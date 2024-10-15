Враг активизируется: военный назвал два рискованных направления

Военный эксперт, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак считает, что следует ожидать усиления боевых действий на Запорожском направлении. Об этом предупреждают и украинские военные. По их словам, враг также активизировался на Харькощине.
Как сказал Ступак в интервью Главреду, на данный момент обе армии пытаются растянуть ресурсы друг друга.
"Наши войска сначала переключили внимание россиян на Курскую область, а теперь они растягивают наши ресурсы на другие направления. При таких обстоятельствах следует ожидать усиления боевых действий на Запорожском направлении, в районе Курахово, линии Купянск-Лиман (там постоянное напряжение), а также на Харьковском направлении в районе Липцев и в Волчанске. Учитывая еще и Курскую область, наши ресурсы очень серьезно растягиваются по множеству фронтов", - сказал он.
Ступак напомнил слова командира батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92-й ОШБр им. Ивана Сирко Юрия Федоренко, который говорил, что в районе Липцев на севере Харьковской области россияне осуществляют действия, которые могут указывать на обострение на данном направлении.
К тому же оккупанты активизировались на Купянском направлении.
"Военные говорят, что в Харьковской области россияне ищут слабые места в соединениях между нашими подразделениями и продавливают позиции. Если они находят такие места, то заходят в тылы. Тактика продвижения малыми группами, к сожалению, им помогает", - рассказал Ступак.
По его словам, групп из трех-четырех российских военных очень много. Они разбегаются в разные стороны "как муравьи или тараканы", добегают до позиций украинских военных, просачиваются, наступают дальше и со спины заходят в тылы.
"Из-за этого, к сожалению, происходят расстрелы наших военных, причем таких случаев много. Но наши разведчики, группа Альфа СБУ и Силы специальных операций находят тех, кто расстреливает украинских бойцов, и добираются до них раньше следствия", - добавил военный эксперт.
Кто такой Иван Ступак
Иван Ступак - военный эксперт, бывший сотрудник СБУ.
Окончил Национальную академию СБУ. После завершения учебы около 9 лет работал на оперативных и руководящих должностях в Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области. Занимался противодействием экономическим преступлениям.
Расстрел российскими оккупантами пленных бойцов ВСУ
В DeepState рассказали, что россияне расстреляли 9 украинских бойцов на Курщине. Украинские воины наткнулись на военных РФ, когда выходили на позиции, и вынуждены были отстреливаться. Но из-за ограниченного количества БК им пришлось сдаться. После этого российские захватчики их расстреляли. Среди погибших, в частности, были дронщики.
Позже доброволец 24 ОШБр "Айдар" Станислав Бунятов рассказал подробности гибели девяти бойцов на Курском направлении. По его словам, никто не сдавался - россияне прорвали тыл и обошли позиции ВСУ с двух сторон.
Аналитики Института изучения войны отмечают, что по всему театру боевых действий увеличилось число казней украинских военнопленных. Причем казни поощряют российские командиры.
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