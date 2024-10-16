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"Теряем там лучших ребят": эксперт прокомментировал потери ВСУ на Курщине

Даяна Швец
16 октября 2024, 01:30
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К сожалению, есть только политическая стратегия в отношении Курской области.
'Теряем там лучших ребят': эксперт прокомментировал потери ВСУ на Курщине
Эксперт Ступак высказался относительно Курской битвы ВСУ / коллаж: Главред, фото: 4 отдельная танковая бригада, скриншот: deepstatemap

Сценарий дальнейшего развития событий в Курской области описал в интервью Главреду военный эксперт, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак.

По его словам, в Курской области мы несем очень большие потери.

"Теряем там лучших ребят: десантуру, оперативников СБУ, сотрудников Альфы. И сейчас вопрос в том, сколько еще мы готовы отправлять туда людей, военную технику и боеприпасы, чтобы поддерживать ситуацию", - говорит эксперт.

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Кто такой Иван Ступак

Иван Ступак - военный эксперт, бывший сотрудник СБУ.

Окончил Национальную академию СБУ. После завершения обучения около 9 лет работал на оперативных и руководящих должностях в Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области. Занимался противодействием экономическим преступлениям.

Как подчеркивает Ступак, к сожалению, постепенно уменьшается количество километров, которые мы контролируем.

"Мы теряем восток. Мы потеряли Угледар. Мы на грани потери Покровска. Там мы контролируем, условно говоря, 100 сел, а здесь мы теряем крупные города с населением в 100 тысяч человек до войны", - предостерегает бывший сотрудник СБУ.

Как заключает Иван Ступак, судя по всему, с Курщины нас выдавливают.

"Сложно сказать, сколько все это будет продолжаться. Я хотел бы видеть целенаправленный план, стратегию. Не просто очередность действий, а стратегию, которая учитывает реакцию на противодействие противника. К сожалению, мне кажется, определенной стратегии по Курской области у нас нет. Есть только политическая стратегия", - заявил аналитик.

Что известно об операции ВСУ в Курской области?

Операция ВСУ в Курской области - военные мероприятия Украины, направленные на решение вопросов безопасности своей страны на территории агрессора России.

Украинские военные 6 августа пересекли украинско-российскую границу и начали боевые действия в Курской области. Установлен контроль над более 82 населенными пунктами. Прорыв вглубь российской территории - более 35 километров.

Возможными целями ВСУ называют оттягивание российских войск с фронта в Украине и принуждение России к справедливому миру.

Бои продолжаются. Украинская армия продвигается вперед.

Операция в Курской области - что известно

Как говорится в новом отчете американского Института изучения войны (ISW), армия РФ вытесняет ВСУ на Курщине. Российские войска находятся примерно в 7 км от ближайшей точки на окраине Суджи.

Также военный Иван Ступак назвал два рискованных направления. По его словам, наши войска сначала переключили внимание россиян на Курскую область, а теперь они растягивают наши ресурсы на другие направления.

О том, что армия РФ пытается прорвать оборону ВСУ на Курщине, заявлял и президент Украины Владимир Зеленский. Пятые сутки продолжаются попытки россиян прорваться на Курщине, отметил глава государства.

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