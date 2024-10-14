ВСУ выйдут из Курской области: появился неожиданный прогноз по срокам

Враг обрезает логистические пути украинских сил и пытается пробиться в тылы, говорит Иван Ступак.

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ВСУ удерживают позиции в Курской области / колаж: Главред, фото: 4 окрема танкова бригада, скріншот: deepstatemap

Военный эксперт и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак спрогнозировал вероятное развитие Курской операции Сил обороны Украины.

По его мнению, Курская операция продлится до конца года. Такое предположение он высказал в эфире Radio NV.

Вместе с тем военный эксперт напомнил, что по некоторым оценкам РФ дополнительно перебросила в Курскую область 50 тысяч солдат.

"Не хочу забегать наперед, но, судя по тенденции и тому количеству военных в Курской области, о которых говорит [главнокомандующий ВСУ Александр, - ред.] Сырский, это 50 тысяч личного состава, то есть большая вероятность, что до конца года мы выйдем с территории Курской области", — отметил он.

При этом он также отметил, что враг обрезает логистические пути украинских сил, пытается пробиться в тылы и заставить ВСУ отойти как можно ближе к Судже.

"Оттуда уже проще нас будет выдавить за пределы Курской области", - добавил Ступак.

Кто такой Иван Ступак Иван Ступак - военный эксперт, бывший сотрудник СБУ.



Окончил Национальную академию СБУ. После завершения учебы около 9 лет работал на оперативных и руководящих должностях в Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области. Занимался противодействием экономическим преступлениям.

Операция в Курской области - последние новости по теме

Ранее в DeepState рассказали об осложнении ситуации на Курщине. Самые тяжелые бои сейчас ведутся на западном фланге территорий, которые захватили Силы обороны.

Напомним, в ВСУ сделали заявление по поводу ситуации в Курской области. Россия перебросила в Курскую область 30 тысяч военных, но этого не хватает, чтобы вытеснить украинские войска, сказал Павел Розлач.

Как сообщалось ранее, россияне продвинулись возле населенных пунктов Ольговка и Кремяное в Курской области, сообщили вечером 14 октября в DeepState. Также врагу удалось достичь продвижения и на Донетчине.

Смотрите видео - ВСУ раскрывают детали Курской операции:

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