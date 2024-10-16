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"Вопрос будущего": Зеленский назвал причину нападения РФ на Украину и упомянул НАТО

Юрий Берендий
16 октября 2024, 13:59обновлено 16 октября, 14:50
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Вступление Украины в НАТО это сигнал для российского диктатора Путина, что его геополитические расчеты провалились, отметил Зеленский.
'Вопрос будущего': Зеленский назвал причину нападения РФ на Украину и упомянул НАТО
Приглашение Украины в НАТО является начальным пунктом Плана победы / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

Россия долгое время использовала геополитическую неопределенность в Европе, в частности тот факт, что Украина не была членом НАТО. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время своего выступления в Верховной Раде в среду, 16 октября, в рамках которого он представил парламентариям План победы Украины.

По его словам, это стало одной из причин, которые побудили Россию угрожать украинской безопасности.

"Мы понимаем, что членство в НАТО - это вопрос будущего, а не настоящего. Но Путин должен увидеть, что его геополитические расчеты проигрышные. Россияне должны это почувствовать, что их царь проиграл геополитически. Я благодарю всех наших партнеров, кто поддерживает, что приглашение для Украины в НАТО сейчас с членством позже усиливает всех. Invitation - приглашение - это сильное решение, которое не требует ничего, кроме решимости", - сказал Зеленский, представляя План победы.

видео дня

Зеленский подчеркнул, что именно приглашение Украины в НАТО может стать ключевым фактором для установления мира.

По словам главы государства, "приглашение символизирует значительно больше, чем только НАТО".

Он добавил, что это приглашение символизирует не только интеграцию в Альянс, но и гарантирует неизбежность евроинтеграции и демократического развития Украины. Это решительный шаг, лежащий в основе Плана победы Украины, подчеркнул президент.

"Безусловное приглашение сейчас. Это определенность, как партнеры видят на самом деле место Украины в архитектуре безопасности. Я прошу всех вас работать ради решимости партнеров признать Украину равной другим в европейской архитектуре безопасности", - резюмировал Зеленский.

план победы, план перемоги
Что известно о Плане победы Украины / Инфографика: Главред

Что такое план победы Зеленского?

План победы Зеленского - мирный план, который президент Украины Владимир Зеленский представил во время визита в США президенту Джо Байдену и двум кандидатам на президентское кресло в Белом доме - демократке Камале Харрис и республиканцу Дональду Трампу.

По данным The Times, план, прежде всего, предусматривает предоставление Украине долгосрочных гарантий поддержки со стороны Запада. При этом гарантии должны быть такими, чтобы от них не могла отказаться новая администрация США в случае потенциальной победы на выборах Дональда Трампа.

План победы Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в среду, 16 октября, президент Владимир Зеленский представил в Верховной Раде Украины План победы. По его словам, этот план направлен на укрепление государства и усиление украинских позиций. Он включает пять ключевых пунктов, охватывающих геополитические, военные, экономические и безопасностные аспекты. Первые четыре сосредоточены на период войны, тогда как пятый ориентирован на послевоенное время.

Украина предлагает разместить на своей территории мощный неядерный пакет сдерживания, что поставит Россию перед выбором: либо присоединиться к справедливому мирному процессу, либо потерять способность вести агрессивную войну, подчеркнул Зеленский.

Впрочем, некоторые детали этого плана остаются тайными, отметил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, в частности, вопрос об объемах необходимого вооружения.

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война в Украине Владимир Зеленский План победы
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