис президента Украины

На данный момент среди членов НАТО продолжается дискуссия о том, приглашать ли Украину в Альянс. Консенсуса в этом вопросе пока нет. Об этом заявил высокопоставленный представитель администрации президента США Джо Байдена на брифинге по поводу запланированного визита американского лидера в Германию.

По словам чиновника, идет активный разговор о различных элементах плана победы, которые были изложены президентом Украины Владимиром Зеленским. Данный разговор был с Байденом как во время визита главы украинского государства в США, так и во время телефонного звонка лидеров двух государств. В частности, чиновник упомянул о работе над вопросом, касающимся полезных ископаемых, однако не уточнил детали, передает Белый дом.

Он отметил, что по состоянию на сейчас, определенные моменты плана с точки предоставления дополнительных военных возможностей выполняются. В том, что касается приглашения Украины в НАТО, нет единого мнения.

видео дня

"Среди союзников по НАТО идет дискуссия о приглашении. На данный момент нет консенсуса относительно того, чтобы предложить Украине приглашение. Но, как вы знаете, на саммите НАТО всего пару месяцев назад - в июле, в середине июля - все 32 союзника подтвердили, что Украина находится на необратимом пути к членству. Поэтому вопрос заключается в тактике того, как поощрять этот путь и как достичь консенсуса относительно следующих шагов", - сказал чиновник.

Он добавил, что "президент Байден хочет, чтобы Украина победила". Эти "усилия будут обеспечены надлежащими ресурсами", "на карту поставлено очень многое".

"Именно поэтому президент призвал ко встрече на уровне лидеров оборонной контактной группы с Украиной, или так называемого Рамштайнского саммита – и эта встреча состоится в ближайшее время – для того, чтобы вызвать такую ​​же срочность и вклад со стороны некоторых наших союзников и партнеров, чтобы мы могли продолжать это делать", – сказал представитель администрации президента США.

В Белом доме также подтвердили, что в пятницу Байден в Германии встретится с канцлером Олафом Шольцом, президентом Франции Эмманюэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

План победы Зеленского и членство Украины в НАТО - последние новости

16 октября президент Владимир Зеленский представил План победы в Верховной Раде Украины.

План победы состоит из пяти пунктов, включая геополитические, военные, экономические и аспекты безопасности. Первые четыре рассчитаны на период войны, пятый - на послевоенное время. Один из пунктов плана - вступление Украины в НАТО до завершения войны. Детальнее читайте в материале: Владимир Зеленский представил План победы в Раде: какие пункты он содержит.

Пункты плана победы, план победы Инфографика
Пункты плана победы Зеленского / Инфографика: Главред

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выразил уверенность в том, что Украина станет 33-й или 34-й страной-членом НАТО и заявил, что это произойдет "однажды". Соответствующее заявление он сделал перед встречей министров обороны стран НАТО в Брюсселе в четверг.

17 октября Зеленский заявил, что гарантией безопасности Украины может стать либо ядерное оружие, либо вступление в НАТО. По его словам, Киев отдал свои боеголовки и теперь вынужден воевать с Россией, которая нарушила обязательства в рамках Будапештского меморандума. Сегодня нет других рабочих блоков безопасности, кроме Североатлантического альянса.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине новости США новости Украины война России и Украины
Реклама

Главное за день

Ещё
Пригласят ли Украину в НАТО: в Белом доме дали ответ

Пригласят ли Украину в НАТО: в Белом доме дали ответ

06:57Мир
МИД дал официальный ответ: планирует ли Украина разрабатывать ядерное оружие

МИД дал официальный ответ: планирует ли Украина разрабатывать ядерное оружие

03:19Украина
Киев под атакой дронов, во многих областях слышны взрывы

Киев под атакой дронов, во многих областях слышны взрывы

23:00Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Кристина Орбакайте уехала из США: Алла Пугачева отреагировала на поступок дочери

Кристина Орбакайте уехала из США: Алла Пугачева отреагировала на поступок дочери

Крымский мост весь в дыму, летят ракеты: на полуострове прогремели взрывы

Крымский мост весь в дыму, летят ракеты: на полуострове прогремели взрывы

Вдова Сергея Сивохо показала, как выглядит могила артиста в Донецке

Вдова Сергея Сивохо показала, как выглядит могила артиста в Донецке

"Моя девочка": Узелков впервые показал свою возлюбленную

"Моя девочка": Узелков впервые показал свою возлюбленную

Спортсмен-депутат Жан Беленюк раскрыл подробности личной жизни

Спортсмен-депутат Жан Беленюк раскрыл подробности личной жизни

Последние новости

07:05

Три отличия за 24 секунды найдет только самый умный: загадка на внимательность

06:57

Пригласят ли Украину в НАТО: в Белом доме дали ответ

06:10

О Планах победы и проектахмнение

05:30

Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо за 11 секунд найти ключ

04:56

Готовится новая стратегия: Маломуж назвал сроки контрнаступления ВСУВидео

Устранение или смерть Путина поможет закончить войну, но Россия избежит распада – генерал МаломужУстранение или смерть Путина поможет закончить войну, но Россия избежит распада – генерал Маломуж
04:35

Догадываются единицы: почему нельзя сушить одежду на батарее - настоящая причина

04:00

Бывшая жена неизлечимо больного Брюса Уиллиса поделилась новостями про актера

03:35

Как сделать удобрения из яичной скорлупы для комнатных цветов: 3 самых лучших вариантаВидео

03:19

МИД дал официальный ответ: планирует ли Украина разрабатывать ядерное оружие

Реклама
03:02

Уничтожается целая армия РФ: Маломуж рассказал о новой стратегии войны

02:51

Катерина Тышкевич похвасталась романтикой со своим мужем

02:30

На заметку садоводам: какие деревья и кусты нужно обрезать зимой

01:37

"Война проиграна": Трамп внезапно набросился на Зеленского с циничным заявлениемВидео

01:20

Сейчас все это готовится: ВСУ могут осуществить новые операции типа Курской - Маломуж

17 октября, четверг
23:25

Мы тихо не исчезнем, пусть будет ядерная войнамнение точка зрения

23:00

Киев под атакой дронов, во многих областях слышны взрывы

22:57

Каким будет концерт Джареда Лето в РФ - росСМИ раскрыли подробности

22:49

Кристина Орбакайте уехала из США: Алла Пугачева отреагировала на поступок дочери

22:43

Танки, ракеты, и тысячи снарядов: Германия выделила Украине большой пакет помощи

22:41

Почему сценарий переноса войны в Беларусь опасен: генерал раскрыл подробностиВидео

Реклама
22:38

Лукашенко в страхе потери половины Беларуси собрался на переговоры Украины и РФ

22:20

"Приезжает ко мне домой": путинист Киркоров сделал признание на всю РФ

22:18

Известный украинский актер признался, как и почему ушел из армии

22:09

Хмельницкий прокурор-"инвалид" Олейник уволился: что известно

21:48

"Со своими характерами": Тарас Тополя прокомментировал слухи о разводе с женой

21:29

Зеленский отреагировал на слова Фицо, что вопрос Украины в НАТО "не будет бесплатным"

21:04

Ополченцы России зайдут в три области: генерал Маломуж сделал прогнозВидео

20:27

Какое "тонкое послание" скрыто в логотипе Coca-Cola: знают не все

20:27

В России отреагировали на слухи о возможном создании Украиной ядерной бомбы

20:00

Дочь Клинта Иствуда попала в тюрьму за избиение своего бойфренда

19:47

Зеленский объявил о позиции Украины по созданию ядерного оружия

19:46

Повезет в любви: астрологи назвали ТОП-5 самых романтичных знаков Зодиака

19:42

"Врежет" сильный мороз: до каких градусов опустится температура воздуха

19:20

Спортсмен-депутат Жан Беленюк раскрыл подробности личной жизни

19:15

"Украина восстановит ядерное оружие": у Зеленского ответили на публикацию Bild

19:12

Найти слово "умный" за 6 секунд сможет только гений: чрезвычайно сложная загадка

19:10

Какую пользу коллективной обороне будет приносить Украина?мнение

19:08

Войска КНДР фиксировались в РФ еще в 2023 году: Коваленко сделал важное замечание

19:04

Какие растения являются токсичными для собак и кошек: стоит знать всем хозяевам

18:46

"Чтобы спасти Европу от войны": Залужный высказался о мобилизации женщин

Реклама
18:27

"Выйти из затяжной войны почти невозможно": Залужный удивил заявлением

18:12

Орбана напугал План победы Украины: премьер призывает изменить стратегию

17:53

Украина восстановит ядерный арсенал, если Путин пойдет на один шаг – Bild

17:51

Инвалидность "всех прокуроров": в прокуратуре Хмельнитчины отреагировали на скандал с МСЭК

17:44

Украина получит шесть самолетов: Умеров анонсировал новые F16 в ближайшее время

17:41

Большинство не догадывается: что означает дорожный знак треугольник с "сачком"

17:30

У Украины есть чем бить вглубь России, и это не только дроны - экс-глава СВРВидео

17:27

Чипсы могут быть полезными: отличный рецепт закуски из брокколи

17:18

Влажность и сырость не пройдет: как правильно хранить и складывать дрова

17:15

Откуда берутся пятна на кастрюле из нержавейки и как от них избавиться

Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Война с Россией
Россия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревог
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять