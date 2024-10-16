Может обеспечить чартерные рейсы: в ОП прокомментировали первое открытие аэропорта

Аэропорт передали Министерству внутренних дел.

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В Украине прокомментировали открытие аэропортов / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, фото: wikipedia.org

В Украине уже более 2,5 лет гражданские полеты остаются отмененными из-за полномасштабного вторжения России. Время от времени в информационном пространстве появляются сообщения о возможности открытия аэропортов в западных регионах страны, поскольку там, как считают, ситуация безопаснее.

Теперь бывший председатель Закарпатской ОГА, а ныне заместитель главы Офиса президента Виктор Микита заявил, что международный аэропорт "Ужгород" может обеспечить чартерные рейсы, нерегулярные. Свое заявление он сделал в интервью LB.ua.

"До Закарпатья из Киева - 800 километров. От Харькова еще дальше. Если смотреть логистику, иногда удобнее доехать поездом до польского аэропорта и улететь сразу во все стороны, чем ехать в Закарпатье. Надо сделать дорогу, улучшить железнодорожное сообщение", - считает чиновник. видео дня

Открытие аэропортов Украины В декабре 2023 года заместитель руководителя Офиса президента Андрей Сибига заявил, что в Украине планируют открыть аэропорт. Это произойдет тогда, когда позволит ситуация с безопасностью. Первым аэропортом, который откроют, будет "Борисполь". Именно его первым закрыли из-за начала полномасштабного вторжения РФ в феврале 2022 года. Глава ОП Андрей Ермак отметил, что уже вскоре "Борисполь" начнет принимать и отправлять самолеты. Он утверждал, что Украина "в состоянии обеспечить безопасность этого объекта". 19 декабря 2023 года из Международного аэропорта "Борисполь" был выполнен технический перегон Boeing 777-300 по запросу Skyline Express. "Это уже четвертый успешный перегон воздушного судна из аэропорта "Борисполь" с начала войны. Даже при условии закрытия воздушного пространства", - сообщили в пресс-службе "Борисполя". Пассажиров и груза на самолете не было.

Однако, как пояснил заместитель председателя Офиса президента Виктор Микита, проблема в неудобной логистике.

"Этот вопрос пока на паузе. Аэропорт передали Министерству внутренних дел. Здесь планируют создать европейский хаб авиаобеспечения гражданской защиты", - рассказал он.

Обстрелы Украины Россией - что известно

Сегодня, 16 октября РФ нанесла массированный удар по Украине. Россияне запустили по Украине более 130 ударных БпЛА и ракеты.

В КГВА рассказали об интересной ситуации, когда Киев отразил атаку дронов, но угроза еще не миновала. Таким образом воздушная тревога в столице продолжалась более двух часов.

Как говорится в отчете американского Института изучения войны, россияне модернизировали ударные БпЛА типа "Shahed". Теперь они стали более маневренными и быстрыми и могут летать на большей высоте.

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